Seis vehículos han quedado calcinados y decenas han resultado afectados como consecuencia de un incendio en la planta menos cuatro de un aparcamiento ubicado la avenida del Mediterráneo de Madrid. Por fortuna, el incendio únicamente ha afectado a la planta menos cuatro, y se sabe que comenzó pasadas las 22:00 horas de este domingo, de momento se desconocen las causas que lo han originado, según fuentes de Emergencias Madrid.

Durante la noche, la profundidad de la planta y la nula visibilidad han dificultado el trabajo de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, según explica el supervisor de guardia de Emergencias, Antonio Marchesi. Pero a estas horas, y desde la madrugada, es un incendio sofocado. Este incendio, además, ha obligado al desplazamiento de una quincena de dotaciones de Bomberos y a la imposición de cortes de tráfico.

Al final, 6 vehículos han quedado calcinados y otros tantos afectados . La profundidad de la planta donde se ha originado el incendio y la nula visibilidad han dificultado el trabajo de los @BomberosMad . ⤵️⤵️⤵️ pic.twitter.com/aZ1oXw5yIH — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 1, 2025

Ante la gran cantidad de humo que salía por las rejillas de ventilación, la Policía Municipal de Madrid recomendó a los residentes de la zona que permanecieran en sus domicilios con las ventanas cerradas. No se han registrado heridos entre los ciudadanos. "Hay mucho humo en la zona que sale por las rejillas de ventilación", ha alertado Emergencias Madrid en un mensaje en las redes sociales en el que también subraya que "se pide por megafonía a los vecinos que permanezcan en sus casas con las ventanas cerradas".