La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que es "perfectamente compatible" que Cataluña recaude el 100% del IRPF y, a la vez, se preserve la caja común del sistema sanitario. Esta sentencia ha recibido una inminente respuesta por parte de Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que ha puesto el foco en la "realidad" de los números y ha desmontado la visión optimista de la de Más Madrid al defender que "con datos tozudos no es posible".

Mientras García ha destacado que "tenemos un país con diferencias y singularidades territoriales" que hay que atender y en el que las financiaciones "singulares" no chocan con un modelo conjunto, Matute ha puesto el foco en los presupuestos destinados a Sanidad para 2024 para destacar que se han reducido a la mitad, pasando de 3.225 millones a 1.700.

Además, ha denunciado que el Ministerio de Sanidad no ejecutó 365 millones y, en consecuencia, "no ha sido capaz de hacer frente a las expectativas que ha creado en los pacientes con ELA", ni tampoco a los planes para salud mental y atención primaria en los que se destinan cantidades ridículas, "80 céntimos de euro a cada paciente" y "3 euros" respectivamente.

Con esta realidad sobre la mesa, la consejera ha advertido que si a Cataluña se le conceden 24.800 millones, que es lo que supone el gasto social de la Comunidad de Madrid, no comparte y sale de la caja común, "lo que va a hacer es que haya comunidades que no sean capaces o no puedan afrontar esos gastos". Esta fractura, explica, pondría en riesgo la equidad en la asistencia sanitaria y supondría el "desguace" del sistema en toda España.

"¿Cómo puede decir la máxima responsable del mayor tesoro que tenemos, nuestro Sistema Nacional de Salud, que no se va a ver afectado el resto del sistema sanitario?", se ha preguntado Matute, que insiste en que la CAM aporta "el 80% de lo recaudado al Estado de forma solidaria para que todas las regiones puedan tener los mismos servicios".

"Lo que dice la ministra es su mantra, pero los profesionales sanitarios estamos realmente preocupados porque esa financiación se va a ver alterada y, con ella, nuestro sistema sanitario", ha añadido la consejera, que advierte que el Gobierno central está aprobando cambios en el BOE precisamente "pensando que la gente está de vacaciones y no se va a fijar". "Desde la Comunidad de Madrid vamos a estar al tanto para denunciar, por el bien de todos los españoles, que eso no ocurra", ha concluido.

"No vamos a ser el cajero automático de Cataluña"

También Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, ha advertido del riesgo real de una "ruptura de la caja común", a las puertas de la reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat que tendrá lugar el lunes en Barcelona y que pondrá sobre la mesa la aplicación de esa financiación "singular" para Cataluña.

"No vamos a ser el cajero automático de Cataluña", ha zanjado Rodrigo ante los medios, que ha recalcado que la CAM hará "todo lo que esté en su mano" para que no se rompa el principio de igualdad y solidaridad entre territorios, algo que —según defiende— queda en entredicho si se consolida el modelo que ahora se está negociando con la Generalidad.

Para el consejero, esta iniciativa responde de forma "única" y "exclusiva" al intento de Pedro Sánchez de "romper España" y mantenerse a cualquier precio en la Moncloa.