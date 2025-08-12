Muere el hombre que sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo en el incendio de Tres Cantos

El incendio forestal que se declaró este lunes en el término municipal de Tres Cantos, en la Comunidad de Madrid, ha provocado su primera víctima mortal. El hombre que fue rescatado de una vivienda en la urbanización Soto de Viñuelas con quemaduras en el 98% de su cuerpo ha fallecido tras ser ingresado en estado crítico en el Hospital de La Paz, según han confirmado fuentes del SUMMA 112.

El herido, cuya identidad aún no ha sido determinada oficialmente, fue trasladado de urgencia a la Unidad de Quemados del centro sanitario, donde los equipos médicos no pudieron revertir la gravedad de sus lesiones. En el mismo hospital permanece ingresado otro varón, de 83 años, que sufrió una afectación torácica provocada por la inhalación de humo.

Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, informó de que el fuego presentó un "comportamiento explosivo" en sus primeras fases, como consecuencia de una tormenta seca que afectó a varias zonas del norte de la región. "En apenas 40 minutos el fuego ha avanzado seis kilómetros y ha impactado sobre todo en la urbanización Soto de Viñuelas, con afectación importante a un número indeterminado de viviendas y en donde se ha rescatado al hombre que ha resultado quemado en un 98% de su cuerpo", declaró.

🚨 ACTUALIZACIÓN | Tras la reunión del Comité Asesor del #INFOMA, el consejero @CarlosNovilloPi informa de la situación actual del #IFTresCantos. El fuego ha afectado a varias viviendas a la espera de realizar una evaluación.#IFTresCantos #trescantosmadrid #comunidadmadrid pic.twitter.com/v2K4BBXN3g — Ayuntamiento Tres Cantos (@ayto3cantos) August 11, 2025

Aunque el incendio ha sido perimetrado, sigue sin estar completamente controlado debido a las condiciones adversas: temperaturas constantes cercanas a los 30 grados y un viento sostenido del norte que ha complicado las labores de extinción, especialmente en las inmediaciones de la carretera M-607, que tuvo que ser cortada y reabierta al tráfico más tarde.

Evacuaciones y realojos

Ante el rápido avance del fuego y su proximidad a áreas residenciales, se procedió al desalojo total de la urbanización Soto de Viñuelas. Además, se establecieron dispositivos de vigilancia en las urbanizaciones cercanas de Fuente del Fresno y Ciudad del Campo, por si fuera necesario activar evacuaciones preventivas.

En total, fueron evacuadas unas 180 personas. De ellas, al menos 100 han sido realojadas temporalmente en instalaciones municipales: el polideportivo de San Sebastián de los Reyes y el Centro Deportivo Enrique Más, habilitado por el Ayuntamiento de Tres Cantos.

Desde que comenzó el incendio, más de 1.000 hectáreas de terreno han resultado afectadas, principalmente zonas de vegetación. Las primeras unidades de intervención, compuestas por catorce dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid y tres helicópteros, centraron sus esfuerzos en proteger las viviendas más cercanas al frente de las llamas.

Durante la noche, continuaron las labores de extinción con el apoyo de 26 bombas, tres nodrizas, drones, excavadoras y personal especializado. En las tareas participan también 11 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, brigadas forestales, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Agentes Forestales, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil de nueve municipios y equipos de emergencia sanitaria como el SUMMA112 y SAMUR Protección Civil.

Javier Ayuso, portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, ha confirmado que, "han mejorado muchísimo las condiciones del viento, a partir de las dos de la madrugada el viento dejó de soplar como lo había hecho hasta el momento y eso permitió al equipo de Bomberos de la Comunidad de Madrid ir sofocando el incendio, que ahora mismo, afortunadamente, ya está perimetrado", ha confirmado en el programa de Es la Mañana de Federico. En cuanto a la situación actual, el portavoz ha explicado que "ahora mismo está muy controlada y la columna de humo apenas es visible".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha querido mostrar su apoyo a los familiares y allegados del hombre fallecido. A través de sus redes sociales, ha escrito:

Lamento profundamente el fallecimiento del hombre gravemente herido en el #IFTresCantos. Todo mi cariño para sus familiares y amigos en este momento tan doloroso. Gracias a los equipos de emergencia que siguen trabajando sin descanso para proteger vidas y hogares. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 12, 2025

Las autoridades mantienen la alerta ante posibles reactivaciones. A las 9:30 horas de este martes se ha convocado una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) para hacer seguimiento del operativo, coordinar recursos y planificar los siguientes pasos en función de la evolución del fuego.