Miembros de Vox se concentran en Hortaleza ante el "miedo" de los vecinos

A escasos 650 metros del centro de menas de Hortaleza, Vox ha desafiado la prohibición impuesta por la Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid y ha mantenido su concentración alegando que se trataba de una declaración a medios para la que no se necesita autorización. En la plaza Santos de la Humosa, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha condenado con firmeza la violación de una niña de 14 años cometida por un residente del centro.

"Exigimos a todas las Administraciones Públicas el cierre de estos centros de ilegales. A todos los ilegales tenemos que repatriarlos", ha sostenido Moñino que además ha cargado duramente contra la Delegación de Gobierno a la que acusa de "intentar por todos los medios que hoy no estemos aquí protegiendo el centro de ilegales. Ya le gustaría a la niña violada el sábado que hubiera tenido la misma policía para protegerla".

La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid ha estado arropada por varios diputados de la formación, entre ellos Rocío de Meer, Rocío Aguirre, Ricardo Chamorro, Carlos Flores, Ignacio Hoces y Manuel Mariscal, así como por el portavoz nacional de Inmigración y Seguridad, Samuel Vázquez. Todos ellos se han congregado en la plaza en una firme muestra de rechazo ante el incremento de la delincuencia que, denuncian, se ha intensificado en España como consecuencia directa de la inmigración ilegal. Asimismo, han señalado con contundencia el silencio cómplice y la inacción del Gobierno frente a esta problemática que afecta a la seguridad de los ciudadanos.

"Invito al delegado del Gobierno que si esto lo considera un delito de odio que interponga las denuncias que quiera, pero a Vox no nos van a silenciar". Así lo ha manifestado Moñino tras la prohibición, mediante un comunicado, de la convocatoria promovida por VOX, aludiendo desde la Delegación del Gobierno a un posible "delito de odio".

Ante las cerca de 200 personas reunidas en la plaza de Hortaleza, se ha desplegado un imponente dispositivo de seguridad, con varios furgones policiales estratégicamente situados y helicópteros sobrevolando la zona para garantizar la seguridad.

La ciudadanía ha expresado con crudeza su miedo. En declaraciones a Libertad Digital, vecinos de Hortaleza acusan al delegado del Gobierno de "despreciar la seguridad de los españoles" y de "proteger más a quienes vienen a violar, matar y robar". Una vecina, visiblemente afectada, lamentaba que ya ni siquiera puede llevar un simple reloj en la calle por temor a ser asaltada o agredida.

Incluso varios vecinos han alertado de que algunos menores inmigrantes alojados en el centro de acogida, han lanzado piedras a los viandantes desde el interior de las instalaciones, generando un clima creciente de inseguridad y preocupación entre los residentes de la zona.

Durante la concentración se han escuchado cánticos como "aquí no hay hueco, los menas a Marruecos", "esa lechera a la frontera" o "no son menas son violadores"