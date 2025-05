Vox lleva al PP de Ayuso al Tribunal Constitucional por "vulnerar" sus derechos en la Comisión Begoña

"Vamos a plantear un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y además vamos a pedir medidas cautelares para la suspensión del debate del dictamen definitivo que se va a plantear el día 22 el próximo jueves en el pleno de esta Asamblea de Madrid". Así ha anunciado Isabel Pérez Moñino las medidas legales que Vox ha llevado a cabo tras considerar que ha quedado "vulnerado" el derecho de su grupo parlamentario de ejercer una labor fiscalizadora en la comisión de investigación sobre el presunto trato de favor de la Universidad Complutense a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Según denuncia la portavoz de Vox, el Partido Popular "impuso" un dictamen sin debate, rechazó "de manera arbitraria" su voto particular y desestimó los argumentos que se ofrecieron para justificar la exclusión de sus aportaciones, aplicando lo que califican de "rodillo" parlamentario.

Ante esta situación, Vox considera que el artículo 75 del Reglamento de la Asamblea permite expresamente la presentación de votos particulares en los dictámenes de comisiones de investigación, por lo que han decidido reclamar al Tribunal Constitucional tanto el amparo de sus derechos fundamentales como la adopción de medidas cautelares que suspendan el debate y la aprobación del dictamen definitivo previsto para el próximo día 22 de mayo.

El objetivo, según afirman, es garantizar la participación efectiva de todos los grupos parlamentarios y defender la representación de los madrileños frente a lo que califican de "atropello institucional".

Pero lo cierto es que la relación entre Vox e Isabel Díaz Ayuso pasa por su peor momento. El cambio de discurso que los de Santiago Abascal vienen realizando desde hace tiempo, pasando a situar al PP en la misma diana que al Gobierno de Pedro Sánchez, la llegada de Isabel Pérez Moñino a la Asamblea y la imposibilidad de obtener buenos resultados electorales contra una rival como Ayuso han enrarecido las relaciones en Madrid.

Prueba de ello fue lo ocurrido en el último Pleno donde se produjo un choque frontal entre la presidenta y la portavoz de Vox. "Lo que está claro es que ustedes no tienen ningún proyecto y lo único que tratan es de no pasar por irrelevantes atacando constantemente al Partido Popular en todos los plenos con mentiras, con demagogia, creando problemas donde no los hay, fomentando la división con lo que se está viviendo en España", le espetó Ayuso a Moñino después de que ella le reprochara las subvenciones a los sindicatos.

"Sobre todo lo que nosotros hacemos es cumplir la ley y cumplir la Constitución. Y el artículo 7 reconoce el trabajo, la labor de la patronal y de los sindicatos. Y nosotros no damos dinero para hacer política. Hacemos sobre todo trabajos en planes de riesgos laborales. ¿Está usted también en contra de esto?", le preguntó la presidenta, que tachó la intervención de Moñino de vergonzosa a la vez que incidió en la "irrelevancia" en la que se ha colocado Vox.

Para el portavoz nacional de esta formación y diputado en la Asamblea, José Antonio Fúster, "Ayuso trata de destruir a Vox, que es la manera que tiene ella de presentarse ante el mundo con su ambición nacional para erigirse en presidenta o algo parecido". Pero lo cierto es que el partido de Abascal ha visto en la jefa del Ejecutivo regional una de sus principales piezas a batir. Así, la llamada Comisión Begoña era un buen escenario desde donde apretar a la dirigente popular.

El grupo parlamentario del PP en la Cámara madrileña, por su parte, ha declinado de momento realizar ninguna valoración de este recurso ante el Constitucional a Libertad Digital.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.