Madrid descarta cambios en el protocolo del Retiro hasta otoño y rechaza zonificarlo como piden PSOE y Más Madrid

El protocolo de cierre de El Retiro en condiciones meteorológicas adversas no se modificará de momento. Así lo ha ratificado este jueves el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, tras una nueva reunión de la Mesa del Árbol. Según el Ayuntamiento de Madrid, la medida —implantada en gobiernos anteriores— ha demostrado ser eficaz para preservar la seguridad sin limitar en exceso el acceso al parque. "Solo se cierra el 1% del tiempo y durante ese tiempo se producen el 80% de las caídas de ramas y árboles", ha afirmado Carabante.

El responsable del área ha desmentido que existan zonas completamente seguras dentro del mencionado parque, como han planteado los grupos de la oposición. "No hay una zona segura", ha asegurado, al explicar que por consiguiente "no es posible" establecer caminos seguros en situaciones de alerta. "Eso es lo que nos pedía la oposición, lo hemos acreditado y yo creo que lo han entendido todos", ha apuntado. Durante la reunión, el Ayuntamiento ha compartido mapas de calor y de riego que avalan esta postura.

Frente a ello, desde Más Madrid y PSOE-M insisten en la necesidad de zonificar el parque para permitir el acceso, al menos parcial, durante los episodios de calor; y en una individualización del protocolo al entender que "el nivel de riesgo de El Retiro no es el mismo que el Juan Carlos I u otros". El concejal de Más Madrid, José Luis Nieto, ha reclamado, además, la actualización del inventario del arbolado: "Queremos que El Retiro sea un refugio climático. Nos han presentado unos mapas diana con caídas, pero están desactualizados".

En la misma línea, la portavoz socialista, Emilia Martínez Garrido, ha pedido "una cartografía exhaustiva" basada en la tipología de incidencias para establecer medidas diferentes en función de las 17 zonas del parque y evitar así "cierres completos". También ha planteado una mayor coordinación a la hora de aplicar el protocolo actual, una revisión del Plan Director del Arbolado y, en línea con Más Madrid, la individualización del protocolo por parques.

Pese a las peticiones de ambos grupos, Carabante ha insistido en que las decisiones se adoptan en base a criterios técnicos y no políticos. "La revisión del parque se hace individualizando cada uno de los árboles", ha explicado, al tiempo que ha recordado que ya se modificó el protocolo en 2023 para poder actualizar las alertas hasta una hora antes y abrir el parque lo antes posible una vez finalizada la alerta.

El delegado ha dejado claro que el protocolo —vigente desde 2014 y endurecido por Manuela Carmena en 2019— no se cambiará este verano, aunque ha abierto la puerta a revisiones para el invierno, siempre que así lo recomienden los técnicos y en función de los datos anuales de riesgo. "Nada tiene que ver el parque de El Retiro con otros y yo creo que es una buena propuesta. Lo que hemos hecho por prudencia es extenderlo al resto de parques", ha señalado, reconociendo la singularidad del parque, donde el 68% del arbolado es maduro y, por tanto, más vulnerable. Desde el Gobierno municipal se recuerda que la oposición ha pasado semanas criticando la aplicación del protocolo sin aportar hasta ahora propuestas técnicas concretas. Pese a esto, han ofrecido a los grupos el acceso a las 652 actas de incidencias de 2024.

"Queremos ver la evolución del arbolado zona a zona. Es un contrasentido cerrar espacios frescos ante la emergencia climática", han afirmado desde Más Madrid, que reconocen la predisposición de Carabante aunque se muestran insatisfechos con la información aportada. En el mismo sentido, la portavoz del PSOE-M ha criticado que el equipo de Almeida no haya remitido toda la información prometida y ha reiterado la necesidad de desagregar datos para zonas concretas. No obstante, ha valorado la disposición a facilitar la documentación técnica e incluso, según ha confesado Carabante, "ha dejado sobre la mesa algunas propuestas entendiendo que una vez conocido los datos ya no tenían causa".

El Ayuntamiento, por su parte, ha recalcado que el protocolo no es una "decisión política", sino que responde a los informes de los servicios técnicos municipales. "Reducimos muy poco las aperturas para evitar riesgos importantes. Esta es una medida ponderada", ha insistido.