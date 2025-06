El PSOE acusa a Ayuso de estar cercada por la justicia y provoca los aplausos del PP: "Vaya noche en La Moncloa"

La Asamblea de Madrid se convirtió este jueves en una especie de burbuja impermeable para la izquierda. Unas horas antes había estallado una bomba en el corazón mismo del PSOE: la UCO tiene en su poder grabaciones realizadas por Koldo García, el asesor de José Luis Ábalos, al número tres de Pedro Sánchez en el partido, Santos Cerdán, abordando adjudicaciones de obra pública.

El escándalo es de tal magnitud que, por primera vez, los medios afines al Gobierno decidieron hacerse eco de la información. Algo ha cambiado en esta ocasión. Pero no para el PSOE-M ni Más Madrid, que continúan anclados en el pasado viernes y no superan la actuación de Isabel Díaz Ayuso en la Conferencia de Presidentes.

"Bon día, Bos días, egun on, buenos días, señora Ayuso", arrancó la portavoz socialista. "Si va a irse, por favor, cierre la puerta al salir. Váyase pero no vuelva", le dijo Mar Espinar, que centró parte de su intervención en afear a la presidenta de la Comunidad de Madrid que rechazara el plan de vivienda presentado por el Gobierno en dicho encuentro. Plan, al que por cierto, tampoco se acogió el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. "No dejamos de trabajar por el acceso a la vivienda, pero por favor, no se deje dar los buenos días en asturiano y en aragonés, que ya ha pedido la vicepresidenta que también sean cooficiales", le replicó en este primer choque Ayuso.

Pero el esperpento fue in crescendo. Espinar acusó a la presidenta de no atender al problema de la vivienda por estar centrada en "otras cositas" porque "el cerco judicial de Alberto Quirón y de las residencias cada vez se está estrechando más". En este punto, la bancada popular estalló en una sonora carcajada que acompañó de aplausos mientras los socialistas aguantaban el tipo a duras penas sin plantear protesta alguna. "Y para ocultarlo, lo que sea: mentir, bulos, hacer el ridículo. Todo menos trabajar, ¿verdad? Eso nunca", prosiguió la portavoz del PSOE-M.

"Igual consigue que su pareja deje de estar en la prensa, pero ¿sabe dónde no va a conseguir que deje de estar? En el banquillo, porque es un defraudador. Y usted lo sabía y lo sabe. Entre un defraudador y un fiscal que persigue delitos, otra vez elige el lado incorrecto: el defraudador", llegó a decir entre el aplauso de los suyos la socialista, que auguró que "todo se sabrá", también lo relativo a las residencias. "Todo se sabrá, incluso el dinero con el que está pagando su ático de lujo". Y concluyó proclamando: "Mire, señora Ayuso, su nombre no va a pasar a la historia, ¿pero sabe dónde va a estar su nombre? en los sumarios judiciales".

Ni dando los buenos días a Ayuso en todos los idiomas hemos tenido la suerte de que se vaya. No sea sectaria y acepte el dinero del Gobierno para ayudar a los madrileños con la vivienda.@espinar_mar pic.twitter.com/gq37lzNrDc — PSOE Madrid (@psoe_m) June 12, 2025

El PP no daba crédito. La presidenta se puso en pie y activó su micrófono. "Gracias, estimada portavoz de la banda del Peugeot. Vaya noche en La Moncloa, señores, vaya noche han pasado de encierro, de llamadas a la Cadena Ser, de filtraciones a la portada de El País: ‘no, ahora métete con él; no, ahora di lo otro’… madre mía, cómo desprestigiar a jueces, a fiscales, a los medios de comunicación, al adversario".

Y le preguntó la hora en que el Gobierno le mandó el argumentario para la sesión de control de este jueves en la Cámara de Vallecas. "Porque han tenido que pasar una noche buena, buena. Habrán tenido que llamar a telelangosta: ‘oiga, mande más, que de aquí no podemos salir hasta que no organicemos otra operación de Estado’".

En este punto, Ayuso realizó un resumen con todos los escándalos acontecidos sólo desde el lunes hasta hoy. "El Tribunal Supremo ve indicios de operación de Estado organizada desde la Presidencia del Gobierno contra un rival político", comenzó haciendo referencia al auto del juez Ángel Hurtado, que deja al fiscal general al borde del banquillo de los acusados. "Por eso está usted ahí de portavoz, porque han ido cayendo todos en cascada, ¿o qué se cree? El primer fiscal general imputado de España, caso que carcome desde La Moncloa hasta las entrañas del PSM, porque seguirán cayendo… luego vendrá el ministro digital, Sánchez Acera y todos detrás por estar en lo mismo", auguró.

Después recordó que "el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que salir en defensa de los jueces, en la semana en la que jueces y fiscales tienen que hacer un parón, preludio de una huelga que va a venir a continuación". También esta semana "la Comisión Europea señala ante el Tribunal de la Unión Europea que no es una amnistía, sino una auto amnistía lo que ustedes pretenden hacer contra el Estado de derecho".

Asimismo, estos días la Guardia Civil ha entrado en la casa de Ábalos y éste recibe a la UCO "como el que va con la camiseta a lavar el coche - ‘pues aquí estoy’- , haciéndose el despistado… Grabándose entre ustedes, empujándose en las ruedas de prensa mientras la Justicia investiga el posible conflicto de intereses de Sánchez con el nexo con Begoña y los rescates", continuó la presidenta.

"Por la noche salen los audios del señor Cerdán, que fue el negociador de Bildu, de Puigdemont, el padrino de Leire... y usted me viene al Registro de la Propiedad para ver un ático, porque querrá venir conmigo". Y "esto es por la convivencia. Cuando usted quiera, le animo a ir juntas y vamos andando, como usted prefiera. Y si no, rectifique de una vez", le espetó Ayuso para concluir.

Vaya nochecita han pasado en La Moncloa. pic.twitter.com/VVw2bHTdFW — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 12, 2025

Pero después llegó la intervención de la de Más Madrid, que no se quedó atrás y también provocó las risas de la bancada popular. Manuela Bergerot adoptó la misma posición que el PSOE y La Moncloa; esto es, quiere esperar a ver el informe de la UCO para pronunciarse. "Nosotros vamos a hablar de todos los casos cuando tengamos toda la información y ahí vamos a exigir que se investigue, caiga quien caiga. Nuestra experiencia nos avala. A Más Madrid no le han temblado nunca las piernas para denunciar la corrupción, venga de donde venga", dijo provocando nuevamente las risas de los populares. En cambio, de lo que no tiene duda la portavoz de la formación de ultraizquierda es de los delitos –para ella no son presuntos– cometidos por Alberto González Amador.

Por lo demás, Bergerot continúa anclada en el pasado viernes, más concretamente en el momento en que la jefa del Ejecutivo regional se negó a darle dos besos a la líder de su partido y ministra de Sanidad. Según la jefa de la oposición, Ayuso "fue a hacer el ridículo" y no es capaz de aguantarle "la mirada a Mónica García". "Deje de hacerse la víctima, que aquí nadie la ha llamado asesina", afirmó faltando a la verdad.

Vamos a hacer que se condene al novio de Ayuso dos veces: por defraudador y por sus negocios turbios con Quirón. Eso es lo que no soportan. pic.twitter.com/T2dGK1SqV8 — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) June 12, 2025

"La ministra (de Sanidad) traga con todos los casos de corrupción de este Gobierno y ustedes son cómplices de corrupción de Estado, por no dejar el coche oficial, por no dejar de vivir del cuento y acabarán todos en el Partido Socialista cobrando. Luego que no se extrañen cuando venga Podemos a cepillarse ese patético legado que han dejado ustedes. Perseguir jueces, intervenir el Poder Judicial, desaparición de poderes, intervenir a la prensa, acosar a medios, personalmente perseguir a rivales políticos son las prácticas chavistas que es lo que ustedes han aprendido", replicó la presidenta.

Más Madrid es cómplice de la corrupción de Estado. pic.twitter.com/vsXp6lPHAi — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 12, 2025

"La banda del Peugeot, probablemente robado"

Remató la faena el portavoz del PP, Carlos Díaz Pache. "Señora Espinar, ¿hay alguna noticia que le haría a usted insoportable defender a Pedro Sánchez? Creo que podría asaltar un Corte Inglés a tiros y a cara descubierta, y usted diría que está patrocinando el comercio nacional, que le está dando visibilidad", le espetó el popular para quien la banda del Peugeot "probablemente" robó también el coche.

La historia de la banda del Peugeot. pic.twitter.com/cw2mlS44Ld — Carlos Díaz-Pache (@cdpache) June 12, 2025

"Esta es la banda", dijo después de presentarla. "No es una forma de hablar. Tres de cuatro están ya investigados por la Justicia. La Justicia lo tiene todo: las conversaciones, los contratos, las pistolas, el dinero. Hemos escuchado a la vicepresidenta del Gobierno desesperada preguntando si alguien tiene el informe de la Guardia Civil". Así, tirando de ironía, Pache recomendó a Espinar transmitir un mensaje al presidente. "Dígale que huya, coja un vuelo con el Falcón a República Dominicana y no vuelva, que no se deje pillar. Yo prefiero una persecución internacional que a la Guardia Civil entrando en La Moncloa para detener al presidente".

Y es que el popular auguró para él y los suyos un desenlace similar al de los Kirchner. "Lo que le ha pasado a la familia Kirchner le pasará a los Kirchner de Pozuelo. En la hemeroteca está guardado todo, lo que llevamos años denunciando nosotros y cómo viven de rodillas ustedes".

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.