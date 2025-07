Estas son las cinco zonas oficiales donde sí está permitido el baño en la Comunidad de Madrid

Para las personas que no cuentan con una piscina privada, las charcas, lagos o embalses se presentan como opciones llamativas para mitigar el calor. No obstante, hay que tener muy en cuenta que no está permitido bañarse en cualquier lugar.

Según informa la página web oficial de la Comunidad de Madrid, bañarse en zonas desconocidas o en las que está prohibido el baño puede ocasionar numerosos riesgos para la salud, desde ahogamientos, golpes, cortes, insolaciones y quemaduras hasta el contacto con virus, bacterias, hongos y parásitos presentes en el agua que pueden provocar otitis, conjuntivitis, diarreas o vómitos.

Durante cada temporada de baño (15 de mayo – 15 de septiembre), la Dirección General de Salud Pública realiza como mínimo ocho tomas de muestra y una inspección del agua en las zonas habilitadas para este uso, para comprobar que sus condiciones higiénico-sanitarias son compatibles con el baño. Para este año 2025, son cuatro las zonas de baño censadas oficialmente.

Las Presillas

Estas piscinas se encuentran en Rascafría, en el valle de El Paular, a unos 80 kilómetros de Madrid capital. Concretamente, la zona de baño se divide en tres piscinas naturales diferentes rodeadas por amplias praderas verdes. Además, su cercanía al Pico Peñalara ofrece unas vistas realmente impresionantes. Este lugar es una gran opción para pasar el día ya que, además de la posibilidad de un baño seguro en aguas limpias, se puede disfrutar de relajados y campestres paseos.

Los Villares

Esta zona habilitada para el baño se ubica en el municipio de Estremera, a unos 70 kilómetros de la ciudad. Esta playa fluvial no es tan conocida como otras en la comunidad, por lo que, generalmente, se encontrará menos concurrida. Además, permite la entrada a perros y ofrece diferentes actividades como tirolinas, camas elásticas y columpios para asegurar el disfrute y entretenimiento de los más pequeños.

Pantano de San Juan

Tan solo a 50 kilómetros de Madrid se encuentra el Pantano de San Juan, con dos zonas de baño habilitadas por la comunidad. La primera de ellas es la Playa de la Virgen de la Nueva, conocida popularmente como "La playa de Madrid". Este lugar se divide en dos zonas principales, una habilitada para el baño y otra dirigida hacia el uso de embarcaciones, donde también se pueden practicar deportes acuáticos.

A su vez, en el mismo pantano, la zona de El Muro resulta otra opción muy a tener en cuenta, generalmente menos concurrida que la anterior, pero que también cuenta con servicios de salvamento. Esta opción se presenta perfecta para quienes quieren disfrutar de una visita más tranquila. Además, cabe destacar que está permitido el acceso de perros.

Playa del Alberche

Esta playa está situada en la Aldea del Fresno, a unos 50 kilómetros de la capital y se forma alrededor de la zona en la que confluyen el río Alberche y el río Perales. A este lugar se le incluye la denominación de "playa" porque cuenta con una zona de arena en la que se pueden colocar las toallas para relajarse y tomar el sol. Además, en cuanto al baño, cabe destacar que es seguro hasta para los más pequeños, ya que la profundidad del agua es muy escasa.