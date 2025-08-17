Desde el Parque Central de Bomberos de Las Rozas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comparecido ante los medios de comunicación para trasladar las intervenciones realizadas en el marco de la campaña INFOMA 2025 activa desde el 15 de junio hasta el 30 e septiembre, así como de los medios enviados a los operativos de extinción de incendios forestales en otras regiones.

La presidenta ha descrito cómo el cuerpo de bomberos de la Comuniadd de Madrid y los equipos de extinción de incendios regionales han participado en hasta 130 intervenciones en el mes de agosto.

Sin embargo, se ha quejado de que el Gobierno de España siempre actúe de la misma manera: ve cómo todo se quema, se hunde o se apaga para luego buscar culpables y venir con el "si quieren ayuda que la pidan". Para Ayuso, por parte del Gobierno "falta rigor, falta humanidad y falta antelación". En esta ocasión, incidía, "ante la oleada de incendios más grave que sufre España desde que hay registros".

Para Ayuso "dejar que los problemas maceren y luego buscar culpables no tiene perdón. Y eso es lo que están viviendo los presidentes de otras comunidades autónomas", decía.

Insistía en que "no hay que esperar a que todo se haya quemado para poner todos los medios a disposición de la extinción del fuego" y recordaba que "cuando se quema una región, cualquiera, lo que se quema es España", sentenciaba.

También se ha quejado de que se haya impuesto una agenda ideológica a la lógica de la prevención de los incendios. Como han destacado ya diferentes especialistas en extinción de incendios, Ayuso ha señalado que "los incendios se apagan en invierno, con la prevención" y en esto no se ha trabajado como es debido, decía.

"En décadas anteriores la vida en el campo y la menor rigidez burocrática permitía que los bosques se mantuvieran más cuidado. El abandono del campo, de la ganadería, de la agricultura", provoca que ahora sea imposible controlar el fuego, sugería.

Para la presidenta madrileña "cuando hablamos de transición energética lo que es negacionista es no ser conscientes del problema masivo que provocan los incendios a largo plazo". "Hay que trabajar sin ideología, todos", proclamaba.

En definitiva, "hace falta la mano de todos, y no esperar a que los problemas se hayan extendido para buscar culpables", como ha hecho el presidente del Gobierno quien "tendría que haber actuado hace una semana".