Esperanza Aguirre presentaba este lunes su libro, Una liberal en política, prologado por la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, quien pronunció también un discurso en el Auditorio Abante que no dejó indiferente a nadie.

Tras participar en la Junta Directiva Nacional del PP, donde Alberto Núñez Feijóo dio el pistoletazo de salida al Congreso nacional que se celebrará los próximos 4,5 y 6 de julio en la capital, Isabel Díaz Ayuso quiso enviar varios mensajes a su partido. Y es que en la mente de muchos aún sobrevuela la lapidaria aseveración que Mariano Rajoy pronunció en 2008, durante la convención de los populares en Elche: "Si alguno se quiere ir al partido liberal o conservador, que se vaya". Sobre este punto se detendría después Esperanza Aguirre para quien este episodio, junto con el incumplimiento de las promesas electorales de más calado así como la falta de ideas, marca el inicio divisorio de la derecha que José María Aznar había conseguido unificar.

"El pensamiento liberal no funciona por arrastre, sino por convencimiento y, por eso, es capaz de, con ideas firmes, atendiendo a la realidad, la verdad y el rigor jurídico y científico, cosechar los más grandes resultados electorales, lejos del sectarismo que practican Sánchez y los suyos, empezando por su propio partido", dijo la presidenta madrileña ante la atenta mirada del actual portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, y de la vicesecretaria general de Educación y Salud del partido, Ester Muñoz. En este punto, subrayó que en el Partido Popular "no sobra nadie, especialmente ahora que sufrimos el gobierno más cínico corrupto y antiespañol de nuestra historia". Ayuso apostó así por la unión de las tres familias que integran el partido: liberales, conservadores y democristianos.

El segundo aspecto que quiso subrayar la presidenta es la necesidad de armar un proyecto ilusionante de cara unas próximas elecciones, que no consista únicamente en presentarse como la antítesis de Pedro Sánchez sino en dar la batalla cultural que Rajoy dejó aparcada. "Un proyecto para España tiene que ser algo más que echar a Sánchez, que va a suceder. Tiene que ilusionar, y lo vamos a hacer. Vamos a poner en marcha políticas de calidad, reformas institucionales fundamentales que acaben con la estrategia de la carcoma que está tomando gran velocidad a medida que el sanchismo se va empequeñeciendo. Que los mejores, como siempre se hizo en esta España, estén al frente de los organismos, empresas e instituciones más importantes, dejando a los activistas de carnet -que se están demostrando los más inútiles- fuera de ellos. Tenemos que reconstruir el orden constitucional que han venido minando las políticas socialistas y nacionalistas desde hace décadas".

"Esta casa común del centro derecha y de los que aman España no puede vivir solo de tener un enemigo común, porque si no podemos caer en el síndrome de los ‘anti’. Los liberales, conservadores y democristianos hemos tenido siempre en común ser constructivos y responsables. Y la responsabilidad de nuevo nos lleva a la libertad", incidió Ayuso, que lanzó una sugerencia a la dirección del PP: "Propongo unirnos e ilusionar en torno a un liberalismo a la española que no le pone adjetivos a la libertad individual y económica, como tampoco se los pone a la democracia o a la justicia, que no habla de las libertades en plural porque la libertad es una". Como guía, "las Cortes de Cádiz, donde los españoles dimos sentido político a ese ser liberal de siglos y exportamos el término al mundo".

La dirigente madrileña pronunció estas palabras después de que se haya conocido que ha quedado excluida de la elaboración de la ponencia política del próximo Congreso. Los elegidos por Feijóo serán los presidentes autonómicos Alfonso Fernández Mañueco y Juanma Moreno así como la eurodiputada Alma Ezcurra (antes diputada por el PP de Ayuso en la Asamblea) y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. Según publicó este lunes El Español, esta decisión ha provocado preocupación en el ala liberal del partido.

Ayuso ensalzó la figura de Esperanza Aguirre y reivindicó sus reformas al frente de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Por último, hizo suya la frase pronunciada por José María Aznar, que la izquierda demoniza. "Como decía recientemente – recordó- no se puede ser espectador de la situación. El presidente contaba que Maura le dijo al rey Alfonso XIII ‘España tendrá futuro si los españoles dejan de ser espectadores de su propio suicidio’. Ese suicidio consiste en dejar el país en manos de los adversarios. Que ni la comodidad, ni el desconocimiento ni el miedo transformen en lo que no es a esta Nación de siglos. ‘El que pueda hablar, que hable; el que pueda escribir, que escriba’, decía el presidente Aznar. Esperanza puede y lo demuestra en este magnífico libro", concluyó.

