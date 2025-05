Un Dos de Mayo en Cibeles: guerra fría entre Almeida y el PSOE de Reyes Maroto y veto al delegado en San Isidro

Miércoles, 14 de mayo. El delegado del Gobierno tuvo una cita en los juzgados de Plaza de Castilla. Francisco Martín comparecía en calidad de imputado por un presunto delito de malversación de caudales públicos ante el juez Juan Carlos Peinado por la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en Moncloa.

Jueves, 14 de mayo. San Isidro. El Ayuntamiento hará entrega, en un acto institucional que se celebra en el Palacio de Cibeles, de las Medallas con motivo del día del patrón de la ciudad. Allí no acudirá el delegado: José Luis Martínez Almeida lo ha vetado. "Yo quiero ser honesto con los madrileños y no me voy a esconder. No podemos invitar a una persona que no entiende que es un papel institucional" el que tiene que desempeñar y que, en cambio, ejerce de "vocero del Partido Socialista" y un "vocero con las peores formas y maneras", explicó el alcalde en la rueda de prensa que ofreció este miércoles tras la Junta de Gobierno. "Insulta, descalifica, miente…", enumeró el regidor.

Así las cosas, en un acto que es "una festividad" de los madrileños, "sobran aquellas personas que lo que están haciendo es faltar al respeto no sólo a sus representantes, democráticamente elegidos, sino a los propios madrileños por su forma de entender la política". "El estilo del delegado del Gobierno es incompatible con una ciudad como Madrid", sentenció.

Desde el equipo de Francisco Martín aseguraron a El País que no quieren entrar en esta nueva polémica porque creen que ha quedado muy atrás, pero se mostraban preocupados por que el bloqueo se ha extendido más de dos meses y subrayaban que no son actos privados del PP.

Hacían así referencia al Dos de Mayo, donde la Comunidad de Madrid vetó por primera vez la presencia de cualquier miembro del Gobierno central después de que el Ministerio de Defensa prohibiera a las Fuerzas Armadas participar en el tradicional acto cívico-militar y después de que las relaciones institucionales con el Ejecutivo de Pedro Sánchez hayan entrado en barrena. Eso sí, Isabel Díaz Ayuso sí cursó invitación al grupo parlamentario socialista. Su portavoz, Mar Espinar, declinó el ofrecimiento y acudió al acto alternativo que su partido, liderado por Óscar López, organizó en La Rosaleda del Parque del Oeste.

Del mismo modo, y a pesar de haber roto relaciones con su grupo municipal, los socialistas sí están invitados a Cibeles. El cese de los contactos fue anunciado por Almeida después de las graves acusaciones que Reyes Maroto lanzó el pasado mes de marzo, cuando afirmó que personas mayores fueron "asesinadas" en las residencias de la región durante la pandemia. "Hasta aquí hemos llegado. No podemos permitir que el sanchismo y Reyes Maroto sigan haciendo de la política madrileña un auténtico lodazal y sigan retorciendo el dolor de las víctimas", anunció el alcalde a través de un vídeo que hizo público. "Hacen una oposición destructiva en lo personal", añaden dos meses después fuentes populares a Libertad Digital.

Las consecuencias de este movimiento, explicaron entonces fuentes de la alcaldía, se traducían en que los socialistas sólo serían invitados a los actos que les correspondan como miembros de la corporación municipal. Aquí se enmarca el acto de entrega de las medallas del Ayuntamiento por San Isidro. Asimismo, se cortaba la comunicación con el grupo, únicamente se atendería a sus ediles a través de los instrumentos legales de control que tienen en Pleno y las Comisiones por lo que las reuniones que pidieran a los miembros del gobierno no se celebrarían. Y esta ruptura afectaría igualmente a las Juntas de Distrito.

La Comunidad de Madrid, por su parte, interpuso finalmente una denuncia contra Maroto; denuncia que precisamente este martes fue admitida a trámite por el juzgado de primera instancia nº91 de Madrid por lo que la portavoz socialista tendrá que acudir al acto de conciliación fijado para el 10 de junio.

