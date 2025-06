Bronca en el Senado por las lenguas cooficiales: "Váyanse si quieren, cierren la puerta al salir"

La mayoría absoluta del PP en el Senado ha tumbado la iniciativa conjunta de ERC, EH Bildu, PNV, Junts, BNG y senadores del grupo de Izquierda Confederal para intentar extender el uso de las lenguas cooficiales en todos los debates y textos de la Cámara Alta, como ya ocurre en el Congreso desde esta legislatura.

En concreto, los socios parlamentarios del Gobierno habían presentado una propuesta alternativa a la reforma del Reglamento impulsada por el PP, por lo que esta iniciativa sobre las lenguas cooficiales ha decaído en el momento en el que se ha tomado en consideración la propuesta del PP. Durante el debate, las formaciones independentistas y nacionalistas han abandonado el hemiciclo mientras hablaba el senador del PP y secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano.

Acaban de ponerles la cara tan colorada a los amantes del pinganillo, que se han levantado y se han ido del Senado. Bravo @SerranoAlfonso. 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 Tremendo repaso. pic.twitter.com/N1bb3EUA8F — Ismael Sirio López Martín (@ismaelquesada) June 11, 2025

"Cuando Cerdán descansa de montar cloacas y va a Waterloo, ¿en qué habla?, ¿se pone pinganillo? Cuando el PNV, Bildu, Junts salen fuera a seguir preparando su hoja independentista, ¿se ponen traducción simultánea? No sean hipócritas", espetó el número dos de Isabel Díaz Ayuso, que subrayó que este debate "no va de respetar y defender las lenguas, va de si queremos, como pretende el Partido Socialista, sucumbir a las reivindicaciones de nacionalistas y ya les digo que el PP no".

"Este debate no va de proteger o atacar a las lenguas regionales, va de si queremos hacer el ridículo usando un traductor en una reunión cuando todos compartimos una lengua común. Esto va de si queremos sentirnos extranjeros y diferentes cuando compartimos la misma casa", continuó Serrano. En este punto, las protestas comenzaron a ser audibles y los senadores nacionalistas comenzaron a abandonar el hemiciclo. "Pues muy bien, váyanse si quieren. Cierren la puerta al salir", les dijo el popular. "No somos socialistas ni dependemos de ustedes para seguir aquí", añadió. "Nosotros siempre querremos una Cataluña dentro de España y ustedes lo que quieren es una Cataluña fuera"

Serrano continuó con su discurso, defendiendo que la reforma del PP es "una defensa a la democracia frente a la que la vacían de contenido y de poder". Y "frente al intento de colonizarlo todo va a haber un Partido Popular que defenderá las instituciones".

El Congreso comenzó esta legislatura a utilizar las lenguas cooficiales en todos los debates parlamentarios, incluso en las sesiones de control al Gobierno y en los textos registrados. Esto es lo que reclamaban los socios del Gobierno también en el Senado "con el objetivo de garantizar la utilización plena y normalizada del catalán, el occitano (aranés a la Vall d'Aran), el euskera y galego" en la actividad de la Cámara Alta, aunque finalmente ha sido descartado por el PP.

En la actualidad, el uso de las lenguas cooficiales en el Senado está limitado a los debates de las mociones en el Pleno, la Comisión General de las Comunidades Autónomas y la presentación de algunos textos escritos.

En la legislatura pasada, en la que el PSOE sumaba mayoría con varios aliados del Gobierno, los socialistas apoyaron admitir a trámite una propuesta de Junts de reforma del Reglamento para universalizar el uso de las lenguas cooficiales en el Senado. Sin embargo, los socialistas realizaron varias ampliaciones del período de enmiendas a esta propuesta, dilatando su tramitación en el Senado sin que finalmente se llevara a cabo. En este contexto, el adelanto electoral y la disolución de las Cortes provocaron que esta propuesta para extender el uso de las lenguas cooficiales quedara sin efecto.

