Madrid y otros 19 municipios de la región sufrirán apagones hasta el 23 de agosto: consulta si tu calle está afectada

La Comunidad de Madrid afrontará una semana con apagones programados. Desde este lunes 18 hasta el sábado 23 de agosto, vecinos de la capital y de diecinueve municipios experimentarán interrupciones temporales de suministro. La distribuidora i-DE, del grupo Iberdrola, ha explicado que se trata de trabajos de mantenimiento destinados a "garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones".

Los cortes, que en la mayoría de los casos durarán entre media hora y tres horas, se repartirán por distintos puntos de la región. En la ciudad de Madrid, la primera tanda de trabajos comenzará el martes 19 de agosto en San Enrique de Ossó, Camino de la Huerta y la urbanización Encinar de los Reyes, con un corte previsto entre las 07:00 y las 07:30 horas. A lo largo de esa misma jornada también habrá apagones en Eugenia de Montijo, General Ricardos, Melisa, Monseñor Óscar Romero o Reinosa, entre las 07:45 y las 08:00, y posteriormente en Ana María, Azucenas, Cuevas, Fereluz, Genciana y Orquídeas, con una franja que se prolongará hasta las diez de la mañana. Las interrupciones se repetirán por la tarde en algunas de esas mismas calles. El día 20, uno de los más relevantes, destaca por los trabajos nocturnos en la calle Príncipe, donde el suministro se cortará desde las 00:05 hasta las 04:00.

Fechas señaladas en la capital

En la capital, al margen de San Enrique de Ossó, Eugenia de Montijo o General Ricardos, el calendario incluye también el corte de madrugada del 20 de agosto en la calle Príncipe y, ya en horario diurno, actuaciones en Bretón de los Herreros, Padilla y microcortes en Fray José Cerdeiriña a lo largo del día 21. El 22 de agosto se interrumpirá el suministro en San Epifanio, Xaudaro y el Paseo de los Melancólicos durante la franja de 08:00 a 10:00.

Municipios con programación exhaustiva

Fuera de la M-30, la planificación es igual de milimétrica. Valdemorillo será uno de los primeros municipios en sufrir apagones el lunes 18, con afectaciones en la Avenida Pizarrera, la calle Colmenar, Prado de Silva o Río Cinca, a las que se sumarán ese mismo día calles de Leganés, Sevilla la Nueva, Valdemoro y Arroyomolinos. El 19 los trabajos alcanzarán a Torrelodones, Pinto, Alalpardo y El Álamo, mientras que el 20 habrá cortes en Pozuelo de Alarcón. Tres Cantos vivirá interrupciones de madrugada tanto el 21 como el 22, Torrelodones tendrá doble tanda el día 21, y Móstoles encadenará varias franjas de corte en la avenida Estrella Polar a lo largo de esa misma jornada. Paracuellos de Jarama afrontará apagones entre las 09:00 y las 11:00, Navalcarnero se verá afectado a media mañana y Valdemorillo cerrará la semana el sábado 23 con paradas a mediodía en varias calles del casco urbano.

Consejos para reducir molestias

La compañía advierte de que la electricidad puede volver antes de lo previsto y sin aviso, por lo que insiste en la necesidad de extremar precauciones. En sus comunicados subraya que no deben realizarse trabajos en las instalaciones eléctricas durante la franja del corte, ya que el restablecimiento inesperado del servicio podría provocar accidentes. También recomienda planificar con antelación la jornada para evitar problemas, teniendo en cuenta aspectos como el uso del ascensor, la salida de vehículos del garaje o la preparación de las comidas. Asimismo, recuerda la conveniencia de mantener cargados teléfonos móviles, tabletas y ordenadores y de guardar cualquier trabajo pendiente antes de la hora del apagón.

Avisos personalizados para clientes

Quienes quieran comprobar si su vivienda o su comunidad se encuentran entre las zonas afectadas pueden hacerlo a través del Área Clientes de Iberdrola, introduciendo la dirección o el código postal. La empresa anima además a sus abonados a suscribirse al sistema gratuito de avisos por SMS o correo electrónico, que permite recibir información personalizada sobre la programación de cortes y sobre cualquier incidencia que pueda producirse. "Trabajamos para minimizar las molestias y garantizar la seguridad de la red", concluye la compañía, que recuerda que los trabajos se programan en su mayor parte en horario diurno y que en polígonos, colegios o centros de salud se articulan medidas específicas para reducir el impacto.