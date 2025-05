Polémica con Andrea Levy: el PSOE denuncia un comentario "homófobo" que eleva la tensión en Cibeles

Casi al término del Pleno del Ayuntamiento de Madrid celebrado este miércoles sobre el Plan Reside y justo antes de las votaciones, el socialista Antonio Giraldo ha pedido el turno de palabra, se ha levantado de su asiento y ha denunciado: "Durante mi intervención, la concejala del Partido Popular, Andrea Levy, ha proferido un asqueroso comentario homófobo contra mí diciéndome que hiciera mi intervención desde una sauna".

Inmediatamente después de sus palabras, la bancada popular se llevaba —de forma literal— las manos a la cabeza negando rotundamente las acusaciones. La propia Levy, espetaba entonces: "No es verdad. Qué vergüenza. Tienen que estar ustedes muy mal para decir esta barbaridad".

El cruce de acusaciones ha provocado que el presidente del Pleno, Borja Fanjul, haya pedido hasta en tres ocasiones seguidas "silencio" a todos los concejales. Sin respuesta alguna, Fanjul ha llamado al orden "por primera vez" a Levy, que continuaba defendiéndose de las acusaciones sin tener el turno de palabra.

"Me están lanzando una acusación que no es verdad y no lo voy a tolerar", ha respondido Levy, haciendo caso omiso a Fanjul, lo que ha provocado que éste le llamase al orden "por segunda vez". "No lo voy a decir más veces, guarden silencio", ha dicho con tono firme el presidente plenario a toda la sala. "Tengo testigos, sí que lo ha dicho", ha seguido entonces el socialista por su parte, que ha asegurado que "no es la primera vez que lo escucho en este escaño", pese a "no haber dicho nada" las anteriores ocasiones. "Pido que se retracte y me pida disculpas", ha añadido, dirigiéndose a la de la oposición.

Cuando Fanjul ha intentado continuar con la votación, Levy se ha levantado de su asiento para dirigirse personalmente al escaño de Giraldo y explicarle sus palabras, lo que ha provocado la crispación no solo de los socialistas, sino de los concejales de Más Madrid, que han gritado en varias ocasiones: "¿Pero qué hace?".

Giraldo y Levy han estado hablado casi un minuto a micro cerrado, mientras Fanjul ha reclamado en más de cinco ocasiones a Reyes Maroto continuar con la votación, sin respuesta alguna de la portavoz socialista. Cuando la concejala popular ha vuelto a su asiento y después de la insistencia del presidente plenario, Maroto ha respondido: "En contra, pero creo que es lamentable la bancada popular hoy, hay que dar una lección de dignidad".

Según ha explicado Levy a Servimedia, el comentario real que ha pronunciado en voz baja a su bancada durante la intervención del concejal del PSOE sobre la normativa urbanística ha sido: "Esto debe de decirlo por las saunas del padre de Begoña", en referencia al suegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Respecto a la conversación que habría mantenido con Giraldo a micro cerrado en su escaño, Levy ha declarado que "humanamente" le ha intentado explicar que sus palabras no iban dirigidas a él personalmente. Más tarde, ambos han vuelto a hablar fuera del Pleno, y pese a que el socialista ha asegurado entender la explicación, ha insistido en que el comentario ha sido ofensivo y en exigir una disculpa pública.

Tras el término del Pleno, José Luis Martínez-Almeida, ha salido en defensa de la versión de su concejal: "Se ha hecho en un contexto en el cual se estaba hablando de transformar espacios dotacionales privados en espacios residenciales, y la señora Levy, de forma jocosa, ha hecho un comentario al respecto que no tiene nada que ver con Antonio Giraldo ni con su orientación sexual". Ha subrayado además que Levy y Giraldo hablaron después "de forma civilizada" y que la edil del PP "no tenía ninguna intención de ofender".

En referencia también a la primera bronca que había abierto la sesión y que acabó con el concejal de Más Madrid Ignacio Murgui expulsado por llamar "sinvergüenza" al presidente del Pleno, Almeida ha denunciado que la izquierda busque "reventar los plenos" ante la falta de un proyecto político propio. Sobre la segunda bronca, ha insistido en que el PSOE ha sobreactuado, recordando además que ha sido precisamente su portavoz, Reyes Maroto, quien le ha llamado "cara de payaso" en más de una ocasión.

"Podrán ustedes comprobar una escena que le debería hacer meditar a la señora Maroto. Y es que cuando se ha producido toda esta trifulca, la señora Maroto ha querido inflarla aún más y ha querido incendiar aún más el salón de plenos: se ha levantado y le ha hecho gesto a todos sus concejales, vámonos. No le ha seguido ni un solo concejal", ha manifestado Almeida.

Maroto, por su parte, ha anunciado que su grupo presentará una queja formal y ha criticado al presidente del Pleno por no haber expulsado a Levy. "Pedimos a la señora Levy que de forma pública pida disculpas a Antonio Giraldo o en su nombre lo haga el alcalde de Madrid", ha dicho.

"Lo de Andrea Levy ha sido un caso que no es aislado y que lo que traslada es una manera de hacer política por parte del Partido Popular de Almeida que es intolerable. No puede ser que en cada Pleno nos veamos sometidos a insultos, crispación y confrontación. Deberíamos estar todos avergonzados de que convirtamos en un circo lo que debería ser un espacio democrático de trabajar por y para los madrileños", ha declarado. Según la socialista, Giraldo ha sufrido una "intimidación" por la "invasión del espacio" por parte de Levy.