Semana trágica para los motoristas en Madrid, con cinco fallecidos y un herido grave

Madrid ha vivido una de sus semanas más trágicas para los conductores de motocicletas. En tan solo siete días, cinco motoristas han perdido la vida en diferentes accidentes de tráfico registrados en varios puntos de la Comunidad.

El primer accidente tuvo lugar el martes 19 de agosto alrededor de las 20:30 horas, cuando un joven de 23 años perdió el control de su vehículo en la A-2 y colisionó contra un panel de señalización a la altura de Alcalá de Henares.

Tan solo unas horas más tarde, ya en la madrugada del miércoles, Emergencias Madrid informó del fallecimiento de otro motorista, de 29 años, en una carretera de Móstoles. En ambos sucesos, los servicios de emergencia se desplazaron rápidamente al lugar, aunque solo pudieron confirmar la muerte de las víctimas.

El más reciente

El último de ellos ocurrió el pasado sábado en la M-40, donde un motorista de 42 años falleció tras colisionar contra un coche parado en el arcén.

El suceso, que tuvo lugar en el kilómetro 36 de la M-40, movilizó a efectivos del Samur-Protección Civil. A pesar de los esfuerzos de los sanitarios por reanimar al herido mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento en el lugar de los hechos.

El mismo día del accidente en la M-40, otro motorista perdió la vida en el Paseo de Santa María de la Cabeza, en las inmediaciones de Plaza Elíptica. Según informó el Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate (Samur), se trató de un siniestro en el que se vieron involucrados dos hombres que iban a bordo de una motocicleta.

Los técnicos del Samur atendieron a ambos, aplicando la técnica de reanimación cardiopulmonar a uno de ellos, un varón de mediana edad. Aunque fue trasladado al hospital, falleció tras entrar en parada cardiorrespiratoria.

El equipo de investigación de accidentes de la Policía Local de Madrid tras el accidente de moto en Santa María de la Cabeza.

El otro ocupante del vehículo fue ingresado en el Hospital 12 de Octubre con pronóstico potencialmente grave debido a las heridas sufridas en el impacto. La Policía Municipal se encargó de desviar el tráfico por Plaza Elíptica y abrió una investigación para esclarecer las causas del accidente.

Otro siniestro mortal en Villamanta

La jornada del viernes también dejó una víctima mortal en la red viaria madrileña. En este caso, el accidente ocurrió en la localidad de Villamanta, donde un motorista de 59 años murió tras colisionar con un camión en el kilómetro 6,3 de la carretera M-507.

#SUMMA112 confirma el fallecimiento de un motorista en un accidente de tráfico en la M-507 en #Villamanta. La @guardiacivil se encarga de las investigaciones. Al suceso ha acudido también una dotación de #BomberosCM para realizar labores de limpieza de vía. pic.twitter.com/GiKdZg0E3W — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 22, 2025

Los hechos sucedieron poco antes de las 11:00 horas de la mañana. Al lugar se desplazaron unidades de Bomberos de la Comunidad de Madrid, efectivos de la Policía Local y agentes de la Guardia Civil, que se hicieron cargo de las diligencias.