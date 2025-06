El proyecto del circuito urbano de Fórmula 1 en Madrid sigue adelante. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado la suspensión cautelar solicitada por Más Madrid contra el Plan Especial que permite su construcción en los alrededores de Ifema. En su auto, el tribunal desmonta una por una las alegaciones de la formación de Rita Maestre —que tendrá que pagar las costas— y concluye que no hay motivos suficientes para paralizar un plan aprobado legalmente por el Ayuntamiento.

Los magistrados son contundentes: los argumentos de Más Madrid —centrados en supuestos riesgos ambientales, sanitarios y urbanísticos— no están respaldados por pruebas. "La alegación de la recurrente no deja de ser genérica, carente de prueba alguna, y daría a entender que cualquier construcción o ejecución de una obra debería paralizarse por el mero hecho de provocar molestias", señala el auto, que subraya además que la ejecución del circuito no genera una situación irreversible. De hecho, añade que cualquier afectación al terreno podría revertirse mediante trabajos de restauración.

La decisión deja sin efecto el último intento de la izquierda madrileña de frenar por vía judicial lo que no ha podido frenar en Cibeles. El Plan Especial fue aprobado el pasado mes de febrero con los votos del PP, que habilitó los correspondientes nuevos usos en Ifema para que Madrid pueda albergar, por ejemplo, eventos como este.

Desde la Comunidad de Madrid han celebrado la noticia como un triunfo del "sentido común" frente a los intentos de boicot de la oposición: "Es una muy buena noticia para los madrileños. Una vez más, Más Madrid intenta frenar grandes planes para la región. Es un partido que no quiere nada bueno para nuestra región", ha dicho el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

El revés judicial llega apenas dos semanas después de que el Ayuntamiento respondiera a la admisión a trámite del recurso de Más Madrid, reafirmando que el plan cuenta con 131 informes técnicos de diversas administraciones, incluyendo el propio Consistorio, la Comunidad de Madrid y la Administración General del Estado. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ya anticipó que el procedimiento se ha tramitado "con todas las garantías".

Este martes, José Luis Martínez-Almeida, ha valorado con satisfacción el respaldo judicial al proyecto y ha celebrado que "expresamente impone las costas a Más Madrid por haber hecho una pretensión casi temeraria, escasamente fundada, según el auto". El alcalde ha destacado que, pese a "los obstáculos y la reticencia de la izquierda", la Fórmula 1 "va a tener cabida, va a volver después de 45 años a Madrid y se va a celebrar en septiembre del año 2026".

Más Madrid, por su parte, amenazó con que recurrirá cada paso del plan, incluyendo la licencia de obras. "No vamos a dejar de pedir explicaciones por cada euro público", dijo Maestre, que califica el circuito como un "pelotazo urbanístico".