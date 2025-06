No una ni dos sino tres fueron las veces en que Isabel Díaz Ayuso se posicionó este martes en contra de una moción de censura tal y como piden con insistencia desde Vox y el propio Pedro Sánchez, quien en su rueda de prensa tras la Ejecutiva federal del PSOE retó a Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal a presentarla "cuanto antes" pues después del verano, advirtió, es posible que se produzcan resoluciones sobre las "muchas causas" pendientes de los populares y "se verá quiénes son los delincuentes de verdad".

Desde el PP sostienen desde el principio que hoy por hoy no es el momento y no lo es básicamente por dos razones, exponen. La primera es que no les dan los números y los único que conseguirían es fortalecer a un Sánchez absolutamente debilitado y cuestionado tanto interna como externamente, lo que supondría todo "un balón de oxígeno" en su peor momento desde que accediera al poder hace siete años. La segunda es que desde Génova creen que falta mucho salir de este caso en el que están implicados por corrupción las dos manos derechas que ha tenido Sánchez en el partido: José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Comparte esta opinión la presidenta de la Comunidad de Madrid. "No", contestó cuando le preguntaron si Feijóo debía presentar la moción de censura. "Él sabe lo que tiene que hacer en cada momento y en realidad, el problema que tenemos es que el Gobierno ha situado la democracia por encima de la ley. Y eso es lo que se llama democracia popular. Sánchez piensa que, porque tiene los siete votos del Congreso en manos de los nacionalistas y de aquellas personas que están aprovechando la circunstancia para desguazar España, ya todo es posible. Se ha situado por encima de la ley y no cabe mayor tiranía".

Repreguntada por ello, añadió: "Si va a servir para blanquearle, no. ¿Para qué? Si es que él se agarra a esos siete votos para justificar cualquier cosa". Después, incidió en ello en redes sociales. "Los socios de Sánchez encuentran una nueva oportunidad para chantajearle a costa de España. Y por supuesto, no romperán", afirmó en plena ronda de contactos del presidente y después de que Bildu se uniera al PSOE para bloquear la propuesta del PP que pretendía que el jefe del Ejecutivo compareciera de inmediato en el Congreso de los Diputados.

Los socios de Sánchez encuentran una nueva oportunidad para chantajearle a costa de España. Y por supuesto, no romperán. Cuando la democracia liberal se sustituye por la "popular", el Estado de Derecho se acaba. Para eso se está usando el parlamento de todos. Y por eso, una… pic.twitter.com/HTAz3UTd4I — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 17, 2025

"Cuando la democracia liberal se sustituye por la ‘popular’, el Estado de derecho se acaba. Para eso se está usando el parlamento de todos. Y por eso, una moción no puede presentarse para perderla; de los pasos en falso solo se benefician los tiranos", subrayó. "En Venezuela también hay urnas. ¿Y? Sin ley la democracia se convierte en una cueva de ladrones".

Previamente, y en una entrevista en Cope, Feijóo afirmó que es "cuando menos sospechoso" que Pedro Sánchez y Vox coincidan planteándole al PP que presente una moción de censura que hoy por hoy estaría abocada al fracaso. El líder de los populares afirmó que aunque agradece que Vox diga que les apoyarían en caso de presentarla no entiende la estrategia de la formación de Santiago Abascal de pedirle insistentemente que lo haga sabiendo que el PP no cuenta con la mayoría para sacarla adelante.

Vox, recordó, comprobó las consecuencias de presentar y perder dos mociones (septiembre 2020 y febrero 2023) y el resultado fue que ahora no tiene los votos suficientes para plantear una nueva, ya que en las últimas elecciones generales se desplomó y logró sólo 33 diputados, una cifra insuficiente para plantear en solitario la moción.

Pretenden, tanto Sánchez como Abascal, que Feijóo dé el paso "en la mitad del libro de las corrupciones del sanchismo, pero yo me quiero leer el libro completo para tomar la decisión oportuna en el momento oportuno", zanjó.

