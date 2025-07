Alcalá de Henares exige el cierre del centro de inmigrantes y reprueba al delegado del Gobierno

El Pleno del Ayuntamiento de la localidad madrileña de Alcalá de Henares ha aprobado este martes exigir al Gobierno central el cierre del Centro de Atención, Emergencia y Derivación de inmigrantes (CAED) del municipio y ha reprobado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, por sus "declaraciones ofensivas" en las que afirmó públicamente que los alcalaínos cometen un 45%más delitos que los residentes del CAED.

Martín lamentó que el motivo de la propuesta de reprobación en el Pleno de la ciudad complutense sea, según él, fruto de haber expuesto "frente al espejo de su racismo, el racismo de las ultraderechas" a los partidos de derecha del Ayuntamiento. "Un racismo que ha significado que de las 18 violaciones que había en Alcalá de Henares en el último año y medio solo se han interesado por aquella que fue cometida por una persona de piel negra", subrayó el delegado, que insistió en que, desde la apertura del centro, los vecinos de Alcalá se han visto involucrados 45 veces más en incidentes delictivos que los residentes del CAED.

Ambas iniciativas, presentadas por el PP después de la brutal violación perpetrada en sus inmediaciones y por la que se detuvo a un inmigrante de este centro como presunto autor de los hechos, salieron adelante con los votos a favor del PP y Vox, los dos partidos que gobiernan en coalición esta ciudad, la tercera más poblada de la Comunidad de Madrid.

La alcaldesa de Alcalá, Judith Piquet, cerró el debate con una intervención contundente en defensa de la verdad, la dignidad de los vecinos y la obligación institucional de proteger la convivencia. Piquet recordó que en una visita al CAED, "la propia dirección nos reconoció que el centro doblaba su capacidad, que no hay atención médica suficiente, que los residentes duermen hacinados en carpas, y que tener varios macrocentros en la Comunidad de Madrid es una barbaridad". La alcaldesa reprochó al portavoz del PSOE, Javier Rodríguez Palacios, que "oculte a los vecinos esa realidad" y "no haya sido capaz de interesarse ni un minuto por la víctima de la violación ocurrida en nuestra ciudad".

Durante su intervención, la regidora lamentó que "los mismos que nos llaman fascistas y racistas por decir la verdad, no tengan el valor de mirar a los vecinos a la cara y repetirles esas palabras" y añadió que "el tiempo ha dado la razón a quienes advertimos de que este modelo generaría problemas de seguridad". Piquet reafirmó el compromiso de su Gobierno "con la protección de los vecinos, especialmente de las mujeres, frente a quienes niegan la realidad por sectarismo ideológico".

La alcaldesa denunció también "el silencio y la hipocresía" de quienes se jactan de feminismo mientras "han sido incapaces de prestar apoyo alguno a una joven vecina de Alcalá brutalmente agredida", y cargó contra el PSOE por "dar lecciones de ética mientras comparten bancada con los portavoces de la mafia y de los puteros". "A mí me podrán insultar, llamarme racista o fascista, incluso llevarme a los tribunales, pero no me voy a callar. Voy a seguir defendiendo a mis vecinos, les guste o no les guste".

En réplica, el PSOE y Más Madrid Alcalá recriminaron a los partidos del Ejecutivo local que relacionen la inmigración con la inseguridad. Rodríguez Palacios señaló que la forma de actuar por parte de Vox y PP "revictimiza a la víctima de violación" y "trata de culpar a cientos de personas por delitos que no han cometido".

A la sesión acudieron 25 vecinos de la ciudad que mostraron su rechazo a la petición de cierre, portando pancartas con el lema "Cierre al odio" y mediante gestos y palabras de desaprobación, por lo que fueron expulsadas del Salón de Plenos y la Policía Local procedió a la identificación de tres de ellas.

"Política migratoria de descontrol absoluto"

Hasta Alcalá de Henares se desplazó también el número dos de Isabel Díaz Ayuso. "Hemos venido aquí a apoyar a la alcaldesa de Alcalá de Henares y a los vecinos frente a una izquierda en el municipio que está entregada a la irresponsabilidad de un Gobierno de España que está llevando a cabo una política migratoria de descontrol absoluto", denunció Alfonso Serrano.

"Este centro de acogida nació con el objetivo de alojar a 100 personas, por el que ya han pasado más de 10.000 y tiene una sobresaturación de 1.500 diarias", afirmó el secretario general del PP de Madrid.

El secretario general del PP de Madrid quiso reivindicar esa Alcalá "solidaria e integradora" que siempre lo ha sido. "Cuando hay problemas de integración es cuando hay descontrol y no vamos a permitir que el Gobierno socialista, la izquierda y sus voceros pretendan estigmatizar una preocupación legítima de los vecinos por unos episodios violentos puntuales de gente que ni siquiera es de aquí".

Serrano recordó que llevan tiempo avisando: "Europa está cambiando su política migratoria". En este sentido, "solo los gobiernos responsables están actuando" y "el que se está quedando solo es el Gobierno de Pedro Sánchez". Así, explicó que, para ellos, "esto no va de inmigración si o inmigración no, porque la inmigración es positiva, esto va de responsabilidad y rigor frente a populismo. La sociedad española está demandando que, siendo posible una mayor capacidad de acogida y siendo recomendable que vengan personas de otros países, se haga una política de inmigración controlada, con rigor y responsabilidad".

El también senador pidió que haya diálogo con las administraciones. "No puede ser que el drama de esos chavales que están ahora en Canarias sea fruto de un acuerdo del Gobierno de España y la Generalidad de Cataluña para que la mayor parte vayan a la Comunidad de Madrid sin tener recursos para ello". Además, "en Madrid tenemos el Aeropuerto de Madrid Barajas por el que llegan 2 y 3 aviones nocturnos todas las semanas y no hay ningún tipo de información de donde son destinadas esas personas".

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.