La presidenta de la Comunidad de Madrid se encuentra en la tercera jornada de su viaje a institucional a EEUU, enfocado en fortalecer los lazos educativos y atraer inversiones. Le acompañan, de hecho, los rectores de las principales universidades públicas de la región.

Este lunes se ha reunido en Miami con la presidenta de la Florida International University, Jeanette M. Núñez, uno de los centros de educación superior públicos más prestigiosos del país. Pero sin duda el protagonismo ha recaído en una trabajadora de la limpieza, que ha querido saludar a Isabel Díaz Ayuso.

"¿Dónde está la señora Ayuso?", ha preguntado esta trabajadora cuando la presidenta pasaba por un pasillo. Al oírla, la jefa del Ejecutivo regional se ha dado media vuelta para saludarla. "¿Ya comiste?", le preguntó esta señora de origen cubano haciendo referencia a la ya célebre frase pronunciada por Pedro Sánchez desde Ferraz la semana pasada. "No he comido y mira la hora que es. ¿Tú te crees? Esta vida no puede ser así", contestó la presidenta entre las risas de los presentes.

"Yo te sigo", le quiso decir esta mujer, preocupada por la deriva de la política española. "¿Cuándo vamos a salir de Pedro Sánchez?", le preguntó a continuación. "Ya… en eso estamos", replicó Díaz Ayuso. "Por el comunismo estoy yo aquí", le explicó ella. "Llegué aquí a los 54 años empezando de cero, huyendo del comunismo".

La presidenta madrileña ha recorrido algunas de las instalaciones de esta universidad pública, una de las más prestigiosas del país y que destaca por sus programas en las áreas de negocios y hostelería. Durante el encuentro, Díaz Ayuso ha explicado a los responsables de la FIU algunas de las características del sistema universitario madrileño, con especial atención a sus seis universidades públicas. También se han planteado posibles vías de colaboración entre instituciones en campos como la identificación y aplicación de buenas prácticas o intercambio de programas formativos.

Un nuevo programa para incorporar profesores visitantes

Antes la presidenta había participado en el Foro Educación y Talento en un mundo global. Políticas, alianzas y futuro compartido Florida-Madrid que se ha celebrado en el Miami Dade College. Allí anunció el nuevo programa Américo Castro, que permitirá incorporar profesores visitantes a las seis universidades públicas con fines docentes a través de contratos que serán sufragados por el Gobierno regional.

En este centro, la jefa del Ejecutivo autonómico ha detallado que esta iniciativa desplegará ayudas para atraer a profesores visitantes procedentes de otras regiones, países europeos e hispanoamericanos, y de "otros rincones del mundo". Las ayudas Américo Castro reciben su nombre del filólogo e historiador español, y estarán destinadas también a fomentar la movilidad temporal de profesores e investigadores y su incorporación desde otras instituciones en los departamentos de las universidades públicas madrileñas, circunstancia que contribuirá a paliar la reducción de dedicación docente como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

La futura Ley de Universidades

Ayuso arrancó su viaje este sábado en Miami, donde mantuvo una reunión con los rectores de universidades públicas madrileñas que le acompañan y con los que el Gobierno regional está trabajando para recoger sus aportaciones y poder incorporarlas a la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencias (LESUC). Esta normativa unificará de forma pionera en España todas las enseñanzas superiores: las universidades y la investigación científica, la FP superior, las enseñanzas superiores artísticas, las deportivas y las escuelas de negocios, con el objetivo de tender puentes entre la formación y el empleo y fomentar el aprendizaje continuo y el reciclaje profesional.

El domingo volvió a celebrar un encuentro con ellos para abordar esta futura ley y seguir recogiendo todas sus aportaciones y los aspectos esenciales de la financiación para seguir avanzando en la elaboración de la normativa. Asimismo, estudió las propuestas que le han trasladado los inversores y gestores de las universidades americanas con los que mantuvo un primer encuentro y a los que presentaron las oportunidades que ofrecen los centros madrileños a los estudiantes extranjeros, especialmente a los hispanos.

Entre ellas, destaca que las universidades de Madrid cuenten con oficinas en las cámaras de comercio en el exterior para mejorar la información para la atracción e intercambio de estudiantes internacionales.

Ayuso recibe la llave de la ciudad de Miami

La presidenta terminó el día recibiendo la llave de la ciudad de Miami en reconocimiento a su destacado servicio público y compromiso con los valores democráticos, además de como señal de respeto, gratitud y deseo de construir una relación duradera de esta ciudad del Estado de Florida con la región madrileña.

Ayuso agradeció al alcalde Francis Suárez el "inmenso honor" que supone esta distinción, con quien aseguró compartir el rechazo a las "imposiciones y la intolerancia a manos de administraciones, gobiernos y políticas tiranas que solo empobrecen, dividen y aniquilan a la persona".

"En Miami, como en Madrid, tenemos la inmensa fortuna de contar con personas que nos han acogido con los brazos abiertos", enfatizó la presidenta, que elogió a todas aquellas que vienen "no solamente a trabajar, sino a aportar" y que en unos casos huían del comunismo y, en otros como España, del nacionalismo.

A su juicio, esas personas a lo largo de su vida, con la experiencia y "viéndose forzadas a tener que dejarlo todo atrás" cuando vienen a vivir a Miami o a Madrid, lo hacen "con ganas de trabajar, prosperar, tener empresas, propiedades y sus proyectos vitales". "No son extranjeros, ni turistas, ni inmigrantes", indicó la presidenta madrileña, que calificó este hecho como algo "precioso" por saber que cuando algo va mal hay "otro lugar donde empezar desde cero".

"Somos 600 millones de personas que vemos la vida de una manera muy parecida, y en este nuevo orden mundial se nos tiene que escuchar más, porque afrontamos la vida de una manera mucho más humana, popular y alegre que otras comunidades".