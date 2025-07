Ayuso pide al PP que no dé "pasos en falso" que refuercen a Sánchez: "A estas alturas solo pueden opinar los españoles"

La presidenta de la Comunidad de Madrid se pronunció este martes ante los medios, un día después de que el exsecretario de Organización del PSOE, y muñidor de la legislatura, Santos Cerdán, ingresara en la prisión de Soto del Real acusado de ser el cabecilla de una organización criminal.

Lo hizo también después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ordenara a su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, sondear a los socios del Gobierno para comprobar si su apoyo al presidente "sigue intacto". A preguntas de la prensa, tras su visita a las obras de la futura Unidad de Protonterapia del Hospital público de Fuenlabrada,

Isabel Díaz Ayuso se mostró poco partidaria de cualquier tipo de experimento que lleve a dar un espaldarazo a Pedro Sánchez. "Que no sea para reforzarlo", pidió a los suyos. "No se pueden dar pasos en falso para todavía encima reforzarles más", incidió.

Ayuso se muestra completamente escéptica de que partidos como Bildu, Junts o ERC vayan a prestar sus votos al PP para una moción de censura. Y es que a estas alturas ya "queda claro" que el presidente "es el primer beneficiario y encubridor de esta trama" y ni una sola de estas formaciones ha amagado con romper. Así, la imagen de un Sánchez respaldado y victorioso en las Cortes, justo ahora, es nefasta. "Solo pueden ser ya los españoles en las urnas quienes opinen y censuren a un Gobierno que está haciendo tantísimo daño", señaló.

No es una cuestión ni siquiera de principios lo que impulsa a las formaciones independentistas a no romper con Sánchez, recordó. Es pura necesidad. "Todos están cobrando salarios, prebendas y están colocando sus familiares, como en el caso de Sumar. ¿Van a dejar los cinco ministerios para irse dónde?, preguntó la presidenta madrileña. "Aquí no hay cuestión de principios. El problema de España es que está en manos de siete votos que rompen totalmente las necesidades del país, que rompen nuestra unidad que está totalmente comprometida a futuro para que se mantengan los mismos. Necesitan todo el tiempo porque después de esto se van a ir a la calle y algunos incluso al banquillo".

La presidenta avisó también de que "la siguiente corruptela" que vamos a conocer es la que tiene que ver con el Ministerio de Justicia. "Se ven problemas también con los jueces y los fiscales que están solos defendiendo la independencia judicial frente a un gobierno que no conoce límites".

Y a todo ello se suman los problemas relacionados con "la inmigración irregular masiva", difícilmente reversibles o el "abandono" de infraestructuras clave, dijo tras el nuevo caos ferroviario vivido este martes. "Lo que más duele es la falta de cariño a España y a los españoles. Esto es lo más doloroso de todo: el daño que se está provocando porque España está abandonada, está sumida en ese abandono por parte de personas que llegaron a la administración para su propio beneficio". Personas que "no ejecutaron obras fundamentales para todos, que solo pensaron desde el primer día en cómo se podrían lucrar con esa misma trama y, eso sí, dándole a los independentistas sus aspiraciones y colocando a todo su entorno".

"Mientras ellos no se mueven del poder, estamos viendo a más de 300 personas abandonadas otra vez en el octavo grave incidente que ocurre este año; cientos de personas abandonadas, incluidos mayores en mitad del campo, en mitad de una ola de calor, que si no fuera por la España real, la de los pueblos de alrededor, que ayuda, todavía su situación se habría visto más agravada", lamentó.



