Decisión salomónica de Almeida en la "estúpida guerra de banderas" LGTBI de Más Madrid y PSOE

José Luis Martínez-Almeida ha tomado distancia de la polémica desatada por la colocación de banderas LGTBIQ+ en los balcones del Edificio de Grupos Municipales: no ordenará su retirada, pero tampoco permitirá que se cuelgue en la fachada principal de Cibeles. "No voy a dar una orden de retirada de esas banderas, hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que los grupos municipales pueden colgarla en sus balcones", ha afirmado este jueves tras la Junta de Gobierno.

Sobre lo que ha calificado como "una estúpida guerra de banderas partidista que no interesa prácticamente a nadie", el alcalde ha reclamado "altura política" al llamar a la oposición a superar debates estériles que solo buscan "unos pocos titulares": "¿De verdad piensan que esta es la principal inquietud de los madrileños?".

"Defiendo con la misma firmeza que el respeto a la neutralidad institucional hace que no tenga que estar la bandera colgada de la fachada de Cibeles, la firmeza que el derecho que tienen los partidos municipales del PSOE y Más Madrid después de la sentencia del Tribunal Supremo. Esa es mi postura, la de respetar la libertad de criterio. Esto se llama sentido común, no perder ni un minuto en enfrentamientos estériles ni en disputas ridículas", ha aseverado en rueda de prensa.

Precisamente esta mañana, Reyes Maroto había acusado a Almeida de buscar "confrontación política" y de "abrazarse a los postulados de Vox", retando al alcalde a retirar él mismo las banderas. Más Madrid, por su parte, también había denunciado "censura" por parte del Gobierno municipal. "Le decimos a Almeida que no vamos a retirar esa bandera", decía su portavoz, Rita Maestre, asegurando que "la bandera es perfectamente legal, legítima y libre".

La postura de ambas portavoces de la oposición llegaba tras la carta remitida por el presidente del Pleno, Borja Fanjul —que ejerce la presidencia por delegación de Almeida— a los grupos municipales este miércoles. En ella, se pedía la retirada inmediata de las enseñas multicolor, colgadas ya en los balcones de Más Madrid y PSOE-M del edificio de la calle Mayor, al interpretar el criterio temporal fijado por la sentencia del Tribunal Supremo: solo es legal exhibir la bandera el 28 de junio, Día del Orgullo.

Almeida ordena retirar la bandera LGTBIQ+ de los balcones de nuestras oficinas a pesar de que el Supremo avala su colocación. Tiene alergia al Orgullo y pretende coaccionar a la oposición, pero esto no es la Hungría de Orbán. Vamos a denunciar ante la justicia este atropello. pic.twitter.com/UiSLfLxzTA — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) June 25, 2025

Sin embargo, Almeida ha dicho haber detectado "defectos formales graves" al haber revisado dicha resolución. Según ha expuesto el alcalde, en ella no se ha dado traslado a los grupos municipales para presentar alegaciones ni se han incluido los recursos que caben contra dicha resolución. "Por tanto, le he indicado que, a mi juicio, lo que procede es que le pida un informe al secretario general del Pleno a cerca de la existencia de esos defectos formales, la necesidad de subsanarlos y en su caso de retrotraer el procedimiento administrativo al tiempo adecuado para que los grupos municipales puedan hacer alegaciones", ha sentenciado.

Pese a mostrarse crítico con el texto, Almeida ha descartado cualquier cambio en la presidencia del Pleno: "Esa tentación la dejé desde el primer momento que me nombraron alcalde", ha dicho, incidiendo en que lo hizo por "convicción personal" y no por obligación. "Un mínimo de respeto por mi parte a los portavoces de la oposición hace que tengamos que debatir del mismo sitio, en las mismas condiciones y sin que yo tenga la capacidad de ordenar y dirigir el debate".

Tanto Maestre como Maroto han pedido la dimisión inmediata de Fanjul, al que acusan de haber actuado "de manera autoritaria, sin garantías jurídicas y con una clara intención de coartar la libertad de expresión política".

Desde Más Madrid aluden a la "reculada" de Almeida al querer "hacer pasar esta arbitrariedad como una ocurrencia del presidente del Pleno", a pesar de que el alcalde ha asegurado no ser conocedor del contenido de la carta remitida hasta ahora. La portavoz de Más Madrid ha señalado que, si éste actuó por libre, "debe cesarlo inmediatamente", y si no, es el alcalde quien "se esconde".

Por su parte, el PSOE ha calificado de "gravísimo" lo sucedido con la carta y considera que "no puede quedar sin consecuencias". Sostiene que la actuación de Fanjul responde a "motivos ideológicos, no técnicos" y cree que no puede "seguir ni un minuto más representando a todos los grupos municipales".