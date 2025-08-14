Díaz Ayuso: "Cada vez que pasa algo estamos al Twitter y los incendios son de todos, no existen las fronteras"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado la tarde de este jueves la zona afectada por el incendio originado el pasado lunes en la localidad de Tres Cantos.

Ayuso hacía balance de daños, hay unas 2.000 hectáreas quemadas, y anunciaba que su ejecutivo ayudará "a una ganadería que ha perdido decenas de ovejas con nuevos ejemplares para que pueda recuperar su actividad, así como asegurar que todos los afectados cobren las ayudas de la PAC". También que colaborará con los ayuntamientos para la reforestación y recuperación para que "en muy poco tiempo los vecinos y las personas que viven de él vean como esta zona vuelve a ser la de antes".

En el próximo Consejo de Gobierno se pedirá la declaración de zona gravemente afectada por protección de emergencias.

"El Twitter hay que dejarlo para otro momento"

A las preguntas de los periodistas por los polémicos mensajes del Ministro de Transportes, Óscar Puente, en la red social 'X' en los que frivolizó con los incendios forestales, la Presidenta de la Comunidad de Madrid ha llamado a aparcar las polémicas y "colaborar" y "ayudar" ante la ola de fuegos en el país. "El Twitter hay que dejarlo para otro momento, y ahora mismo tenemos que colaborar y ayudar. Llevamos una temporada que cada vez que hay una catástrofe estamos al Twitter y no es momento", ha subrayado.

Acompañada del consejero Carlos Novillo, la presidenta madrileña ha resaltado la necesidad de "poner todos los medios a disposición" de las comunidades autónomas "allá donde sea necesario" porque "los incendios son de todos, que el patrimonio natural es de todos, los bosques son de todos. No existen las fronteras. Nosotros, por ejemplo, firmamos un convenio con Castilla y León y Castilla-La Mancha para actuar en unas comunidades y en otras sin tener que esperar a que la burocracia decida", ha recalcado Ayuso.

Este mismo jueves, además, la Comunidad de Madrid ha anunciado el envío de un helicóptero de extinción de incendios en apoyo a Castilla y León y otro helicóptero a Extremadura.

Los incendios se apagan a lo largo del año

Asimismo, Ayuso ha subrayado la necesidad de poner a disposición de todos los ciudadanos, "y de las gentes del campo", medios a lo largo de todo el año, "porque es cuando en realidad se apagan los incendios".

"Nosotros tenemos todos los medios materiales y humanos, políticas extraordinarias, no solo con drones, con pastoreo preventivo. Ponemos campañas a lo largo de todo el año, medidas para evitar que luego no nos veamos una situación como esta, porque hablamos mucho del ecologismo, pero creo que esto tiene que ser durante todo el año, con mayores dotaciones", ha resaltado.

En esta línea, ha insistido en que "lo primero" es ayudar a todos los ciudadanos, "vivan donde vivan, sean de quienes sean los montes". "Vuelvo a insistir que son de todos, no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen a las nuevas generaciones, que tienen derecho a heredar el mismo patrimonio que disfrutamos los que estamos aquí. Y lo que tenemos que hacer es ponernos a la altura, ayudar, cooperar, salvar vidas, proteger y luego ya pasarnos las facturas", ha remarcado.