Bronca en el Ayuntamiento que acaba con la expulsión de un concejal de Más Madrid: "Me ha llamado sinvergüenza"

El concejal de Más Madrid, Nacho Murgui, ha sido expulsado este miércoles del Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid tras un tenso rifirrafe con el presidente del Pleno, Borja Fanjul, a quien, según sus propias palabras, Murgui llegó a llamar "sinvergüenza". La expulsión se ha producido después de que el concejal fuera llamado al orden hasta en dos ocasiones seguidas durante una bronca sesión centrada, en principio, en el Plan Reside.

La situación se ha desencadenado con la intervención de la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, quien ha decidido abrir su turno con una fotografía de un bebé palestino desnutrido y un titular que alertaba de la inminente muerte de 14.000 bebés en Gaza "si no llega ayuda". Un gesto con el que, ha dicho, pretendía "alzar la voz una vez más por el pueblo palestino", pero que ha desviado de inmediato el foco del pleno y ha tensado el ambiente en la sala.

"Dice el señor Almeida que le parece lamentable llamar genocida al Estado de Israel. Lo único lamentable es que España, Canadá, Francia o Reino Unido, hasta 16 gobiernos europeos estén pidiendo volver a mirar el acuerdo de asociación con Israel y el Partido Popular vaya a ser el último en seguir apoyando al gobierno criminal y genocida de Netanyahu. Buscando excusas, quitando la cara como hacen ahora, no mirando de frente la realidad que están apoyando: ni una palabra sobre los bebés asesinados, los médicos asesinados y los cooperantes asesinados. Señores del PP, tengan ustedes claro que se va a acabar sentando Netanyahu ante la Corte Penal Internacional, va a pagar por sus crímenes y nunca nos vamos a olvidar de su complicidad, señores del PP", ha comenzado Maestre.

Tras sus primeras palabras y la consecuente tensión desatada entre las bancadas, que han comenzado con reproches cruzados, el presidente del Pleno ha pedido silencio en varias ocasiones: "Guarden silencio por favor", ha repetido hasta en tres momentos consecutivos. Sin éxito, la interrupción ha seguido siendo constante, y cuando Maestre ha intentado retomar su intervención para referirse al plan de vivienda objeto del Pleno, Fanjul ha llamado por primera vez al orden a Murgui. Tras protestar el de Más Madrid, ha llegado una segunda llamada al orden, y, ante el gesto del concejal señalándole con la mano, Fanjul le ha ordenado abandonar la sala. "Le he llamado al orden dos veces y usted me ha llamado sinvergüenza, abandone el salón de plenos inmediatamente", ha sentenciado el presidente.

Desde la tribuna, Maestre ha retomado su turno, aunque antes ha respondido a la expulsión de su compañero denunciando que se ha dado "mientras 29 hooligans me interrumpen y me gritan sin que el señor que preside este pleno llame a ninguno de los concejales del Partido Popular y expulse a mi compañero por defender mi derecho a expresarme en esta tribuna con la libertad que me corresponde".

En declaraciones posteriores a Europa Press, Murgui ha acusado a Fanjul de "no tener ningún respeto por su figura institucional de Presidencia del Pleno". "A lo que se dedica es a sostener los desmanes de la 'Barra Brava' del PP y en detrimento de los derechos democráticos del resto de los representantes de la ciudadanía y del pueblo", ha añadido.

Una izquierda que decide "reventar los plenos"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también ha valorado lo ocurrido en el Pleno, calificándolo de "espectáculo lamentabilísimo" protagonizado, a su juicio, por una izquierda "huérfana de todo proyecto político" que busca "reventar los plenos" con el único objetivo de "tener un titular en los medios de comunicación".

Almeida ha sido especialmente crítico con Maestre, a quien ha reprochado no haber desautorizado públicamente a su compañero Murgui por lo que ha considerado "una actitud amenazadora e impropia de un representante público". En palabras del alcalde: "Insisto, Ignacio Murgui ha llamado tres veces sinvergüenza al presidente del pleno, mientras se levantaba y le señalaba amenazadoramente con el dedo".

Sobre el presidente del Pleno, Fanjul, Almeida ha valorado que "está haciendo muy buen trabajo" en un entorno que calificó como especialmente hostil: "Es muy difícil ser presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid con una bancada de la izquierda que constantemente está insultando, gritando, descalificando e interrumpiendo".