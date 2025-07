La presidenta de la Comunidad de Madrid apoyó este martes, desde el II Foro de Salud de elEconomista, la "legítima aspiración" del Partido Popular a gobernar en solitario. Lo hizo después de que el nuevo secretario general de su partido ahondara en esta cuestión después del discurso que pronunció el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, en la clausura del Congreso Nacional celebrado este fin de semana.

Feijóo planteó el domingo una disyuntiva: "O Sánchez o yo". No hay más opciones en las siguientes elecciones, dijo. El presidente del principal partido de la oposición quiso así dejar claro que su intención es gobernar en solitario aunque sin establecer ningún cordón sanitario a Vox. Sus votantes "merecen respeto". Un día después, desde Génova, Miguel Tellado incidió en rueda de prensa en que esta es la "aspiración" del PP. No obstante, después, añadió a los periodistas que esto se trata de un "compromiso" y afirmó: "Si Vox prefiere ir de nuevo a las urnas para poder tener ministros en el Gobierno, tendrá que explicarlo".

Un día después, ya este martes, en una entrevista concedida a Onda Cero confirmó que se trata de un "compromiso". "Creemos que el gobierno es algo muy serio, que el presidente de un gobierno tiene la necesidad de poder cesar a los miembros de su gabinete y que lo anormal es lo que ha pasado estos siete años del sanchismo", explicó. Se trata de que una parte de ese Consejo de Ministros "no salga" por la tarde "a contradecir lo que se ha aprobado esa mañana". En suma, a no convertir el Gobierno de España en el guirigay en el que está instalado hoy con ministros del PSOE y de Sumar enfrentados.

Isabel Díaz Ayuso se muestra partidaria de esta intención manifiesta. "El Partido Popular tiene la legítima aspiración de tener un Gobierno en libertad, como aspira cualquier partido coherente. Porque, además, las coaliciones -como se ve- normalmente no acaban bien, son muy complicadas para gestionar". Ahora bien, la dirigente madrileña lanzó un aviso a su partido. "Yo no le he escuchado (a Tellado) decir en ningún momento que volveríamos a unas elecciones si no sumamos Partido Popular y Vox. Yo eso no lo he oído, no lo he oído en ningún sitio. Y espero no oírlo".

Lo cierto es que el secretario general de los populares no lo dijo públicamente y hoy no se le preguntó por ello. Lo que sí ha expresado Tellado es que "nadie entendería que Vox fuera un impedimento para el cambio en España, tampoco sus votantes. Estamos obligados a entendernos". En resumen: sí a acuerdos con Vox, al que "respeta más" que a Sumar, no a un gobierno de coalición con los de Santiago Abascal. En este punto cabe recordar que fue Abascal el que rompió los gobiernos de coalición autonómicos el pasado verano. Argumentaron entonces que tomaban esa decisión porque el PP había acordado con el PSOE el reparto de menores inmigrantes no acompañados que colapsaban Canarias.

¿Y por qué abre el PP este debate en este momento, cuando no hay siquiera elecciones a la vista? Según Tellado, porque su partido "hoy está en posición de obtener más escaños que Sánchez y todos sus socios juntos". Cuando Feijóo y los actuales dirigentes llegaron a Madrid en 2022 se encontraron con que el Partido Popular "tenía 89 escaños en el Congreso y éramos la segunda fuerza política". Tras las pasadas elecciones generales de julio de 2023 escalaron hasta los 137 parlamentarios y se convirtieron en la formación más numerosa del Congreso de los Diputados. "Tal y como están las cosas, podemos aspirar a crecer electoralmente y eso es bueno". Ahora, y al albur de las encuestas, su "aspiración legítima" es volver a obtener 10 millones de votos. "Ha llegado el momento de aspirar a más".

