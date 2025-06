La corrupción del PSOE copó buena parte del pleno de este marte en el Ayuntamiento de Madrid a pesar de que la jefa de la oposición no estaba por la labor de ahondar en este asunto. "Imagino que luego hablaremos de estas cosas pero yo hoy, y para empezar, no quiero hablar ni del novio de Ayuso ni de Quirón ni de Koldo ni del fiscal general ni del juez Hurtado, ni del juez Peinado", señaló Rita Maestre al comienzo.

Minutos después de esta afirmación se hizo pública la exposición razonada que el magistrado Juan Carlos Peinado ha remitido al Tribunal Supremo en la que pide que abra una investigación al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por la contratación de una asesora para la esposa del presidente del Gobierno que acabó ejerciendo de asistente para asuntos personales de Begoña Gómez. El juez considera que el aforado podría haber cometido un delito de malversación de caudales públicos y otro de falso testimonio.

"No es incompatible preocuparse por la conciliación con preocuparse con que ustedes formen parte del Gobierno más corrupto de la democracia", le contestaría después el alcalde a la portavoz de Más Madrid. Pero José Luis Martínez Almeida entró de lleno después, a raíz de la pregunta que le formuló el portavoz del PP, Carlos Izquierdo.

"En la España del sanchismo se persigue al que denuncia la corrupción y se protege al corrupto", dijo sobre la denuncia anunciada contra él desde el PSOE por denunciar hace meses los posibles vínculos entre el secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán y el presunto conseguidor de la 'trama Koldo', Víctor de Aldama.

"La señora Maroto anunció triunfalmente junto con el señor Cerdán, no sé si le suena, que me iban a presentar una querella por definir como organización criminal al Partido Socialista. Esa querella todavía no ha sido formalizada, no me ha sido notificada. Parece difícil que usted la sostenga junto con el señor Cerdán. Pero si usted no la sostiene, ¿me va a pedir disculpas por haberme imputado la comisión de un delito por llamarles organización corrupta? ¿Va usted a reconocer ante los madrileños que me calumnió a mí imputándome la comisión de un delito?", le preguntó Almeida a la portavoz socialista.

Para el regidor capitalino, "ser de izquierdas es la perfecta coartada en España para poder delinquir. Ser de izquierdas es la coartada perfecta para poder tener prostitutas pagadas con dinero público. Ser de izquierdas es la coartada perfecta para que cuando asoma un depredador sexual en las filas de un partido político, decir que no es culpa de uno, sino de la democracia neoliberal, como dijo el señor Errejón. No hay mejor cobertura para la comisión de delitos o para la comisión de conductas irregulares en España que ser de izquierdas, porque ustedes se han instalado en un plano de superioridad moral que se disculpan absolutamente de todo, sea cual sea la conducta que han cometido".

Ser de izquierdas es la perfecta coartada para poder delinquir. pic.twitter.com/LOFJ7Xx6hN — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) June 24, 2025

No obstante, Martínez Almeida quiso poner el foco en otra cuestión no menor, más bien al contrario: en el discurso combativo que hace poco más de una semana pronunció Pedro Sánchez en Ferraz, donde se aferró al cargo, reconoció implícitamente que ha perdido el respaldo popular y deslegitimó la alternancia democrática. "Lo grave no es ya la corrupción económica, lo grave es la corrupción institucional. Lo grave es un presidente del Gobierno que, en una democracia parlamentaria, dice con absoluto desprecio de las normas elementales democráticas que se puede gobernar con o sin el Parlamento. Un presidente del Gobierno que es capaz de decirle a los españoles que no les da la palabra porque sabe que no le van a elegir presidente".

Así, preguntó: "¿Hay mayor desprecio a la democracia que secuestrar la voluntad de los españoles porque los españoles no le van a dar la razón?, ¿hay mayor muestra de autoritarismo por parte de un presidente del gobierno, señora Maroto?". Y todo ello, además, "bajo la premisa de que no son de izquierdas las personas que cometen esos actos. Ábalos no es de izquierdas, Cerdán no es de izquierdas, Pedro Sánchez no es de izquierdas. Los cometen, tanto el puterío como la corrupción económica como la corrupción institucional, precisamente porque son de izquierdas", afirmó.

"El triste papelón en el programa de Ferreras"

Pero después llegó la vicealcaldesa, que le tocó contestar a una pregunta formulada por la socialista Enma López, uno de los rostros más visibles de Ferraz desde que el demoledor informe de la UCO viera la luz. López, colaboradora habitual de La Sexta, fue la encargada de dar la cara por su partido y, en particular por Pedro Sánchez, en programas como Al rojo vivo o LaSexta Xplica.

Ferreras: "Sra. López, ¿cómo que inmediata? Llevamos un montón de meses con este escándalo y ayer por la mañana seguían negándolo. Hay diferencias, Rajoy se fue con un tesorero manchado por la corrupción, ustedes tienen dos secretarios de organización".

pic.twitter.com/wJ6JQ8cJ6y — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) June 14, 2025

Y su "triste papelón del otro día en el programa de Ferreras" se lo recordó Inma Sanz en su turno de réplica. En este punto la vicealcaldesa sentenció a López pues, subrayó, su carrera política ha ido de la mano del hasta ahora secretario de Organización del PSOE. "Usted ha ascendido en el Partido Socialista de la mano de Santos Cerdán", le espetó Sanz mientras le mostraba una noticia cuyo titular decía así: "Emma López, la apuesta de Santos Cerdán para sustituir a Reyes Maroto en Madrid". También le recordó un comentario que ella misma publicó en redes sociales, acompañado de una foto en la que aparece junto a Cerdán. "¿Se reconoce, señora López? ¿O no se reconoce como le pasa a Koldo, Ábalos y a Cerdán en los audios? Es usted la que está aquí".

Y es que "fue Cerdán quien la puso aquí a dirigir la campaña de la señora Maroto; fue Cerdán quien la aupó a la Ejecutiva socialista", enfatizó Sanz. "Y la mejor imagen que va a quedar de esta etapa es la de la Guardia Civil entrando en Ferraz y entrando en la Casa de Santos Cerdán. Ese es su legado hoy aquí, señora López", sentenció.

