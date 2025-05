Borja Fanjul y Enrique Ossorio, objetivos a batir de la izquierda tras los convulsos plenos en Cibeles y la Asamblea

La izquierda madrileña ha colocado a Borja Fanjul y a Enrique Ossorio en la diana. El primero ejerce como presidente del Pleno en el Ayuntamiento de la capital; el segundo es presidente de la Asamblea. Ambos ostentan los cargos con mayor carga institucional en los respectivos hemiciclos.

"Ayer Fanjul, hoy Ossorio: en los plenos presididos por el PP la censura es la ley. Hay más libertad en la Duma rusa", resumió la portavoz de Más Madrid en el Consistorio.

Los acontecimientos se precipitaron esta semana, con apenas 24 horas de diferencia. El Palacio de Cibeles fue el primer escenario en acoger dos trifulcas políticas en el seno del debate del ya aprobado Plan Reside, que regula las viviendas de uso turístico de la capital. En este contexto, Rita Maestre decidió denunciar la situación que se vive en Gaza para arremeter contra los populares por su apoyo a Israel.

Para sorpresa de nadie, la intervención de la portavoz de Más Madrid desató la tensión en el Pleno. "¡Guarden silencio!", repetía Fanjul, quien acabó llamando al orden al concejal Nacho Murgui, sin demasiado éxito. "Le he llamado al orden dos veces y usted me ha llamado sinvergüenza, abandone el salón de plenos inmediatamente", sentenció el presidente. Maestre le acusó de imparcialidad. Y Murgui, en declaraciones después a los medios, le culpó de "no tener ningún respeto por su figura institucional de Presidencia del Pleno". "A lo que se dedica es a sostener los desmanes de la 'Barra Brava' del PP y en detrimento de los derechos democráticos del resto de los representantes de la ciudadanía y del pueblo".

La segunda gran polémica llegaría tan solo minutos después. Y tuvo como protagonista a la edil popular Andrea Levy. Fue el concejal del PSOE, Antonio Giraldo, el que minutos antes de que concluyera la sesión se levantó y denunció: "Durante mi intervención, la concejala del Partido Popular ha proferido un asqueroso comentario homófobo contra mí diciéndome que hiciera mi intervención desde una sauna".

A pesar de que la protagonista negó los hechos, los socialistas sacaron toda su artillería y comparecieron en bloque ante la prensa detrás de su portavoz, Reyes Maroto, que exigió la destitución fulminante de Fanjul. "Exigimos disculpas públicas a nuestro edil y el cese del presidente del pleno". Según denunciaron, había permitido que Levy se acercara hasta el escaño de Giraldo para aclararle sus palabras. De hecho, Maroto llegó a enviar una carta al alcalde, José Luis Martínez Almeida, que fue contestada de inmediato.

Un día después la portavoz socialista prosiguió arremetiendo contra el presidente del Pleno por aplicar el reglamento "siempre a favor del PP" por lo que volvió a exigir al acalde su destitución inmediata. "Nos sentimos totalmente desprotegidos", lamentó. Es más, Maroto llegó a calificar de "circo" la actitud que adoptaron los populares cuando el edil socialista, Dani Biondi, golpeó en la cara Almeida durante un Pleno y comparó esos hechos, por los que el concejal tuvo que dimitir, con lo que sucedió con Levy. "¿Qué hubiera pasado ayer si un concejal del PSOE hubiera hecho lo que hizo la señora Levy? Como pasó con el señor Dani Biondi, estoy segura de que hubieran pedido su cabeza, le hubieran pedido su acta. Ya lo hemos vivido, como cuando un concejal del PSOE se acercó a un concejal del PP, en este caso el alcalde. Ellos montaron un circo y eso supuso que el PSOE tomara una decisión extraordinaria de pedirle el acta al edil que, de una manera muy honesta, lo dio porque entendía que era una responsabilidad que tenía que asumir en primera persona".

Un día después el escenario era otro pero la cuestión de fondo, la misma. La izquierda puso en tela de juicio la imparcialidad del presidente de la Asamblea con una bronca monumental de por medio. Los ánimos comenzaron a caldearse durante la réplica que Isabel Díaz Ayuso realizó a la portavoz de Más Madrid, quien le había acusado de ser la "infiltrada de Netanyahu", de ser "cómplice" de la ocupación, de la hambruna y de los asesinatos de los palestinos. "Van a acabar pasando todos uno a uno por la justicia, por corrupción, porque son un partido corrupto, pero también por genocidio", llegó a afirmar Manuela Bergerot.

Pero fueron las palabras de Ayuso las que despertaron los gritos de los diputados de Más Madrid. "¿Por qué han comprado armas a Israel durante todos estos años?, ¿cuántos contratos ha firmado su gobierno con Israel?", les preguntó la presidenta. "No se avergüencen, ustedes son los que negocian con Israel. Todos ustedes", les espetó para concluir con un: "sinvergüenzas". De fondo, pudo escucharse a Alfonso Serrano dirigirse a un diputado de Más Madrid: "Que te calles".

Una vez que la última pregunta dirigida a la presidenta estuvo formulada, el presidente de la Asamblea tomó la palabra para pedir a Bergerot que su grupo no vuelva a solicitar que realice llamadas a la cuestión. "El pasado pleno me criticaron porque decían que el grupo popular habló de temas que ustedes decían que no estaban en las preguntas. Hoy, en las preguntas, no veo la palabra Gaza en ningún sitio y llevamos hablando de Gaza todo el pleno, así que no me vuelvan a hablar de llamar a la cuestión", afirmó Ossorio entre el aplauso de los populares y las protestas de la bancada de Más Madrid. "Porque griten no van a conseguir tener la razón". En este punto, el presidente de la Asamblea puntualizó que únicamente llamará al orden si se habla mal de la Mesa, del Poder Judicial y cuando se debata en exceso sobre un tema que no conste en la pregunta registrada.

Y uno de los tres asuntos destacados por Ossorio salió a relucir unos minutos después. Fue el diputado Hugo Martínez Abarca el que, mientras defendía la proposición llevada por su grupo a la Asamblea que pedía una modificación legislativa por la que los miembros de la carrera judicial tuvieran que publicar su declaración de bienes y actividades, acusó a los jueces de "acosar" al Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente le retiró la palabras tras varias llamadas al orden. "En este Parlamento no se va a criticar al poder judicial. La señora Armengol lo permite, aquí no se permite".

Más Madrid abandonó el hemiciclo en señal de protesta y en los pasillos recordó que esta semana remitieron al Congreso, para su derivación a la Comisión de Venecia, un informe sobre la Mesa de la Asamblea, tachándola de "órgano censor". Esto se suma a otras acciones contra la actividad del órgano rector de la Cámara, como recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional al entender que no está cumpliendo correctamente sus funciones.

El PSOE, por su parte, acusó al presidente de vetar "a partidos políticos" por "incomodar" al PP y de "traspasar líneas muy peligrosas" que complican la "convivencia parlamentaria". Su portavoz Mar Espinar le instó después a "asumir el lugar que ocupa en el mundo" porque se está "perdiendo a marcha forzadas la calidad democrática de la Asamblea".

La polémica con los dos presidentes, que viene alargándose durante toda la legislatura, alcanzó pues esta semana su clímax. Ambos cuentan con el respaldo absoluto tanto de la presidenta de la Comunidad de Madrid como del alcalde de la capital.

