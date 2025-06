La pinza Vox-PSOE al PP por la Conferencia de Presidentes y el aviso de Ayuso: "Si no me hablan en español me iré"

Habrá, finalmente, Conferencia de Presidentes este viernes en Barcelona. Los dirigentes autonómicos del PP acudirán a la cita con Pedro Sánchez después de que Moncloa, para evitar su plante y obligado por el reglamento de este órgano, rectificara e incluyera en el orden del día todos los puntos que los dirigentes regionales le habían solicitado. Temas como el control de fronteras y política migratoria; inversiones en infraestructuras críticas para afrontar el caos ferroviario y asegurar las comunicaciones; déficit de profesionales sanitarios y financiación de la dependencia o retirada de los proyectos de ley de reforma del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal, entre otros, estarán sobre la mesa.

El PP mostró su satisfacción y presumió de haberle "torcido el brazo" al presidente del Gobierno, pero lo cierto es que en el PSOE no parecen habérselo tomado así. Este jueves, durante la sesión de control en la Asamblea, su portavoz no tuvo complejo alguno para sacarle esta cuestión a Isabel Díaz Ayuso. "Haga algo bueno por los madrileños. Deje de maltratar a la universidad y a la sanidad pública. Haga algo para que la gente pueda acceder a una vivienda. Mañana tiene una oportunidad única en la Conferencia de Presidentes", le indicó Mar Espinar.

Antes fue Vox el que sacó a relucir la cita en Barcelona. Su portavoz, Isabel Pérez Moñino, destacó la incoherencia que, a su juicio, supone que dos días antes de la manifestación convocada por el PP bajo el lema "mafia o democracia", sus dirigentes autonómicos se sienten con el "capo". "Para terminar, antes de que empiece su teatro hoy con el Partido Socialista, nos gustaría que explicara a los madrileños por qué mañana el Gobierno de la Comunidad de Madrid se reúne en Barcelona con la mafia en la Conferencia de Presidentes. ¿No se les cae a ustedes la cara de vergüenza, blanqueando, una vez más, al capo, al número uno, a Pedro Chávez, mientras llaman a los españoles a manifestarse en esa fiesta de partido con DJ este fin de semana? Señorías del Partido Popular, dejen de estafar a los españoles. Con la mafia, distancia infinita y nosotros sí lo tenemos claro", le espetó la dirigente del partido de Santiago Abascal.

El PP quiso aclarar posturas. Para ello decidió que su pregunta a la presidenta versara sobre esta cuestión. Ayuso reconoció en su respuesta que tienen pocas expectativas "porque después de todas las que ya hemos sufrido sabemos que solo sirve para gloria del presidente". Pero explicó que si han decidido acudir es por "coherencia" ya que la convocatoria de esta Conferencia de Presidentes es algo que las distintas autonomías gobernadas por el PP pidieron a Sánchez con insistencia, llegando incluso a llevar la cuestión a los tribunales.

"También porque queremos escuchar al resto de los presidentes autonómicos que, insisto, son los protagonistas de este día" y "por no desairar a los catalanes, porque siempre reivindicamos la presencia del Estado en Cataluña, pues ahora haremos exactamente lo mismo", dijo la presidenta para justificar su presencia en Barcelona.

Relacionado Irene Montero fracasa en su intento de atacar a Ayuso por los pinganillos

Ahora bien, Ayuso lanzó una advertencia y es que no tolerará que en dicha reunión no se habla el idioma común. "Todo lo que me tengan que decir en los pasillos en español, o lo dicen dentro en el mismo idioma o me saldré o por el camino ya veré lo que haré con esos pinganillos. Ya les digo que no me los pienso poner porque en lugar de defender el español en todos los rincones, lo que hacen es utilizar el catalán, la lengua de los catalanes para hacer provincianismo con el secesionismo catalán, que es una corruptela que no pienso pagar", lanzó.

Mañana, delante de todos y en español, defenderé esto en la Conferencia de Presidentes. pic.twitter.com/tHHFkCewmT — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 5, 2025

Estas palabras de la presidenta despertaron las críticas de la izquierda. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, le acusó de tratar de "dinamitar cada oportunidad de diálogo y el acuerdo" y la tachó de "irresponsable" y "cansina". También salió al quite una desaparecida Irene Montero que empleó el siguiente argumento: "La señora no se pone el pinganillo porque se cree más que nadie… Pero luego se planta en Londres y da una conferencia en castellano pidiendo a los asistentes que se pongan el pinganillo".

La advertencia de Ayuso llega después de que se haya conocido que Moncloa incluirá por primera vez traducción simultánea para el uso de lenguas cooficiales. Según ha publicado El Español, el Ministerio de Política Territorial ha impulsado la medida a petición del lehendakari Imanol Pradales y del presidente de la Generalidad catalana, Salvador Illa.

"Pienso decirles a todos ellos (presidentes autonómicos), especialmente a los ministros, a la legión entera que se llevan para intentar equilibrar al presidente y a toda la prensa, que lo que están pretendiendo es una absoluta golfada", avanzó también Ayuso. "Por no hablar de lo que intentan hacer con el Poder Judicial, llenando de activistas los juzgados, maniobrando contra los jueces que están haciendo su trabajo, que se persigue a los jueces que intentan a su vez perseguir la corrupción del gobierno. Toda esa mafia será mañana denunciada". Según la jefa del Ejecutivo regional, "la Unión Europea tendrá que poner fin a este disparate, porque el Legislativo está arrollando al Judicial, porque Sánchez ha roto la separación de poderes y porque la democracia sin ley no es democracia, es una cueva de ladrones".

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.