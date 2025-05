El Ayuntamiento de Madrid da un mes a los ministerios del Interior e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que asuman la atención de los solicitantes de asilo que actualmente ocupan plazas en centros municipales. Así lo ha anunciado el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, en un comunicado en el que subraya que, si no se atiende este requerimiento, el Consistorio acudirá a los tribunales.

El requerimiento, enviado el pasado viernes, exige al Gobierno proporcionar "acceso inmediato al sistema de acogida de protección internacional a todas las personas que han solicitado o manifestado su intención de solicitar asilo y se encuentran en centros del Ayuntamiento de Madrid". Según ha explicado Fernández, el Consistorio da un mes de plazo para que el Ejecutivo central cumpla con sus obligaciones, y, de no hacerlo, "el Ayuntamiento se verá obligado a la correspondiente demanda judicial".

Actualmente, explican desde el Ayuntamiento, unas 400 personas ocupan recursos municipales destinados a la emergencia social, lo que, según el delegado, está provocando un "colapso del sistema de emergencias" en Madrid. El delegado ha recordado que la atención a los solicitantes de asilo es competencia exclusiva del Gobierno, tal y como establece el artículo 149 de la Constitución Española, que reserva al Estado materias relacionadas con la inmigración, la extranjería y la nacionalidad.

Fernández ha afirmado que el problema ha sido trasladado en varias ocasiones al Ministerio de Migraciones, donde, según él, "se ha reconocido que el sistema no funciona". Además, ha acusado al Gobierno de "no contestar" y de "no realizar una buena gestión", señalando problemas en otras áreas como el aeropuerto de Barajas, en el que más de 500 personas sin hogar pernoctan en sus terminales desde hace meses, "con el apagón, o en los trenes". "Ya está bien. El Gobierno se tiene que dedicar a gestionar y lo que no hace es eso", ha sentenciado el delegado.

A pesar de que la competencia corresponde al Gobierno central, el equipo de Almeida ha puesto en marcha una respuesta temporal en el marco de la emergencia social. Así, dispone de 630 plazas de emergencia social, de las cuales unas 380 están destinadas a la acogida temporal de solicitantes de asilo y de aquellos a quienes se les ha denegado la protección internacional, quedando en un limbo administrativo. Según datos municipales, en estos momentos unas 400 personas se encuentran en diferentes fases del proceso.

Desde el Consistorio subrayan que de esta manera "evitan que personas en situación de vulnerabilidad terminen en la calle", mientras se tramita su petición y se produce su traslado a recursos gestionados por el Gobierno central. Para Fernández es "flagrante" que 105 de estas personas cuenten ya con plaza asignada en centros del Sistema de Acogida de Protección Internacional, pero sigan en los recursos municipales a la espera de un traslado que no llega, algo que a su juicio "evidencia la situación de colapso de los centros estatales".

Según explican, la estancia media de los solicitantes de asilo en centros municipales asciende a 131 días, aunque hay casos que se prolongan hasta los 290. "El ritmo de acceso a los centros de protección internacional es inadmisible, con meses como enero en los que solo realizaron nueve derivaciones de personas alojadas en centros municipales. La consecuencia es clara: si el Gobierno no tramita más salidas, el Ayuntamiento no puede dar entrada a nuevas personas", han concluido desde el Ayuntamiento.

Puente dice que son "pobres desatendidos por Madrid"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha negado que entre las personas que pasan la noche en Barajas haya solicitantes de asilo. A través de una publicación en su cuenta de X, Puente ha afirmado que "no hay solicitantes de asilo" en Barajas, y ha acusado al Ayuntamiento de Madrid de desatender a estas personas.

"Está Teleayuso desatada esta mañana diciendo que el Gobierno tiene 30 días para resolver las solicitudes de asilo. Lo voy a volver a repetir, para que quede claro. No hay solicitantes de asilo entre las personas que duermen en Barajas. Son pobres desatendidos por Madrid. Punto", ha sentenciado el ministro.