Hallan en Madrid un enterramiento infantil del siglo XIX con tratamientos médicos y símbolos religiosos

Una investigación de la Universidad Complutense de Madrid, con la participación del profesor Luis Ríos, ha analizado el enterramiento de una niña de unos seis años hallado en 2015 en la cripta del Convento de las Trinitarias Descalzas. El estudio desvela cómo en el Madrid del siglo XIX se combinaban tratamientos médicos con elementos simbólicos propios del rito funerario cristiano.

El féretro, localizado en el Barrio de las Letras, contenía el cuerpo semi momificado de la menor, vestido con una capa azul y lazos del mismo color. Junto a ella se hallaron una hoja de hiedra y una rama de palma trenzada. El vendaje incluía capas de gasa, una placa metálica de cobre y zinc, y una hoja fértil de Hedera en contacto con la piel.

Según los investigadores, este conjunto refleja la integración de conocimientos tradicionales sobre afecciones cutáneas, como el uso de la hiedra citado desde el siglo I por Dioscórides, con prácticas médicas de la época, como el empleo de gasa y metales para el tratamiento.

El significado

La hiedra ha sido utilizada con fines dermatológicos desde la Antigüedad, siendo citada también por Avicena en el siglo X. En arqueología, el hallazgo de las Trinitarias constituye el segundo caso documentado en España de esta planta con propósito médico, tras el cuerpo momificado de la noble renacentista María de Aragón.

Estudios etnobotánicos confirman que el uso terapéutico de hojas de hiedra persistió en Europa hasta bien entrado el siglo XX. Además de su valor medicinal, la planta posee una carga simbólica presente en la literatura y el arte, como en El Quijote o en la pintura El Triunfo de Baco, de Velázquez.

La rama de palma

La palma es un motivo iconográfico presente desde la antigüedad en Mesopotamia y Egipto, con un simbolismo adaptado por el cristianismo durante la Edad Media. Linneo la nombró Phoenix en 1753, asociándola con el ave fénix y los significados cristianos de resurrección.

En el arte cristiano, la palma representa la victoria sobre la muerte y es habitual en las representaciones de mártires. También está vinculada a la Dormición y Asunción de la Virgen. Ejemplos de este motivo se encuentran en obras de Francisco de Zurbarán o en retratos funerarios de monjas en conventos hispanoamericanos.

Desde el siglo XI, el azul se asocia al culto mariano y adquiere valor moral y espiritual. En el caso de la niña, la capa y los lazos azules refuerzan esta iconografía. El conjunto del enterramiento recuerda a representaciones como El Tránsito de la Virgen, de Andrea Mantegna, expuesta en el Museo del Prado desde 1829, en la que la Virgen viste de azul y un apóstol porta una palma.