El Ayuntamiento exige la ESO para ser taxista en Madrid: "Va a hacer mucho daño a trabajadores mayores de 50 años"

"Va a hacer mucho daño a trabajadores mayores de 50 años pues el taxi siempre ha sido un refugio para este nicho laboral". Con esa frase, el concejal de Vox Ignacio Ansaldo criticaba hace varios días la nueva ordenanza del taxi aprobada este jueves de forma inicial por el Ayuntamiento de Madrid. El texto, que modifica la normativa vigente para ajustarla a la regulación autonómica, incorpora, en palabras del Gobierno municipal, "una serie de modificaciones para seguir haciendo más accesible, competitivo y sostenible" el sector. Vox, sin embargo, considera que muchas de estas decisiones "harán daño" al colectivo.

Entre los puntos del texto que no convencen a Vox, está la emisión de nuevas licencias de taxis adaptados a personas con movilidad reducida —los conocidos como eurotaxis— para alcanzar la flota que exige la ley de accesibilidad. Actualmente solo hay un alrededor de 360 vehículos y el Consistorio quiere llegar a 700. Estos nuevos eurotaxis deberán realizar al menos 150 servicios anuales a personas con movilidad reducida, una demanda planteada por representantes de personas con discapacidad de la CAM, que venían denunciando que el servicio estaba funcionando "a medio gas".

Para Vox, esto no es ni suficiente ni llega en el momento oportuno porque ya "casi la totalidad de los eurotaxis han desaparecido por el etiquetaje". "Son coches muy caros por los sistemas que llevan, por su mantenimiento y por su consumo", advirtió Ansaldo el pasado lunes. Según el edil, la nueva ordenanza "no incentiva la compra de estos vehículos": no hay ayudas directas, ni bonificaciones fiscales, ni se elimina la tasa de renovación. Tampoco, según denunció, se ofrece acceso preferente a puntos de recarga o apoyo logístico para adaptar los vehículos. "Esto hará que los eurotaxis desaparezcan, perjudicando seriamente la libre movilidad de las personas que necesitan estos servicios", advirtió.

Desde el Ayuntamiento, sin embargo, han recordado que en 2024 ya se concedieron 54 ayudas para transformar vehículos en eurotaxis. En cuanto a la cuestión de las tarifas planteada por Vox, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha respondido que "el ciudadano con movilidad reducida no tiene por qué pagar más por una carrera".

Otro punto de fricción entre ambas formaciones ha sido la exigencia de la ESO para obtener la licencia, ya que Vox advierte que esto puede expulsar del sector a personas mayores de 50 años. "Mucha gente de esa edad se queda en paro y se hace taxista para acabar su vida laboral", señalaba Ansaldo, que también criticó que supone cerrar la puerta a quienes "no quisieron estudiar" pero quieren seguir trabajando.

La nueva ordenanza también contempla la obligatoriedad de contar con navegador en todos los vehículos; la creación de paradas exclusivas para taxis eléctricos; y un sistema de puntos que permitirá sancionar a quienes incumplan la normativa con la posible retirada de licencia. En este punto, Vox también discrepa: rechazan que los taxis eléctricos deban descansar obligatoriamente un día entre semana, al considerar que eso desincentivará su compra. "Estos coches necesitan al menos ocho horas de recarga para funcionar, por lo que el descanso diario estaba asegurado", defienden desde el partido en referencia a la antigua ordenanza.

En su defensa, Carabante ha asegurado que ha escuchado a las asociaciones del sector y que las decisiones se han tomado "en base al interés público". A su juicio, "no hay mayor interés público que hacer accesible el sector del taxi a aquellas personas que más difícil lo tienen, de tal manera que no dejemos a nadie atrás". Desde el Consistorio se insiste en que el objetivo es que el taxi pueda competir en igualdad de condiciones con otros modelos de transporte en auge, como las VTC.

Rechazo unánime a la creación de licencias de eurotaxis

La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), que valora en general de forma positiva el nuevo texto, alertó la pasada semana de que el artículo que regula la creación de nuevas licencias de eurotaxis "es peligroso", ya que no se especifica cómo afectará la medida a quienes ya tienen una licencia adaptada. Desde la Junta Directiva, recoge la Gaceta del Taxi, señalan que existe "margen para aplicar nuevas medidas" sin necesidad de emitir nuevas licencias.

Tampoco la Asociación Gremial del Taxi de Madrid (AGATM) respalda esta iniciativa. "No entendemos que vayan a habilitar licencias exclusivas de eurotaxi", afirma su presidente, Alberto de La Fuente, quien alerta de que podrían acabar judicializadas: "Creemos, y así nos lo han transmitido los expertos, que cuando un titular adquiera estas licencias exclusivas, en cuanto acuda a los tribunales podrá exigir que se considere como una licencia normal". En su opinión, no puede haber licencias destinadas exclusivamente a un perfil de cliente.

La Asociación Madrileña del Taxi (AMT) coincide en el rechazo: "Entendemos que hay otras formas de solucionarlo. No hay por qué sacar más licencias", sostiene su representante, Román García Polvorinos. Recuerdan que el Ayuntamiento tiene herramientas para exigir que, tras una transmisión, una licencia ya existente se adscriba a un vehículo adaptado, sin necesidad de ampliar el cupo actual.