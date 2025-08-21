Detienen a un pirómano chino de 66 años al que grabaron cuando provocaba un incendio en Madrid

El 12 de agosto, una agente de la Guardia Civil que estaba fuera de servicio vio algo sospechoso en Moraleja de Enmedio, Madrid. Observó a un hombre de 66 años que se comportaba de forma extraña cerca de unas casas. Avisó a sus compañeros y una patrulla llegó rápido para encontrar un pequeño incendio a menos de 20 metros de las viviendas.

Los agentes, con base en Arroyomolinos, registraron la zona y detuvieron al individuo. En el momento de la identificación, encontraron entre sus pertenencias una garrafa con aceite, mecheros y otros elementos que podrían utilizarse para iniciar incendios, por lo que fue arrestado inmediatamente. La policía confirmó que se trataba de un hombre de origen chino con antecedentes de causar incendios en la región.

Este mismo hombre había sido identificado previamente como el responsable de varios pequeños incendios en Fuenlabrada. Las autoridades consideraron que la detención estaba justificada no solo por el acto reciente, sino por la reiteración en este tipo de conductas peligrosas para la comunidad.

Las imágenes

Para comprobar sus sospechas, los agentes revisaron las cámaras de seguridad cerca de una gasolinera en Humanes. En las imágenes se ve claramente al hombre acercándose a una zona con vegetación junto a una cuneta y encendiendo un pequeño fuego, que luego se extiende.

Tras ser puesto a disposición del juzgado, la jueza decidió enviar al detenido a prisión provisional. La medida se tomó "tras apreciar riesgo de fuga en el arrestado y para evitar el riesgo de que vuelva a provocar nuevos incendios en Madrid", buscando proteger a la población y preservar la seguridad.