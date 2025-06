El PSOE elige el peor momento para llevar a Ayuso a la Asamblea: de su mensaje a Lobato a la 'catetada' del pinganillo

El PSOE había registrado su petición de que la presidenta de la Comunidad de Madrid compareciera en la Asamblea para dar cuenta de su actuación en la Conferencia de Presidentes. Lo llevaban anunciando desde hace semanas y finalmente ocurrió este jueves durante la última sesión plenaria del curso.

El encuentro que reunió a Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos en Barcelona se produjo hace menos de un mes – el pasado 6 de junio- pero parece que ha transcurrido ya casi un año. Y es que tras el demoledor informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, las informaciones sobre la trama corrupta que habría operado en el corazón mismo del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez se suceden a un ritmo vertiginoso. Todo gira única y exclusivamente alrededor de un asunto que recién acaba de echar a andar.

Sólo los socialistas estaban interesados este jueves en hablar de lo sucedido en la Ciudad Condal hace tres semanas. Ni siquiera a Más Madrid se le veía preocupado por remover una cuestión de la que no puede sacar demasiada tajada. Los de Mónica García y Manuela Bergerot centran sus esfuerzos en remontar unas encuestas que hasta el mes pasado auguraban unos pésimos resultados para su formación. Ahora, y a pesar de sentarse en el Consejo de Ministros, creen que el viento vuelve a soplarles de cara.

Isabel Díaz Ayuso tuvo una primera intervención en la que se centró en la cuestión planteada. Resumió todos los asuntos que había puesto sobre la mesa del Palacio de Pedralbes y entró de lleno en la polémica que protagonizó a cuenta de las lenguas cooficiales y los pinganillos. "Ya lo dijo Otegi: vamos a esa república plurinacional" pero "por Madrid y por el Partido Popular no será, será por su aquiescencia, con su colaboración, porque necesitan mantener la trama de corrupción que tardará muchísimo tiempo en deshacerse", les dijo al PSOE y Más Madrid. "Por eso van contra los jueces, por eso van contra el Estado de derecho y eso es lo que denuncié en la Conferencia de Presidentes".

"Dicen de catetos... ¿Saben lo que es cateto? Llamarse Juan y pedir que por favor en el País Vasco te llamen Jon, porque si no te quedas fuera del sistema o te quedas fuera de las subvenciones. Eso es lo que hacen ustedes utilizando a las lenguas cooficiales. Cateto es tener un Consejo de Gobierno que habla en español perfecto pero que luego le exige a los médicos tener que hablar en vasco si quieren atender. Cateto es tener que llevarte a tus hijos a La Rioja porque el sistema público les abandona y no los escolarizan. Cateto es no defender la lengua de Cervantes, 600 millones de personas que hablamos esa lengua, además de mil años de cultura en español. ¿Y saben lo más interesante de todo? Que lo puedo decir desde la región más abierta y más libre que existe que es la Comunidad de Madrid a la que vienen ciudadanos de todos los rincones del mundo a huir de su comunismo, de su chavismo y de sus trampas, pero también vienen de otras regiones de España huyendo del nacionalismo. A ser vascos, catalanes o ser navarros en libertad", afirmó Ayuso entusiasmando a los suyos.

Y si en esta primera parte de su intervención la presidenta casi no leyó un papel, en la segunda directamente los cogió de atrezo. "Buenas tardes, es la 1 del mediodía, no he comido", arrancó parafraseando irónica a Pedro Sánchez. "Yo estoy bien, y si quieren ayuda, que la pidan", continuó haciendo referencia a las frases pronunciada por el jefe del Ejecutivo tras la Dana de Valencia.

Dicho esto, Ayuso arremetió contra el PSOE y Más Madrid por la "corrupción de Estado" de la que los últimos son cómplices, subrayó. Y es que, "mientras nos den los votos del Congreso, podemos cometer cualquier tipo de atrocidad contra el Estado de derecho mismo", denunció. Ya lo dijo Sánchez, recordó: "‘Con o sin Parlamento’". "Vamos a por todo, yo soy el pueblo". Igual que hiciera durante la sesión de control, celebrada minutos antes, la presidenta acusó a la formación de ultraizquierda de ser "cómplices" de esa "corrupción de Estado". "Decían esta semana los señores de Más Madrid ‘escalofríos nos dan’… ¿Escalofríos? Hasta que suben la ventanilla del coche oficial y ya se les pasa el arrebato de dignidad".

La jefa del Ejecutivo regional volvió a poner el acento en los pactos de los socialistas en Navarra con Bildu, el asunto más grave tras todos estos escándalos, sostuvo. Y los nacionalistas tampoco van a romper porque necesitan a un Sánchez débil al frente. "Ayer ya lo decía el señor Rufián: ‘más madera, que esto se acaba, hay que apretar y apretar’. Hay que sacarle los ojos a España porque nos vamos a ir y se acaba el chiringuito". "Qué vergüenza".

Ayuso, a Lobato: "No quiso defender el honor y tendrá ahora guerra"

Para acabar, Ayuso tenía reservado un último mensaje a los socialistas. Para trasladarlo sí cogió un folio. Y es que tenía que leer de manera literal uno de los WhatsApp que recibió el exsecretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, que continúa como diputado en la Asamblea y que fue incluido en el informe que realizó la UCO a petición del juez instructor del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, en el marco de la causa abierta contra el fiscal general del Estado.

En concreto, el mensaje enviado por el director de Gabinete del grupo parlamentario socialista de la Cámara madrileña, David del Campo, al entonces portavoz del PSOE. "Juan, en Moncloa y en Ferraz quieren el máximo ruido y jaleo para tapar el máximo tiempo posible las elecciones de Cataluña y que no hay presupuestos. Ayuso seguirá viva y en pie la semana que viene, tú también jueves a jueves dando la cara ante ella. Más tarde que pronto volverá la amnistía, la autodeterminación, la consulta, Koldo, las elecciones en Cataluña que van a ser como Gran Hermano VIP.... Y tú seguirás en tu escaño y recorriendo la CAM". Lobato contestó con un "yes".

"No quiso usted defender el honor y tendrá ahora guerra", le espetó Ayuso a Lobato. "Y usted – le dijo a la actual portavoz socialista- está en el escaño que no le corresponde porque se lo debe a Santos Cerdán y a la trama corrupta de Ábalos. No defendió el honor y ahora tendrán deshonor y guerra".

