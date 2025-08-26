Las familias madrileñas afrontan la vuelta al cole más cara de España: 745 euros de media por alumno

La Asociación Española de Consumidores ha publicado un estudio sobre la previsión de gastos de la vuelta al colegio para el curso 2025-2026 que sitúa a la Comunidad de Madrid como la región con el mayor desembolso medio por alumno, con 745 euros, frente a los 544 euros que tendrán que asumir de media las familias gallegas.

El informe refleja que el coste varía en función del centro escolar y del grado de enseñanza. En los colegios privados, el gasto medio por alumno asciende a 1.752 euros, cifra que incluye la matrícula. En los centros concertados, la cantidad prevista es de 702 euros, mientras que en los colegios públicos se sitúa en 594 euros.

La asociación ha solicitado a los centros educativos que muestren "contención para no encarecer la vuelta al cole con peticiones de materiales o de libros de texto que luego no son prácticamente utilizados a lo largo del año". Según señala, la compra de libros y ropa "supone un reto" para muchas familias debido a los elevados costes del inicio de curso.

De hecho, recomienda planificar las compras con antelación, evitar las adquisiciones compulsivas y comparar precios y calidades entre distintos establecimientos. En este sentido, sugiere no concentrar todas las compras en un único comercio, así como conocer la política de cambios y devoluciones. Otra de las recomendaciones es reutilizar el material de cursos anteriores siempre que sea posible.