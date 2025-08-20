El lugar donde acaban los objetos perdidos de Madrid: drones, acordeones, décimos de lotería y más de 88.000 euros

La Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid custodia actualmente más de 155.000 objetos entregados por ciudadanos en lo que va de 2025, entre ellos drones, un acordeón, una máquina de coser, dos décimos de lotería premiados y 88.067,22 euros en metálico.

El servicio, ubicado en un almacén al sur de la capital, recibe a diario cientos de objetos que después se registran y se ponen a disposición de sus propietarios durante un plazo máximo de dos años.

Miles de objetos extraviados cada día

Solo en el primer semestre del año se registraron 41.387 entradas de artículos, lo que supone una media de 229 objetos diarios. En el mismo periodo se realizaron 7.529 atenciones presenciales y se tramitaron 15.096 consultas por vías telemáticas.

El procedimiento es sistemático: cada objeto se escanea y se archiva con sus datos básicos. Si el propietario lo reclama y acredita su pertenencia, puede recuperarlo. De lo contrario, la ley concede la titularidad al hallador y, en última instancia, al Ayuntamiento. Cada mes, la oficina publica en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid y en el Tablón de Edictos una relación genérica de los artículos recibidos.

Hallazgos de gran valor económico

Algunos de los objetos entregados han resultado tener un valor considerable. Entre ellos destaca un pequeño diamante de 8.000 euros que fue depositado en la oficina por una persona que lo confundió con una piedra corriente. También se contabilizaron dos décimos de lotería premiados, cuya caducidad se prorrogó en colaboración con Loterías y Apuestas del Estado. Pasados dos años sin que apareciera el dueño, el premio correspondió a la persona que lo había entregado.

En cuanto al efectivo, en lo que va de año los ciudadanos han ingresado 88.067,22 euros, de los cuales 30.656,82 euros han pasado de manera definitiva a las arcas municipales al cumplirse el plazo legal sin reclamación.

Destino social de lo no reclamado, subastas y recaudación municipal

Cuando los bienes no son recuperados ni por sus dueños ni por los halladores, el Ayuntamiento puede destinarlos a distintos usos. Parte del material se reutiliza en servicios municipales: ropa y material sanitario para el Samur Social, el Albergue de San Isidro o la Residencia de San Ildefonso; maletas y mochilas para los entrenamientos de la unidad canina; y libros para bibliotecas y centros juveniles o de mayores.

El Consistorio también colabora con ONG y entidades sociales como Smile is a Foundation, Basurama, Fundación Melior, Asociación A+ Familias, Fundación Madrina y, próximamente, Resucitadero. Solo en el primer semestre se donaron 4.078 objetos, en su mayoría gafas y libros.

Además de la reutilización y las donaciones, algunos artículos acaban en subasta pública. El 17 de julio se celebró la última de joyas, con un beneficio neto cercano a 37.000 euros. En septiembre está prevista otra de material electrónico.

Fuera del ámbito de objetos perdidos, el Ayuntamiento también organiza subastas de vehículos municipales dados de baja. La primera, realizada en abril de manera telemática, recaudó 596.824,45 euros tras 12.941 pujas de 1.350 participantes. Está en preparación una segunda subasta con cerca de 200 vehículos prevista para el último trimestre de 2025.

El aeropuerto concentra más de la mitad de los extravíos

La mayoría de los artículos perdidos en Madrid proceden del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que representa un 56,03% del total con 86.842 objetos. Le siguen el Metro de Madrid con un 17,55% (27.202), la Empresa Municipal de Transportes con un 7,25% (11.241) y los trenes de larga distancia de Adif con un 6,85% (10.618).

En Cercanías Renfe se pierde un 3,56% de los objetos (5.515), en la vía pública un 3,37% (5.217) y en Correos un 2,40% (3.726). Los taxis y VTC concentran un 2,24% (3.478 artículos), mientras que en el Museo del Prado se registraron 1.151 extravíos (0,74%). La cifra más baja corresponde a la Estación Sur, con apenas 14 objetos (0,01%).

Recuperaciones y vías de contacto

Durante el primer semestre de 2025, la oficina devolvió 3.675 artículos, lo que supone un 8,88% del total ingresado, con un pico del 11,48% en febrero. Los ciudadanos pueden comprobar si un bien está depositado en el servicio municipal a través del teléfono 010 (o el 91 529 82 10 desde fuera de Madrid), por correo electrónico, mediante formulario web o acudiendo de forma presencial de lunes a viernes en horario de mañana.