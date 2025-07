"A ver si aparece un muerto": expectación ante el próximo vaciado del estanque de El Retiro

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que en 2027 volverá a vaciar el estanque del Parque del Buen Retiro. Y aunque la fecha aún queda lejos, ya hay quienes fantasean con lo que puede aparecer en el fondo. "Espero que no un cuerpo. No lo sé, me gustaría algo histórico precioso para la comunidad", dice un hombre. No es el único. Otra mujer consultada por Libertad Digital suelta entre risas: "¿Lo digo? Mientras que no encuentren a nadie muerto, que se encuentre lo que quieran".

Lo cierto es que la expectación existe entre madrileños y turistas. No solo por lo que pueda encontrarse, sino también por el gesto en sí: dejar el estanque completamente vacío por cuarta vez en su historia. Las anteriores fueron en 1963, 1982 y 2001. "Me acercaré a ver el estanque vacío porque me encanta pasear por el Retiro. Vengo muy a menudo, o sea que vendré a ver las obras como buen jubilado", comenta otro señor.

En aquella última ocasión, el lodo escondía 192 sillas, decenas de barcas, una caja fuerte abierta, teléfonos móviles, cámaras de fotos, incluso urnas funerarias o una máquina expendedora de chicles. Entre los animales, encontraron una carpa de 12 kilos y más de un metro, apodada Margarita. Aunque el motivo esta vez es puramente técnico —una mejora en la impermeabilización, las estructuras y los equipos de tratamiento del agua—, la gente ya proyecta su curiosidad sobre que se encontrará ahora bajo el agua. "Hombre, partiendo de las urnas funerarias, no sé yo qué decirte… Un cuerpo humano ya la próxima", comenta un grupo de jóvenes catalanas.

Desde Libertad Digital propusimos a los entrevistados identificar entre varias opciones los objetos reales que se hallaron hace 24 años. Al mencionar, por ejemplo, una supuesta carpa de 12 metros —la verdadera era de 12 kilos y un metro—, la incredulidad fue común. "Eso no me lo creo. Una carpa así no sobrevive en esta agua ni de coña", decía una de las chicas. El hombre jubilado, más tajante, negaba incluso la posibilidad: "He sido pescador. No creo que mida más de uno. Si llegara a dos, ya sería un tiburón, no una carpa".

"Me lo creo. Aquí la gente está muy loca", respondía alguien al mencionar el hallazgo de la máquina expendedora, mientras otro especulaba con que podría haber sido arrojada por "algún gamberro" o por "algún bar que la tirara". En cuanto a las urnas funerarias, la sorpresa fue menor: "Sí, sí, me lo creo. Y cosas más raras también". La caja fuerte fue, quizá, el elemento que más dividió opiniones. "Eso suena un poquito a que te estás quedando conmigo", dudaba un hombre, aunque otro enseguida asumía que tenía lógica: "Si habían dado un atraco, la abrieron y se deshicieron de ella. Un buen sitio".

Entre quienes mejor conocen el estanque está el dueño de un kiosco situado justo al borde del agua. Lleva 35 años allí y asegura que no espera que esta vez el fondo esconda tantas sorpresas como en 2001. "Ya no es lo que era", comenta. Recuerda perfectamente el último vaciado y subraya que la gran diferencia está en que antes el Retiro se podía recorrer incluso de noche, lo que favorecía que acabaran ese tipo de objetos en el agua. Ahora, con los controles de entrada y mayor vigilancia, cree que el estanque está mucho más protegido. "Antes la gente podía tirar cualquier cosa, ahora está mucho más controlado", resume.

Para muchos, la cuestión no es solo qué aparecerá bajo el lodo del estanque, sino cómo se va a llevar a cabo todo el proceso. La dimensión medioambiental preocupa especialmente a los turistas. Uno de ellos subraya que, aunque le parece bien "si es por higiene y por cuidar el medio ambiente", considera que debería abordarse "desde el nivel ecológico" y no limitarse a "vaciar y llevar el agua a otro lado". "Hay que hacer mantenimiento", reconoce otro visitante, aunque sin olvidar que también es esencial "preservar la biodiversidad".

El tiempo transcurrido desde el último vaciado —más de dos décadas— también genera opiniones encontradas. Hay quien considera que ya ha pasado demasiado y que este tipo de limpiezas deberían ser más frecuentes. "Creo que debería hacerse cada 10 años", reflexiona una mujer, que duda de que "20 sea lo ideal". Con tanto tiempo acumulado, añade, es muy probable que aparezcan "muchas cosas que no deberían" estar allí. Sin embargo, otros se muestran contrarios a intervenir con tanta regularidad. "Definitivamente no", responde tajante uno de los entrevistados que añade que, a su juicio, en lugar de renovar el agua cada cierto tiempo habría que "pensarse más en un tratamiento de agua y no un recambio".

La actuación está aún en fase de licitación, pero ya se sabe que coincidirá, además, con el 90º aniversario de la declaración del Retiro como Jardín Artístico. "Si viviese aquí seguramente me interesaría. Creo que es importante para la ciudad, porque esto es el corazón del parque", señala otro turista de Brasil.