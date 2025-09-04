Vox contra "Isabel Díaz Cayucos" y Ayuso contra la Delegación del Gobierno: ya ha solicitado 47 repatriaciones de menas

El inicio del curso político en Madrid estuvo marcado fundamentalmente por la inmigración; en concreto, por las consecuencias generadas tras la violación de una joven de 14 años a manos, presuntamente, de un menor residente del Centro de Primera Acogida del distrito madrileño de Hortaleza.

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana y avivaron la guerra política en la región, que este verano pasó a estar centrada en los incendios. Vox llamó a movilizarse frente a este centro y culpabilizó a PSOE y PP de la agresión. "Esa niña es víctima de las políticas migratorias del bipartidismo", sostuvo Santiago Abascal. Y aunque la Delegación del Gobierno prohibió la concentración, su portavoz en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, junto a otros diputados nacionales del partido, acudió para dar declaraciones a los medios de comunicación.

"El despliegue policial que hubo allí posibilitó la identificación de ocho personas, quienes estaban liderando esa concentración y, fruto de ello, se van a elevar las correspondientes propuestas de sanción que analizaremos y que haremos cumplir en función de la normativa vigente", informó ya este miércoles el delegado del Gobierno, Francisco Martín, que aprovechó para acusar a "las ultraderechas" de "alimentar discursos de odio" que luego se materializan en "delitos de odio, violencia y amenazas hacia colectivos vulnerables en lo que considera una "inhumanidad que es inaceptable". Se refería Martín al hecho de que dos encapuchados agredieran después a menores inmigrantes residentes en este centro.

Así, mientras el delegado niega los problemas relacionados con la política migratoria del Gobierno y acusa a Vox y PP por igual, los de Abascal hacen lo propio: Ayuso es tan culpable como Pedro Sánchez de lo que está sucediendo. "Nos fuimos (de vacaciones) con la noticia de la violación de una española a manos de un ilegal de Mali en Alcalá de Henares y hemos vuelto con la violación de una joven española en Hortaleza, también a manos de un ilegal", sentenció Pérez Moñino, quien deslizó la posibilidad de que el presunto autor de los hechos no sea menor. "Tenemos que recordar que el PP de Ayuso se negó a hacer la prueba de edad a los menas como exigió Vox en esta Asamblea", lanzó.

Así, si se hubieran realizado dichas pruebas, "esa niña no habría sido violada", afirmó la portavoz de Vox responsabilizando directamente al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso del delito. "A los españoles ya no les valen los tutis, como los de la señora Ayuso, rasgándose las vestiduras. Un tuit escrito con la misma mano con la que días antes firmaba otro contrato millonario más con una ONG para acoger menas en nuestras región". Fue más lejos aún: "La señora Ayuso ha obligado a los padres de la niña de Hortaleza a mantener con sus impuestos al violador de su hija. (…) Ambos, Partido Popular y Partido Socialista, son igualmente responsables".

Los populares prefirieron no entrar al trapo después y obviaron estas graves acusaciones. "Pedro Sánchez es el responsable último de la vigilancia de las fronteras, es el responsable de que la frontera española sea la más permeable a la inmigración irregular de toda la UE y, por tanto, es el responsable de que estén entrando por miles mayores y menores de edad de forma irregular y que se repartan de manera caótica por las comunidades autónomas", se limitó a responder Carlos Díaz Pache, que reiteró que la Comunidad de Madrid ya ha puesto en conocimiento de la Delegación del Gobierno el expediente de expulsión del presunto violador a la menor de 14 años "sin que conste que la Delegación del Gobierno haya movido ni un dedo en esta petición".

Díaz-Pache evitó señalar a Vox por acudir a la concentración, pese a la prohibición de la Delegación del Gobierno, y cargó las tintas contra el delegado, Francisco Marín. "No trabaja por Madrid" sino "por Pedro Sánchez". Es más, a la pregunta de si el PP condena este tipo de actuaciones del partido de Abascal, el portavoz popular contestó que lo que condenan es "la política fracasada de inmigración de Pedro Sánchez; el reparto absolutamente arbitrario de menores en la Comunidad de Madrid; el sectarismo con el que la Comunidad tienen que acoger a cientos de supuestos menores extranjeros no acompañados cuando Cataluña y País Vasco no acogen a ninguno porque son socios de Pedro Sánchez. Condenamos esa fracasada política de inmigración y exigimos al Gobierno que tome cartas en el asunto y solucione los problemas".

¿Había un tinte racista como considera la izquierda en la concentración?, le preguntaron al popular. "A la izquierda solo le molesta el rigor de las concentraciones cuando no son de las suyas. Parece sorprendente esa hipocresía también de llamar racista cuando alguien se concentra frente a un centro para hablar de un problema, como si no se pudiera hablar de algunos problemas por miedo a que te llamen racista", defendió.

Pocos minutos después, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo madrileño informó de que ya son 47 los expedientes de menores que han trasladado a la Delegación para que inicie el procedimientos de expulsión a su país de origen. "Hoy mismo la propia Comisión Técnica de Evaluación está analizando nueve expedientes más, entre ellos el expediente del presunto violador que hemos conocido en los últimos días. Por tanto, serían 47 los expedientes que en este momento hemos dado traslado ya a la Delegación del Gobierno para que proceda, en su caso, al retorno de estos menores no acompañados a sus lugares de origen".

Además, Miguel Ángel García Martín adelantó que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso que interpuso en julio la Comunidad de Madrid contra el decreto estatal de reparto de menores inmigrantes no acompañados por vulnerar competencias autonómicas.

Se trata del segundo recurso que presentó el Gobierno regional en solitario el pasado 30 de julio ante el Tribunal Supremo contra la normativa aprobada por el Ejecutivo central el 22 de julio que regula las medidas a adoptar en situación de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia inmigrante no acompañada desde Canarias.

A última hora de la tarde Vox volvió a arremeter contra la presidenta madrileña por esta cuestión. "Isabel Díaz Cayucos tratando de ocultar su complicidad con la llegada de estos indeseables. ¿Por qué te niegas a hacer las pruebas de edad? ¿Por qué no destinas recursos a encontrar a sus padres y devolverlos?", señalaron en redes sociales.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.