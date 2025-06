Ayuso tiende puentes desde Nueva York con EEUU en pleno desencuentro de Sánchez con Trump: "Mi gobierno es proamericano"

La cumbre de la OTAN celebrada en La Haya, donde la España de Pedro Sánchez ha sido la única voz discordante de forma pública y por lo que el presidente Donald Trump ha amenazado con una guerra comercial contra nuestro país si no cumple con el 5% comprometido para Defensa por todos los países miembro, ha cogido a Isabel Díaz Ayuso de viaje institucional precisamente en EEUU.

Se trata de una gira dividida en dos partes: una primera ha transcurrido en Miami, donde la presidenta ha estado acompañada por los rectores de cuatro universidades públicas madrileñas y cuyo objetivo era atraer estudiantes a la región; la segunda, tiene como escenario la ciudad de Nueva York y busca captar inversiones.

EEUU, país invitado en la Hispanidad 2026

En este contexto, Ayuso ha querido tender puentes y marcar distancias infinitas con el Gobierno de Sánchez. Hasta tal punto esto es así que ha provechado para anunciar que EEUU será el país invitado en la edición de Hispanidad 2026. Asimismo, la segunda edición de la gran cabalgata multicultural de la Hispanidad del próximo mes de octubre contará con representación estadounidense.

Este anuncio refuerza "el carácter internacional y multicultural de la celebración, que cada año, desde 2021, convierte a Madrid en punto de encuentro de culturas hispanas de todo el mundo", subrayan desde la Comunidad de Madrid. Las dos últimas ediciones han contado oficialmente con países invitados, que han sido República Dominicana y México.

"Somos un gobierno proamericano"

Antes, en un encuentro con la Junta Directiva de la Cámara de Comercio España- EEUU en Nueva York, Ayuso ha dejado claro que "Madrid es una aldea gala" en cuanto a política fiscal se refiere y que el suyo es un Ejecutivo "proamericano", que defiende la libertad, la vida, la empresa y la propiedad. A su juicio, "agraviar, ofender o utilizar" las relaciones con naciones como EEUU, "faro de todo Occidente", es "un grave error que pagarán generaciones enteras", además de calificar como una "profunda irresponsabilidad" a quienes utilizan la verdad y la historia "para sus intereses cortoplacistas".

Sin EEUU, ha dicho, el mundo, "especialmente Occidente", sería un lugar "más frío e inhóspito". Precisamente por ello, ha reiterado el compromiso de la Comunidad de Madrid con este país, "en el deseo de que no crezcan más barreras y que no nos olviden a pesar del ruido político que les llegue de España", ha enfatizado.

"Estados Unidos nos ha dado muchísimo en materia económica, cultural y de defensa. Basta ver parte de los mejores años vividos, la década de los 80 y 90, para comprobar que el mundo era más libre, seguro y la juventud tenía un horizonte más ilusionante que nunca gracias a la unión fraternal entre América y Europa".

La presidenta ha querido subrayar que no todos los gobiernos en España son iguales, remarcando que el madrileño que ella preside, respeta los símbolos del Estado, la bandera de los Estados Unidos, el himno y el escudo de cada administración "con la que nos sentamos y nos damos la mano", al tiempo que defiende "sin ambages" la separación de poderes, la seguridad jurídica, la propiedad, la libertad de empresa, la prensa libre y las instituciones fuertes.

En este sentido, ha destacado el trabajo "sin cuartel" contra los movimientos liberticidas y totalitarios, el acoso a la empresa, a la vida personal de cada uno, motivo por el que, ha añadido, "se nos ha considerado una segunda Miami, la de Europa, la casa de todos los que huyen del nacionalismo o del comunismo en busca de nuevas oportunidades y libertad".

"Tenemos un gobierno que va como pollo sin cabeza"

Más tarde, y en el marco de una ambiciosa campaña de promoción internacional de la Comunidad bajo el lema It´s abierto, It´s Madrid region, la presidenta ha cagado contra Sánchez y su papel en la cumbre de la OTAN. "Tenemos un gobierno que va como pollo sin cabeza, lo que pasa es que antes lo sabíamos la inmensa mayoría de los españoles y cada vez más la opinión pública, y hoy, por si había alguna duda, ha quedado claro a ojos del mundo".

En este punto, Ayuso ha querido volver a subrayar que "España es un país plural, descentralizado, que tiene unas comunidades autónomas y gobiernos de diferentes signos y que ven las cosas de otra manera. Y nosotros, desde luego, aparte de ser un gobierno netamente, abiertamente proamericano, estamos totalmente en contra de romper puentes, de quemarlos con administraciones como la de los Estados Unidos".

"Creo que el presidente del Gobierno trata a los españoles como idiotas: acaba de firmar un acuerdo delante de todo el mundo, delante de todos los países que conforman la OTAN, y a continuación nos dice que no ha firmado lo que todo el mundo ha visto que hemos firmado, como si la prensa no tuviera ojos y como si los españoles no estuvieran informados", ha señalado la presidenta haciendo referencia al show dialéctico de Sánchez, quien pese al comunicado apoyado y al contenido del mismo, ha insistido en que España no va a cumplir ni de lejos con la inversión mínima del 5 por ciento en Defensa, sino que se va a quedar en el 2,1 por ciento del PIB nacional..

"Está buscando en todo momento una polémica ficticia, muy propio de líderes bolivarianos que lo que buscan es un enemigo con el que confrontar, para alentar a sus bases sin medir las consecuencias. Y esto lo van a pagar generaciones enteras si seguimos por este camino".

