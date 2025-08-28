Más Madrid acuerda con EH Bildu en Bilbao compartir estrategias para combatir a la "ola autoritaria"

EH Bildu y Más Madrid han acordado este jueves compartir sus estrategias y políticas para hacer frente a la extrema derecha y a "la ola autoritaria que avanza en Europa". Delegaciones de ambas fuerzas políticas, reunidas hoy en Bilbao, han coincidido en la necesidad de compartir "políticas eficaces", basadas en la "justicia social", el "ecologismo", el "feminismo" y los "valores democráticos", con el fin de buscar ámbitos de trabajo compartido y de colaboración de cara al futuro.

Por parte de EH Bildu han participado en la reunión el secretario de Relaciones Políticas y portavoz en el Senado, Gorka Elejabarrieta; la parlamentaria vasca y miembro del equipo de Relaciones Políticas, Oihana Etxebarrieta, y el responsable de Relaciones Internacionales, Igor Zulaika. En representación de Más Madrid han acudido Héctor Tejero, responsable de Estrategia; Gabriel Ortega, secretario de Organización; y Ana Tejero, responsable de Feminismos.

En un comunicado conjunto, han considerado la reunión constructiva, al compartir la visión sobre la situación que atraviesa el "Estado español" y el contexto global. Los herederos políticos de ETA y la formación de ultraizquierda madrileña han subrayado que "la reacción autoritaria y de ultraderecha que amenaza la democracia" debe tener como respuesta la colaboración entre fuerzas progresistas y de izquierdas, así como la puesta en marcha de políticas públicas "transformadoras".