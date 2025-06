Los sindicatos, "descolocados" ante la "demoledora" foto de Ayuso con los rectores en los "feudos del trumpismo"

La participación de los rectores de cuatro de las universidades públicas de la región (Autónoma, Complutense, Politécnica y Rey Juan Carlos) en el viaje institucional de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, a Miami, en Estados Unidos, ha enfadado a los sindicatos universitarios, especialmente tras la publicación de varias fotos en las que aparecen reunidos en un ambiente distendido.

Así lo expresaron en conversaciones con Europa Press, en las que señalaron que la foto es "demoledora" y les ha dejado "descolocados", en palabras del secretario de Universidades de Madrid de Comisiones Obreras (CC.OO.), Jesús Escribano.

A la sorpresa de CC.OO. se sumó también la del responsable de Universidades de la Unión General de Trabajadores (UGT), Javier Becerra, que consideró que "no era el mejor momento". "Sacarse la foto ahora no parece que sea lo más adecuado, cuando sabes que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no te está financiando de manera adecuada".

De manera más concreta lo expresó Escribano, a quien le llama la atención que los rectores vayan a cenar con "un Gobierno que planteó a principios de diciembre solamente un 0,9% de incremento presupuestario". "Es una imagen bastante demoledora y que te deja un poco descolocado, porque el recorte es real, se está viviendo día a día y que te vayas a hacer la foto con la persona que te está recortando los presupuestos, pues es difícil de entender", argumentó.

Por su parte, el portavoz del Sindicato de Estudiantes de Madrid, Gabriel Moya, incidió en la idea de que los rectores "están blanqueando la imagen de Ayuso". Así, les acusó de ser "cómplices de los recortes" y del "aumento salvaje de la represión en los campus".

Desde la plataforma UCM por la Pública dijeron que se trata de "una negociación entre las élites" y criticaron que los rectores, "en vez de posicionarse con sus trabajadoras y estudiantes, están compadreando con los enemigos declarados de la pública".

"Después de que Ayuso confirmara la semana pasada su 'mordaza universitaria' (en referencia al régimen sancionador de la nueva normativa en el que se recogen sanciones de hasta 100.000 euros por manifestarse sin autorización), y de que conozcamos con mayor detalle la asfixia económica, los rectores están estos días de paseo con Ayuso por algunos de los feudos del trumpismo (en referencia al estado de Florida)", les reprochan también desde UCM por la Pública, que avisaron de que el 30 de junio realizará una asamblea junto al resto de universidades públicas para unificar posición respecto a la nueva normativa y compartir ideas.

Los partidos de la oposición también criticaron a la presidenta por llevarse a los rectores a su viaje institucional que arrancó el sábado en Miami y que estos días continúa en Nueva York. "Tampoco esperaba menos de la oposición", contestó después el portavoz del Ejecutivo madrileño que, en su condición también de consejero de Presidencia, presidió este miércoles el Consejo de Gobierno donde se aprobó, entre otros asuntos, una ampliación de la oferta pública de empleo universitario con 1.328 plazas.

"No tenemos oposición porque tenemos a un grupo parlamentario que es Más Madrid, que está más pendiente de cómo tapa las vergüenzas del Gobierno de Pedro Sánchez, y qué decir del Partido Socialista… cualquier cosa que hagamos va a ser criticable". Pero es que los rectores, señaló, "han ido voluntariamente precisamente para poder contar las fortalezas del sistema público de universidades de la Comunidad de Madrid", para poder "captar también estudiantes extranjeros" y para poder aprender "buenas prácticas" de otras universidades. "No sé qué hay de malo en eso", dijo Miguel Ángel García.

El también consejero de Justicia y Administración Local señaló que quieren contar al mundo las fortalezas del sistema universitario madrileño del que, dijo, se sienten "muy orgullosos". "Yo entiendo que la oposición prefiere vivir tapando aquellas cuestiones que puedan ser interesantes". Así, "no pido a la oposición que lo entienda, sí pido que nos deje trabajar también con los rectores para abordar ese marco de financiación que también estamos trabajando con ellos".

Y es que este viaje institucional se enmarca en un contexto de negociación con Educación por la nueva ley regional de universidades, conocida bajo el nombre de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), de la que ya se conoce un borrador con el texto completo.

Uno de los puntos clave de esta ley es la financiación, ya que los rectores llevan meses poniendo el énfasis en la "asfixia económica" en la que se encuentran sus centros. El pasado domingo, Ayuso aseveró que están trabajando para que la nueva normativa tenga "un modelo estable de financiación".

En el borrador se plantea un modelo de financiación dividido en tres partes: una básica, para personal e inversiones; otra por necesidades específicas, como infraestructuras; y una tercera por objetivos. Además, se plantea que las universidades públicas tendrán que "cubrir al menos el 30% del total de sus capítulos de gasto" con "fuentes distintas a las transferencias realizadas por la Comunidad de Madrid". En la parte de objetivos, ese 30%, el borrador de la ley alude a que las universidades públicas podrán constituir "fondos de inversión u otros mecanismos financieros destinados a la obtención de recursos para el despliegue de sus actividades".

