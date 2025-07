Un Óscar López acorralado por sus mentiras cree que debería suprimirse la responsabilidad in vigilando

"A mí me gusta la verdad aunque a veces sea difícil defenderla. (…) La rectitud y la verdad son muy importantes". Con estas palabras arrancó este lunes el secretario general del PSOE-M su entrevista en Onda Cero con Carlos Alsina.

Pero Óscar López fue uno de los tres ministro que se sumaron al bulo sobre el ex capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y actual gerente de Seguridad del Servicio de Madrileño de Salud, Juan Vicente Bonilla, y la bomba lapa que supuestamente quería colocar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Yo no he difundido ninguna falsedad. Yo dije que era intolerable que hubiera miembros que fantasearan con asesinar al presidente del Gobierno", sostuvo incidiendo nuevamente en la mentira. Y es que la conversación completa mostró que lo que realmente temía Bonilla es que quisieran quitarle de en medio a él. "Si usted quiere que yo me baje de eso, me bajo de eso, pero no me bajo de que lo que había en ese chat era intolerable y que yo nunca reproduje esas palabras, nunca", dijo en referencia a haber pronunciado expresamente "bomba lapa". "Otros sí, yo no las he reproducido nunca".

"No puede ser que un cargo público que cobra 70.000 euros de la Comunidad de Madrid esté fantaseando con asesinar al presidente del Gobierno, ¿dónde vamos ir? (…) Ayer registramos en la Asamblea de Madrid una iniciativa para pedir el cese de este impresentable. Os digo que hasta que no le cesen no vamos a parar. Yo no voy a consentir que un cargo público de la Comunidad de Madrid fantasee con asesinar al presidente del Gobierno", afirmó López después de que El Plural distribuyera esta noticia manipulada.

"Usted quiere que rectifique sobre que fantaseaba eliminar al presidente del Gobierno, bueno…", continuó el también ministro a pesar de la evidencia. "Porque era mentira", le replicó Alsina. "Mmm, es un poco opinable, créame… Pero insisto, yo no he dicho nunca que dijera bomba lapa". No fue la única falsedad que salió a relucir durante la entrevista. "También dijo usted que una encuesta de El País decía que los votantes del PP preferían a Santiago Abascal", le recordó el periodista. "Mmmmmmmmmmm, no, yo creo que no. Lo podemos revisar", contestó descolocado López.

El líder de los socialistas madrileños tampoco supo contestar por qué el PSOE apartó a José Luis Ábalos tras la detención de Koldo García, cuando aún no había indicios de corrupción en su contra. "Mmm, el PSOE actuó… En el caso de Ábalos había indicios suficientes para apartarle", señaló. "¿Qué indicios?", le insistió el entrevistador. "No entiendo la vinculación con lo que dice usted de Koldo. El señor Ábalos fue apartado cuando hubo indicios suficientes".

Pero no fue lo que dijo entonces el partido, que explicó que al ex secretario de Organización y ex ministro de Transportes se le pidió el acta por haber confiado en Koldo. "Yo creo que estamos hilando muy fino cuando el Partido Socialista ha actuado siempre que ha tenido conciencia clara de que había indicios suficientes para actuar; es más, ningún partido ha actuado tan rápido", manifestó.

López siguió insistiendo un poco más en que ya había sospechas sobre Ábalos cuando se le pidió el acta. Pero llegado a un punto sin salida abogó por suprimir la responsabilidad in vigilando en la que tanto han insistido los socialistas, empezando por el propio Sánchez, hasta hoy, cuando los casos de corrupción salpicaban al PP. "Esto no es la primera vez que se debate, se debatió con los gobiernos de Felipe, con Aznar, con los de Rajoy, la responsabilidad in vigilando … No puede ser que seas responsable de la actitud de alguien que obviamente ha estado ocultando, no puede ser", sostuvo ahora.

El líder de los socialistas madrileños reconoció, no obstante, que el presidente se equivocó al elegir a Ábalos y Santos Cerdán como secretarios de Organización del PSOE. Pero tampoco cree que deba asumir ninguna responsabilidad in eligiendo. "Es una equivocación dura porque estamos hablando del responsable máximo orgánico del partido. Por eso estamos pasando lo que estamos pasando. Pero de ahí a lo siguiente… Espero que luego tengamos oportunidad de hablar de las políticas (del Gobierno) porque se pierde lo importante, estamos todo el día hablando de lo que estamos hablando...", añadió.

Y es que negó que haya "una trama de corrupción institucionalizada y generalizada en el PSOE". "Se lo afirmo también", dijo. "¿Con la misma convicción con la que afirmaban también la inocencia de Santos Cerdán?", le preguntó Alsina. "No veo elementos para eso".

También negó que haya habido irregularidades en los procesos de primarias del PSOE en ningún territorio y pasó después a señalar a Isabel Díaz Ayuso por las comisiones que ganó su hermano con la venta de material sanitario durante la pandemia. "Sabemos que su hermano sacó 200 y pico mil euros en comisiones por la venta de mascarillas. Ningún juez ha dicho que sea ilegal aquello. Era su hermano, ¿eh? Es verdad que el máximo responsable del PP dijo que era indecente, le costó el puesto". Pero este caso se archivó por parte de la Fiscalía Anticorrupción y de la Fiscalía Europea. "De acuerdo pero cobró…", apostilló López.

En este punto, el líder de los socialistas volvió a mentir asegurando que no acusan de corrupción a la presidenta madrileña por esto sino "por otro caso". "En todo caso, ¿a usted le parece lícito que cobre comisiones por vender a la administración aunque luego un juez no haya sido capaz de probar nada ilícito? A mí me parece indecente que el hermano esté cobrando comisiones (por vender) a la administración de su hermana. Dicho esto, yo creo que hay otros casos, lo vamos a ver", lanzó.

