Ayuso alerta sobre lo que pueda hacer Sánchez en verano: "Igual que hay patrullas vecinales, tengamos ojo"

Algo permaneció inmutable en el discurso combativo que este lunes pronunció Pedro Sánchez desde Ferraz, donde se aferró al cargo, reconoció implícitamente que ha perdido el respaldo popular y deslegitimó la alternancia democrática, y es acusar a Isabel Díaz Ayuso de corrupción.

A la presidenta de la Comunidad de Madrid - así como a su compañero y homólogo andaluz, Juanma Moreno- los nombró expresamente en su diatriba contra el PP y Vox. "Si quieren tener un mínimo de credibilidad que empiecen exigiendo las dimisiones de presidentes autonómicos implicados en casos de corrupción, en casos de negligencia de catástrofes o en financiación irregular como Vox". Esto último se desmintió pocas horas después: la Fiscalía Anticorrupción archivó la investigación abierta a los de Santiago Abascal en este sentido.

En lo referente a Ayuso, Sánchez acusó a Alberto Núñez Feijóo de haber llegado a la presidencia del PP para "tapar" un caso de corrupción denunciado por Pablo Casado y que le costó su abrupta salida del partido. Se refería el presidente al supuesto cobro de comisiones que implicaba al hermano de la dirigente madrileña y que fue archivado por todas las instancias judiciales. Asimismo, afirmó que la presidenta compró su ático a través de un "testaferro". "¿Que me mencionó a mí?", preguntó con sorna la jefa del Ejecutivo regional ya este martes tras asistir al acto por el 50º aniversario de Burger King en España. "Yo no me he dado por aludida. No puede ser. Que Sánchez ha hablado de mí... no, yo creo que no".

Ayuso se mostró en desacuerdo con los que estos días han opinado que el presidente del Gobierno "parece enloquecido", incluso hasta el punto de mostrar "rasgos psicopáticos". "No es verdad, no es nada de eso. Es que él siempre ha sido así", una persona "que no ha tenido vergüenza alguna". "Hemos visto cómo ha tratado a la militancia siempre; cómo la ha engañado; cómo, utilizando urnas de cartón, ha llegado a todos los puestos", enumeró la presidenta madrileña. "Por eso, pienso que siempre fue de la misma manera y, además, igual que Maduro, con las mismas prácticas que Maduro", subrayó.

Y es que, tal y como viene advirtiendo desde hace años, para Ayuso, Sánchez "siempre ha hecho lo mismo", y es identificar al pueblo o a la democracia con su persona, ligarlas irremediablemente. De tal manera, que "si le atacan a él, están atacando al pueblo". Así, "ahora ya tiene toda la libertad para ir contra los jueces, contra los medios de comunicación, interviniendo empresas. Y es lo que está haciendo y para eso quiere ganar ahora estos días y esa carta a la militancia".

En este punto, la dirigente madrileña alertó sobre lo que puede estar por llegar las próximas semanas. "Pido que tengamos ojo este verano, porque yo creo que va a aprovechar que está la gente en otras ocupaciones para esto. Igual que hay patrullas vecinales para entre ellas a veces protegerse, pienso que todos tendremos que estar pendientes de lo que hacen este verano, porque, ya lo han dicho jueces y fiscales hoy, que tienen que irse a una huelga histórica por lo que estamos viviendo". Lo que Sánchez lanza contra el PP y Vox "son amenazas populistas propias de personas tiranas que han decidido que no se van a ir, que va a quemar España, que va a quemar el Estado, que el Estado es suyo, que el pueblo es suyo", incidió.

La presidenta cerró filas con Feijóo sobre la moción de censura que tanto Vox como Sánchez piden al PP que presente. "Si va a servir para blanquearle no". "Si es que el problema es que él se agarra a esos siete votos para justificar cualquier cosa. En realidad, el problema que tenemos es que el Gobierno ha situado la democracia por encima de la ley. Y eso es lo que se llama democracia popular. Sánchez piensa que, porque tiene los siete votos del Congreso en manos de los nacionalistas y de aquellas personas que están aprovechando la circunstancia para desguazar España, ya todo es posible".

