El líder de Vox, Santiago Abascal, ha convocado una protesta en señal de repulsa por la violación de una menor de 14 años en el barrio madrileño de Hortaleza, por un inmigrante marroquí frente al centro de menas. Abascal ha expresado su solidaridad con la víctima y su entorno familiar. "Lo hacemos porque nadie lo hace, ni partidos, ni ONGs, ni hay minutos de silencio, ni hay minutos de televisión, ni hay portadas para algunos asuntos", ha reprochado Abascal tras la reunión celebrada en la sede nacional de Vox, donde ha reunido a los portavoces nacionales del partido en el primer Comité de Acción Política del curso.

"Esa niña es víctima de las políticas de Sánchez, esa niña es una víctima de las políticas migratorias del bipartidismo y esa niña es víctima de Open Arms y de todas las ONGs que se dedican a facilitar la inmigración ilegal", ha sentenciado Abascal vinculando de forma directa la violación de la menor con las políticas migratorias impulsadas tanto por el PSOE como por el Partido Popular. Según Abascal, no se trata de un caso aislado, sino de un fenómeno creciente que, a su juicio, está estrechamente relacionado con la inmigración ilegal.

En este contexto, Santiago Abascal ha reiterado el mensaje que difundió en redes sociales, en el que proponía "hundir" el barco de la ONG Open Arms. El líder de Vox ha defendido su postura asegurando que "no se trata de una exageración, sino de un mensaje claro". Además ha añadido que, si esa medida se considera excesiva, la embarcación debería ser confiscada y reutilizada para devolver a los inmigrantes que llegan ilegalmente a España.

La concentración convocada para este martes a las 18:30 horas en la plaza de Santos de la Humosa, junto al centro de menores de Hortaleza, contará con la participación de la portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, y la portavoz de Emergencia Demográfica y Políticas Sociales, Rocío de Meer, quienes atenderán a los medios de comunicación.