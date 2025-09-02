El "horror" de los vecinos de Hortaleza con el centro de menas: "En Marruecos les matarían por lo que hacen aquí"

Tras la violación a una niña de 14 años cometida por un menor marroquí de 17 años residente del Centro de Primera Acogida en el madrileño barrio de Hortaleza, cerca de 200 manifestantes convocados por Vox han denunciado la situación frente al centro de menas.

A pesar de la prohibición de la concentración por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, acompañada de otros dirigentes de la formación, como la portavoz nacional de Emergencia demográfica y diputada nacional, Rocío de Meer, asistieron a la protesta en la que exigieron el cierre inmediato de "todos los centros de ilegales".

Libertad Digital ha estado en la plaza Santos de la Humosa, a escasos metros del centro de menores y del parque Isabel Clara Eugenia, donde ocurrió la agresión sexual. Allí, algunos vecinos quisieron trasladar a este periódico la inseguridad que viven día a día en su barrio desde hace ya varios años. Incendios, agresiones sexuales y robos son algunos de los episodios que, según los residentes, han dinamitado la convivencia en la zona.

"Mi casa parece una cárcel"

Un joven del barrio denuncia cómo la zona ha dejado de ser tranquila. "Te piden un cigarro, te acorralan, te intimidan. En el parque donde ocurrió la agresión sexual, la gente ya no baja por miedo. Hay siempre unos diez menas y nunca sabes qué puede pasar", expresa.

Otra vecina relata la dura experiencia que ha sufrido su propia familia, marcada por la violencia: "A mis dos hijos los han atracado. A uno le amenazaron con una navaja justo ahí, al lado de mi casa. El año pasado, en un bazar, cuatro chicos le tiraron al suelo, le pisaron la cabeza y le robaron la cartera, el móvil y todo lo que llevaba". Asimismo, la misma vecina explica que tiene una hija de 16 años a la que debe acompañar a todas partes porque por miedo a lo que pueda ocurrir. Tras haber sufrido un intento de robo, la vecina ha tenido que poner rejas en toda su casa: "Antes siempre dejaba la ventana abierta y ahora mi casa parece una cárcel".

🔴 #DIRECTO | Imágenes en directo de la concentración de Vox en Hortaleza pic.twitter.com/A7B3ZidItq — Libertad Digital (@libertaddigital) September 2, 2025

La preocupación se extiende también a las personas mayores, que, según han denunciado, son víctimas frecuentes de robos: "Varias personas han sufrido lesiones en el cuello cuando les han intentado robar las cadenas. No se puede salir de noche. Los niños no pueden salir solos, pero los mayores tampoco. Esto ha salido en las noticias por la agresión, pero hay muchísimos casos que no se cuentan".

"Compadreo" del Gobierno con Marruecos

Por otro lado, otro ciudadano advierte de que "no hay consecuencias". Según el residente, el principal responsable "es el gobierno de turno". A su juicio, "la inmigración es un melón que nadie quiere abrir". Ha añadido que "no solo vale con repartirlos por la Península y olvidarse de ellos", refiriéndose al abandono institucional del Ejecutivo.

Otro joven también denuncia la impunidad de los menas: "Estamos hartos, nunca pasa nada". Y es que, según un anciano, "este fenómeno no lo vamos a quitar de en medio, hay compadreo del Gobierno con Marruecos, le han abierto las puertas para que entre todos. Mantenemos con 6.000 euros a cada mena". Si fuera por él, "cerraría el centro de menas, y encerraría a los responsables". Además de apuntar directamente al Ejecutivo, señala también a las ONG, las cuales "se llevan al bolsillo una cantidad inmensa de dinero" y a los barcos que los recogen.

Una joven, aparentemente muy afectada, alzó la voz para denunciar al Gobierno de Pedro Sánchez: "Es cómplice de todo lo que le ha pasado a esta niña y a las dos agredidas en Alcalá". También criticó la ausencia de los partidos feministas, a los que acusó de "utilizar a las víctimas para rascar votos". "Les importa una mierda mi integridad como mujer y la integridad de mi amigo como integrante del colectivo, lo único que les importa es utilizarnos como armas políticas", lamentaba.

Con indignación, la misma joven lanzó un mensaje directo al presidente del Gobierno: "Yo llevaría el centro a La Moncloa, a ver qué dice Sánchez. Que le expliquen a la familia de esta niña de 14 años si de verdad las calles de España son las más seguras de Europa… O que se lo digan también a las dos chicas de Alcalá. Vivimos muertos de miedo y el presidente no hace nada. Blanquea absolutamente todo".

"España está invadida por toda esta gente y es una vergüenza. El Gobierno está tocándose las narices, todos los diputados del PSOE sin hacer nada, son unos sinvergüenzas, deberían estar todos en la cárcel. Aquí está la gente jugándose el pescuezo. Yo cerraría el centro, los inmigrantes que vengan como iban los españoles, con contratos de trabajo. Estos siempre son los mismos que vienen a delinquir, a asesinar y a violar, los que vengan a esto que se vayan a su país", zanjaba una vecina.