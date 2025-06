Ayuso, contra un PSOE noqueado y el "pornofeminismo" de Más Madrid que ampara la "corrupción de Estado"

No son días fáciles para los socialistas en general y para los madrileños en particular, especialmente los jueves cuando acuden a la Asamblea. Los escándalos se sirven – calientes y humeantes- de tres en tres, de cuatro en cuatro, de cinco en cinco. Si pestañeas, te lo pierdes. Los argumentarios, preparados con celo desde el partido para emplear contra Isabel Díaz Ayuso, envejecen en horas.

En ese estado de aturdimiento, de noqueo, de shock, en el que se encuentra el PSOE, la presidenta de la Comunidad de Madrid sorprendió a su portavoz en su primera réplica. Mar Espinar le había preguntado qué pensaba hacer en los próximos meses, "además de incrementar su patrimonio". Antes había realizado un pequeño balance de lo que, a su juicio, ha consistido la acción de gobierno de Ayuso en el que volvió a incluir a los fallecidos en las residencias durante la pandemia.

La jefa del Ejecutivo regional se limitó exclusivamente a adelantar las próximas medidas que llevará a cabo su gobierno, entre ellas presentar (y aprobar sin apuros gracias a su mayoría absoluta) unos nuevos Presupuestos; a sacar pecho de alguna de ellas; e incluso a lanzar un anuncio: "Iberia va a invertir más de 6.000 millones de euros para hacer de Madrid el gran hub europeo en aviación y no con dinero de todos los españoles, como intentan hacer comprando a los nacionalistas, con dinero privado para que no recaiga en las arcas públicas y el contribuyente".

No habló de la corrupción que colapsa las arterias del partido y del Gobierno de Pedro Sánchez. Y esto cogió por sorpresa a los socialistas, que daban por hecho que Díaz Ayuso entraría de lleno desde el primer minuto. Así, Espinar se limitó a seguir el guion marcado y que fue prefijado por el presidente en su comparecencia en Ferraz el pasado lunes, y que ayer volvió a repetir desde el Congreso de los Diputados: el PSOE actúa más rápido y mejor que el PP y el ‘y tú más’, especialmente ‘Ayuso más’.

"Mire, señora Ayuso, le voy a explicar la diferencia entre su partido y el mío", arrancó Espinar. "En mi partido usted no podría militar. En el suyo logró echar a Casado por denunciar la corrupción suya durante la pandemia. En mi partido los sinvergüenzas no tienen cabida, no nos hace falta ni sumario judicial. En el suyo los colocan o en la Mesa de la Asamblea o como jefes de gabinete, señora Ayuso", afirmó la socialista.

"En su partido no se castiga la corrupción, al revés, se premia. Ahí tiene a Rato, ahí tiene a Granados, a Matas, a González, a Bárcenas. Mire, sabemos que la sede de su partido está pagada con dinero B y seguimos sin saber cómo se ha pagado el ático en el que vive. Pero conociendo la falta de escrúpulos que tienen por cómo se pagan las cosas y teniendo en cuenta que a su pareja tampoco le importa de dónde sale el dinero y, por lo visto, adónde va, nos hacemos una idea". En este punto, y haciéndose eco de una noticia publicada por El País y la SER, sobre la causa en la que están personados tanto el PSOE como Más Madrid, espetó: "Medio millón pagó (su pareja) a la mujer del director de Quirón Prevención por una empresa fantasma, una posible comisión encubierta por los dos millones que trincó vendiendo mascarillas durante la pandemia".

Para concluir, la socialista decidió lanzar un consejo a la presidenta. "Mire, le voy a hacer una recomendación: deje de ver la paja en el ojo ajeno y mire la viga..." Las protestas de la bancada popular interrumpieron a Espinar, que remató: "Porque sobre esa viga llamada corrupción se sustentan sus seis años de gobierno y el ático en el que vive. Cuando explique algo de todos los chanchullos que le rodean, viene aquí y da lecciones al Partido Socialista".

En mi partido los sinvergüenzas no tienen cabida. En el PP echaron a Casado por denunciar la corrupción de Ayuso. ¡Qué lecciones va a dar quien vive en un ático opaco gracias a los turbios negocios de su novio con Quirón!@espinar_mar pic.twitter.com/5xCd26rpkt — PSOE Madrid (@psoe_m) June 19, 2025

Pasaban las diez de la mañana cuando la socialista realizó esta intervención y en las últimas doce horas, aproximadamente, se habían acumulado varios escándalos: el número dos de los socialistas navarros dimite tras desvelar que su pareja trabajó en la empresa vinculada a Santos Cerdán; el disco duro que quiso ocultar José Luis Ábalos a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a través de la ‘modelo’ que se encontraba en su casa cuando los guardias procedieron al registro, contiene mensajes con dirigentes del PSOE, incluido Pedro Sánchez; la Fiscalía Europea relanza el caso Begoña Gómez e imputa a Barrabés tras descubrir irregularidades en los contratos que avaló la mujer de Sánchez; Ferraz habría mandado a Leire Díez a investigar a Feijóo y Ayuso y otros líderes del PP.

La presidenta encendió su micrófono y arrancó. "Señora Espinar, me la imagino ayer ensayando delante del espejo en casa con todo lo que le pasan de la Moncloa y el argumentario. En plan: ‘uuuh, le voy a decir lo del ático que es nuevo, a ver si la sorprendo, a ver si intentamos tapar una montaña de corrupción. ¿Le sigue Cerdán, como hacía con Lobato, mandándole por WhatsApp lo que tiene que decir? Porque todos los que están ahí, empezando por usted, le deben el puesto a él".

"Vaya papelón tener que defender toda esa burda escalada de corrupción que les carcome", le dijo a la portavoz socialista. "Han estado hundiendo Radiotelevisión Española; colocando afines en el PNV y Bildu en todas las instituciones para que no tengan motivos para romper, que esa es la gran corrupción de Estado. Porque no solo utilizan a la Fiscalía General y no solo están utilizando desde las cloacas informes falsos contra la UCO, contra adversarios políticos, como han intentado conmigo, contra jueces, y contra todo. Es que la mayor de las corrupciones se llama Navarra, que es donde está el epicentro de todo", apuntó.

Y es que si bien es cierto que "lo que hacen explotando a las mujeres jóvenes los ministros con dinero público es sórdido", lo grave para Ayuso es la corrupción política instalada desde el inicio: "Se sabrá algún día por qué ustedes pactaron con Bildu desde el comienzo y cómo Cerdán pactaba con Bildu y pactaba con Puigdemont a través de un salvadoreño el futuro de España".

"Están rompiendo el país a manos de la gran corrupción, que son esos siete votos que les sostienen en La Moncloa y todavía tienen la caradura de, con toda la montaña de corrupción -que vamos a cinco escándalos al día- venir aquí con lo mismo de siempre contra particulares". "'¡Vaya basura de política hacen ustedes!".

Navarra no es una vertiente. Es el epicentro de la corrupción de Estado que sostiene a Sánchez. Por eso pactaron con Bildu nada más llegar y entregaron Pamplona. pic.twitter.com/fLf5Hy1eLU — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 19, 2025

Después llegó Más Madrid, que se presentó como el adalid contra la corrupción de unos y de otros. La pureza concentrada en un pequeño frasco. La formación liderada por Mónica García y Manuela Bergerot no puede ocultar su entusiasmo ante la situación de inédito deterioro institucional en el que se encuentra el país en un momento en que las encuestas pronosticaban que su partido, fundado por Íñigo Errejón, sufriría un duro revés en las urnas.

Ayuso es la presidenta del millón. Del millón de personas en listas de espera y del millón de su ático de lujo pagado por nosabemosquién. Esto resume su Gobierno. pic.twitter.com/kqVDxJpzJt — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) June 19, 2025

Y en eso quiso poner el acento Díaz Ayuso. "No es que sean iguales, es que son incluso peores. Porque ustedes están amparando corrupción de Estado. Y lo amparan bajo ‘jo, venga chicos, no delinquir más, me enfado’ y ‘hoy no voy al Congreso de los Diputados, espero que sea la última vez’. Y es así como ustedes combaten la corrupción de Estado, que se está comiendo las instituciones. Se ponen muy bravos porque bajo la inmunidad parlamentaria pueden difamar a ciudadanos particulares que nada tienen que ver con la política. Lo pueden hacer con empresas que son de las más valoradas por todos los ciudadanos y que llevan décadas, como Quirón, trabajando en los hospitales de la Comunidad de Madrid".

"Pero es que hay que difamar porque tienen que tapar la gran montaña de corrupción y la huelga sanitaria, por cierto, la primera en décadas que ha tenido el sistema nacional porque la gestión de la señora que va inaugurando hospitales en Melilla, que en realidad son centros de salud, es nefasta y le espera otra huelga el 10 de octubre", añadió la presidenta, que pasó a incidir en el aspecto que más daño hace a Más Madrid desde que el caso Errejón quedara al descubierto: el feminismo.

El pornofeminismo de la izquierda. pic.twitter.com/ONtHH4kQfS — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 19, 2025

"Sobre todo, lo que tienen ustedes es, a escándalo al día, la defensa del pornofeminismo que es lo último que defienden los señores de la izquierda feminista de esta Cámara. Resulta que dicen que van a sacar una ley contra la prostitución. ¿Van a pedirle a Ábalos votar con esa ley contra la prostitución desde el Congreso, contarán con su voto?", les preguntó. "¿Contarán con la información que una actriz porno llevaba en los bajos, en un pendrive introducido, para saber un poquillo cómo se urdían las tramas de las cloacas de la Moncloa?".

"Cuando hablan del sí es sí, del Tito Berni, cuando han colocado con dinero público, como el piso de Cerdán, las saunas del suegro de Sánchez para hacer negocios y para meter a esos negocios de la prostitución y comprar a sobrinas. ¿Eso es el ‘hermana, yo sí te creo? ¿Eso es lo que la izquierda nos va a decir? Da tanta vergüenza la situación en la que están dejando a la mujer, al feminismo y a la política en España, que deberían, por dignidad, al menos, callarse cinco minutos".

