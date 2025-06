Almeida: "Parece increíble, pero Cerdán se querelló contra mí por decir que era un corrupto"

"Cerdán se querelló contra mí por decir que era un corrupto y me citaron a un acto de conciliación para que me retractara. ¿Le exijo una rectificación pública?". Así ha arrancado José Luis Martínez-Almeida, visiblemente irónico pero con tono firme, al referirse a la caída del hasta ayer secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, implicado en el escándalo que el alcalde de Madrid ya ha bautizado como el "PSOEfare".

Desde Matadero Madrid, Almeida ha recordado que fue citado a un acto de conciliación después de referirse al PSOE como "una organización corrupta", tras lo cual Cerdán presentó una querella contra él. Ahora, con la dimisión del socialista tras el último informe de la UCO que evidencia su papel en la trama, el regidor madrileño ha exigido una rectificación. "¿Le exijo disculpas? ¿Le pido por favor que rectifique por qué ha utilizado el 'PSOEfare' contra mi persona, poniéndome en la diana y diciéndome que había cometido un delito de injurias y de calumnias?", ha planteado ante los medios.

"Parece increíble decirlo, pero se querelló contra mí simplemente por decir que era un corrupto", ha insistido el alcalde, que ha pedido al PSOE que deje de hablar de "lawfare" o de "máquinas del fango", porque, en sus palabras, "todo lo que se ha ido diciendo durante todo este tiempo se ha ido cumpliendo en un marasmo de corrupción infinito e interminable".

Por su parte, Almeida no solo rechazó acudir al acto de conciliación con Cerdán sino que emplazó "encantado" al ahora exsecretario a verse en los tribunales, con total disposición a "cantarlo todo" allí. "Por fin ha llegado el día que largamente he esperado durante meses", declaró entonces, tras recibir la citación.

El alcalde denunció que la querella no era más que un intento de "intimidar y amordazar al adversario político" y recalcó que no solo no se retractaría, sino que aprovecharía con "enormes ganas" el proceso judicial para reiterar sus acusaciones sobre la corrupción socialista con "argumentos de autoridad y asentados en sede judicial". Ya en ese momento apuntó directamente a Santos Cerdán por su proximidad con Koldo García y Víctor Aldama. "¿Qué nos hace pensar que Cerdán no sabía nada de sus compinches?", cuestionó.

"Performance" de Sánchez

Para Almeida, el presidente del Gobierno, al que se ha referido como "el número uno", está actuando "con una desvergüenza absoluta" y su comparecencia de ayer fue "una performance" destinada únicamente a "hacerse pasar por víctima". "Este señor no ignoraba lo que se estaba diciendo y lo que se estaba publicando del señor Cerdán. Que no venga ahora a intentar decirnos que él es una víctima. Eso es cinismo", ha recriminado.

"¿Durante un mes tú estás en un coche y no sabes quién es Ábalos, Koldo y Cerdán? Es imposible, lo sabes perfectamente", ha dicho, en referencia al famoso viaje en el Peugeot. Almeida ha acusado al líder socialista de "huir permanentemente hacia adelante" y de "degradar de forma casi irreversible la democracia española".

Sánchez, los colegas y el Peugeot. pic.twitter.com/nLP5MwPphC — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) June 13, 2025

Sobre la supuesta regeneración democrática que Sánchez defendió en rueda de prensa tras la dimisión de Santos Cerdán, ha sido tajante: "¿Qué se puede hacer frente a un personaje que empieza una comparecencia en la sede de un partido donde la semana pasada había estado una fontanera llamada Leire Díez reunida con Santos Cerdán, y ayer tienen que sacar por la puerta de atrás a ese secretario de Organización diciendo que le gusta el juego limpio?".

Almeida ve de "burla a los militantes del PSOE" que Sánchez defienda que "solo fueron dos papeletas" irregulares en las primarias que le devolvieron al liderazgo en 2017. "¿Creemos de verdad que conociendo a Santos Cerdán solo fueron dos papeletas? ¿De verdad Pedro Sánchez es capaz de sostener eso frente a la militancia socialista?", ha preguntado. "Robaron primero el partido y ahora pretenden robar España", ha sentenciado.