Ayuso presenta Hispanidad 2025: "Los hispanos no son turistas ni inmigrantes en Madrid porque están en su casa"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado hoy en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, la programación de Hispanidad 2025 el mayor evento en español a nivel mundial. La jefa del Ejecutivo autonómico ha recordado que “la Hispanidad no es algo que esté solo en los libros ni en los museos” sino que “está viva, sigue creciendo”. “Y no será porque no hayan intentado distanciarnos, incluso arrancarnos nuestra Historia, hasta nuestro nombre, toda referencia a nuestra herencia hispana o al mestizaje que nos caracteriza. Pero no lo han conseguido, ni poco ni mucho”, ha remarcado.