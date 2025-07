Pozuelo de Alarcón se convirtió este jueves en uno de los epicentros informativos con motivo del Pleno donde iba a debatirse una moción de urgencia presentada por el PP contra la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de enviar 400 menores inmigrantes no acompañados (menas) a este municipio madrileño.

La moción salió adelante finalmente con los votos de los populares, que gobiernan con mayoría absoluta, y de uno de los concejales no adscritos. Pero la jornada no estuvo exenta de polémica, tanto dentro como fuera del Ayuntamiento de la localidad con mayor renta per cápita de España (85.323 euros), que se ubica al noroeste de la capital.

La intención de Vox era trasladar un mensaje nítido: Isabel Díaz Ayuso es tan responsable como Pedro Sánchez de la llegada de estos menores a un centro que fue creado en su día para acoger ucranianos durante los primeros meses de la guerra. Para ello idearon una estrategia en dos direcciones, muy visuales ambas.

Por un lado, y tras arremeter contra el PP, la portavoz de Vox en el Consistorio, Ainhoa García Flórez, abandonaría el Pleno. Por otro, el portavoz nacional del partido en materia de Inmigración, Interior y Seguridad, Samuel Vázquez, se desplazaría hasta Pozuelo para acompañar a la portavoz en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, en su cruzada contra la presidenta madrileña.

"Siguen empecinados en querer culpar solo al Gobierno socialista cuando el Partido Popular podría asumir responsabilidades. (…) Son cómplices y corresponsables de las políticas de Sánchez y están convirtiendo a España en el vertedero de la inmigración ilegal", sostuvo García Flórez antes de abandonar el salón de plenos.

"Su grupo está más preocupado en enfrentarse al Partido Popular que al verdadero enemigo de esta situación que es Pedro Sánchez", le replicó la alcaldesa, que acusó a los de Santiago Abascal de comportarse como "la muleta del sanchismo". "Ha tenido sus siete minutos de gloria" presentando esta moción con "el único objetivo de tener un momento mediático", le espetó Paloma Tejero que frenó el intento de Vox de señalar a Ayuso: el PP votó en contra de ella y también desestimó sus enmiendas. "Le pido que, por lo menos, no nos equivoquemos de enemigo y en esto, que deberíamos de estar unidos en defensa de nuestros vecinos, no se pongan del lado incorrecto de la historia una vez más".

Fuera Vázquez y Pérez Moñino clamaban contra el PP. "Da un poco de vergüenza escuchar a los concejales del PP querer quitarse el marrón de en medio cuando las políticas migratorias son políticas de ámbito europeo. La estrategia la diseña el Partido Popular Europeo y la pacta con el Partido Socialista Europeo y aquí la ejecuta nuestro Gobierno. Por lo tanto, la responsabilidad es de ambos (…). Todo es responsabilidad de quien ha creado el caldo de cultivo", espetó el portavoz nacional.

La portavoz regional, por su parte, criticó la "doble vara de medir" de los populares y su "hipocresía", dijo. "Lo que tiene que hacer Ayuso es hacer frente de verdad a las políticas del Gobierno de Sánchez. Ser valiente y decirle a Sánchez que no queremos más menas en nuestra región, pero ni en Madrid ni en España. Nosotros lo tenemos claro y lo decimos en Pozuelo, en Fuenlabrada, en Alcalá de Henares, en la Comunidad de Madrid, en España y en Bruselas".

Todo ello se produjo en un día en que Vox arremetió con dureza contra la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo por el plante de las comunidades autónomas a la ministra Sira Rego en la reunión en la que iba a dirimirse el reparto de más de 3.000 menores inmigrantes no acompañados que aguardan en centros de Canarias. "Son la estafa más ridícula de la política española desde que Pablo Iglesias dijo que se quedaría a vivir en el barrio", espetaron a través de redes sociales justo cuando se cumple un año desde que dinamitaran los gobiernos autonómicos.

Fuentes populares consultadas por Libertad Digital argumentaron que "para Vox es mucho más fácil agarrar la bandera de la protesta". En este sentido, sostuvieron que si bien la vocación de todo partido es "intentar gobernar", la "obsesión" de Vox, en cambio, "no es esa, sino desplazar al PP". "Está más obsesionado en echar a Feijóo que a Sánchez".

La postura del PP, subrayaron, está a medio camino "entre el discurso del odio y la inacción política de Sánchez". "No te puedes saltar a la torera toda la legislación vigente", como propone Vox, ni tampoco mantener la postura del Gobierno. "Lo que hay que hacer es política efectiva que reduzca la inmigración en origen, como ha hecho Meloni, y no incurrir en un discurso buenista" que lo que provoca es un "efecto llamada". Y es que "si no se da un viraje" en política migratoria "vamos a ver" más "Torre Pachecos".

El Ayuntamiento aprueba la moción

El Pleno del Ayuntamiento de Pozuelo aprobó la moción de urgencia del PP con sus votos y de uno de los concejales no adscritos. El PSOE y Somos Pozuelo votaron en contra y la portavoz de de Vox se ausentó en la votación. La alcaldesa, en declaraciones realizadas antes de la sesión plenaria junto al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, insistió en responsabilizar al Ejecutivo central de "una decisión temeraria fruto de una política migratoria que alimenta el efecto llamada".

En este sentido, Tejero aseguró que el gobierno municipal sigue sin recibir la información oficial exigida tanto a los ministerios de Infancia y Migraciones como a la Delegación de Gobierno y recordó que el traslado de menores exige la aceptación expresa de la comunidad receptora, algo de lo que ya advirtió el Gobierno autonómico la pasada semana. Y no por una cuestión política, explicaron, sino legal: sin el visto bueno de la Comunidad de Madrid, no puede llevarse a cabo.

Qué va a ocurrir con los refugiados ucranianos

"Este anuncio, conocido exclusivamente por los medios de comunicación, ha generado una enorme inquietud y una alarma social entre los vecinos, que compartimos; por eso, exigimos al Gobierno de España información y lealtad institucional, además de la paralización de cualquier traslado de menores inmigrantes no acompañados al centro de refugiados ubicado en nuestra ciudad", aseveró la alcaldesa, que recordó que el centro se habilitó inicialmente como un recurso temporal de emergencia para atender a refugiados ucranianos, al tiempo que aseguró que la instalación se encuentra a más del 80% de su capacidad y que no reúne las condiciones de protección que necesitan los menores.

"No podemos permitir que se intente trasladar, de noche y sin avisar, a un solo menor a un recurso que no reúne las medidas necesarias y donde no hay espacio", insistió Tejero. La primer edil, que acusó al Gobierno de querer romper la convivencia y tensionar los servicios en uno de los municipios más tranquilos y con los índices de seguridad más altos de la Comunidad de Madrid, reclamó de nuevo explicaciones acerca de qué pretenden hacer con los cientos de ucranianos refugiados de la guerra que están en el centro actualmente, muchos de ellos escolarizados en el colegio de enfrente.

La regidora subrayó que "Pozuelo es solidario y acogedor, lo ha demostrado siempre. Pero esto es un atropello fruto de una política migratoria nefasta". Así, volvió a exigir al Gobierno "que ponga fin a este caos y que se siente de una vez a dialogar con las comunidades autónomas, pactando emplazamientos y distribuciones adecuadas porque lo que parece es que quieren abandonar a estos menores a su suerte, dejando la responsabilidad en unos municipios que, curiosamente, siempre están en Madrid", concluyó.

