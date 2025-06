Denuncia "insultos y vejaciones" del PSOE y Más Madrid al defender la prohibición del velo para menores en la Asamblea

"Me hicieron esperar en la acera, no me dejaron ni entrar a la Asamblea". Elena Ramallo, doctora en Derecho y experta en Derechos Humanos, ha denunciado el trato que recibió en la Asamblea de Madrid al acudir a defender una propuesta legislativa que busca prohibir el uso del velo islámico para las menores en centros educativos y el uso del burka en espacios públicos, esta última "por temas sobre todo de seguridad".

Según ha explicado este domingo en La Trinchera de Llamas de esRadio, su intervención se centraba en "la defensa de derechos recogidos en la Constitución: la libertad, la igualdad y la dignidad", derechos que, a su juicio, "el velo vulnera" porque "sólo se aplica sobre las mujeres y por el hecho de ser mujeres, que se consideran seres impuros".

La jurista ha detallado que la propuesta legislativa, impulsada por un grupo de docentes, fue trasladada al Parlamento y a varias comunidades autónomas, entre ellas Madrid, sin obtener respuesta. "Ninguno de los grupos políticos nos ha contestado, únicamente Vox nos escuchó", ha afirmado, reconociendo después que el Partido Popular en Cataluña también se ha posicionado a favor.

Según su testimonio, su comparecencia ante la Comisión de la Mujer en la Asamblea madrileña se redujo a ataques personales por parte de varios grupos políticos. "Jamás me han tratado como me han tratado en la Asamblea de Madrid. Para mí ha sido algo impactante", ha asegurado Ramallo, que afirma haber sido objeto de "insultos, burlas, vejaciones y faltas de comportamiento": "Ha sido algo impactante que demuestra el nivel político que vivimos. Se levantaban, me hacían burla, me insultaron, salió Franco, salió Palestina, salió la Biblia, todo menos de lo que teníamos que hablar".

En su relato, que dice no saber ni retransmitir por "no haber palabras", ha apuntado directamente a diputados del PSOE y de Más Madrid. Explica Ramallo que, precisamente una diputada del PSOE dijo en la SER "que era una racista y que tenían que denunciarme por delito de odio". "Yo creo que el PSOE tiene bastante con mirarse adentro como para andar denunciando a los demás que nos dedicamos a hacer nuestro trabajo y a defender nuestro país y los derechos", ha dicho en respuesta a tales declaraciones.

También ha sido crítica con la actitud del Partido Popular en Madrid, cuya actitud le "sorprendió francamente". "Además de un ataque frontal, el comportamiento de algunos diputados fue indescriptible: burlas, levantarse, una actitud absolutamente crispada", ha aseverado.

Según ha explicado Miguel Llamas, en otros países europeos —como Francia, Bélgica, Austria, Dinamarca o Suiza— ya se han aprobado leyes que prohíben el uso del velo en menores o del burka en espacios públicos. "No es una percepción, es un hecho", ha insistido Ramallo, que considera que España no puede mirar hacia otro lado ante lo que define como un "ataque directo a los derechos fundamentales y a la democracia". "Lo he dicho en infinidad de ocasiones, parece que las normas y los deberes están para los españoles y el resto pueden hacer lo que les parezca", añadía.

Oponiéndose a lo que defendieron algunos partidos en la Asamblea, ha dicho que el velo no responde a una decisión libre, sino a una imposición "por el hecho de ser mujeres y provocar a los hombres": "¿Cómo es posible que una niña pueda provocar a un hombre y que se tenga que tapar para evitar que le agreda sexualmente? Eso no se puede permitir en ningún sistema que defienda mínimamente los derechos y las libertades".

Así, ha concluido que esta obligación es fruto de "la islamización en España y Europa", que asegura "no es una ilusión o una percepción de algunas personas" sino "un hecho y una realidad que está atacando directamente a nuestra civilización y a nuestra forma de ver la vida". Una "irresponsabilidad" de los partidos políticos, ha concluido, "que va a costar muy caro a nuestras sociedades y a nuestros sistemas democráticos".