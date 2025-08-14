Menú

Madrid

Atropella a su padre de 81 años y acaba empotrado contra un muro en Batres

El anciano presenta fracturas en una pierna, la pelvis y la mano, además de un traumatismo torácico.

En estado grave un hombre de 81 años en Batres tras ser atropellado cuando su hijo daba marcha atrás. | Europa Press

Un hombre de 81 años ha resultado herido de gravedad este martes en Batres (Madrid) tras ser atropellado por el coche que conducía su hijo, que circulaba marcha atrás por una rampa y terminó impactando contra un muro.

Según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el suceso se produjo en la calle del Gavilán. El vehículo, conducido por el hijo de la víctima, bajaba marcha atrás por una rampa cuando arrolló al hombre, que se encontraba detrás, y finalmente colisionó con un muro.

Asistencia médica urgente

Sanitarios del Summa 112 se desplazaron al lugar y atendieron al herido, que presentaba fracturas en una pierna, la pelvis y una mano, además de un trauma torácico. Fue estabilizado en la zona y posteriormente trasladado en helicóptero al Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

En el vehículo también viajaba la madre del conductor, de 78 años, en el asiento del copiloto. La mujer sufrió un traumatismo craneoencefálico leve debido al impacto contra el muro. Fue atendida en el lugar y trasladada al Hospital Universitario Rey Juan Carlos.

Los bomberos de la Comunidad de Madrid acudieron para derribar el muro contra el que chocó el vehículo, ya que presentaba riesgo de caída sobre la vía pública. La zona quedó asegurada tras la intervención.

