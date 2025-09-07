Cibeles enciende el curso político con el Debate de la Ciudad y la oposición midiendo a Almeida

El Pleno del estado de la ciudad reactivará este lunes la actividad en el Palacio de Cibeles tras el parón estival. Se trata del segundo Debate de la legislatura de José Luis Martínez-Almeida, que regresa a la tribuna después de dos meses de baja de paternidad alejado de la gestión cotidiana del Ayuntamiento de Madrid, que quedó en manos de Inma Sanz.

La sesión, que estaba prevista para junio y que se pospuso precisamente por la condición del alcalde, coincide con un inicio de curso marcado por las tres grandes obras de su mandato —ya en marcha—: el soterramiento de la A-5, la remodelación de la M-30 a la altura de Ventas y la culminación del eje de Castellana. Hitos que, con toda probabilidad, Almeida esbozará durante la jornada como parte de su hoja de ruta para situar a Madrid "en la élite de las grandes capitales".

Almeida abrirá la sesión con un discurso sin límite de tiempo que se predice de aproximadamente una hora, centrado en la gestión del último año y en su visión para la capital durante el curso que mañana arranca. Según el alcalde, se trata de una "oportunidad histórica" para la ciudad, en la que su equipo no pretende acomodarse en la mayoría absoluta, sino responder a la confianza que le otorgaron los madrileños en 2023.

Adelantaba esta semana que espera un Pleno "constructivo y limpio", consciente de que no siempre ha sido así por consecuencia de ciertos grupos que han estado lejos de "estar a la altura de los madrileños" y han optado por un debate "bronco", plagado de "descalificaciones y de palabras injustificadas". Deslizó también que no hará demasiados anuncios.

En este escenario, se espera que la vivienda vuelva a ser el tema central. Aquí, el alcalde podría aprovechar para destacar que la Empresa Municipal de Vivienda (EMVS) logró la pasada semana incrementar un 50% su patrimonio en pisos de alquiler asequible en el último año. Un avance que el PSOE-M cuestiona al sostener que el Consistorio "solo ha entregado el 13% de los pisos prometidos para esta legislatura". Además, junto a Más Madrid, los socialistas mantendrán su rechazo frontal al Plan Reside que regula las VUT.

Tiene claro Reyes Maroto que en estos dos años "el alcalde se ha preocupado más por hacer oposición a la oposición utilizando una institución como es el Ayuntamiento, que no es de ningún partido sino de los madrileños y madrileñas, para confrontar permanentemente con el Gobierno de España".

Se espera también que Más Madrid, a través de su portavoz en funciones, Eduardo Rubiño, denuncie la "alfombra roja" que, a su juicio, hace el Ayuntamiento a fondos buitre y especuladores. "Veremos si Almeida mira de frente las realidades o se esconde detrás de su cháchara habitual contra la izquierda y contra el Gobierno central", ha retado el edil, que será quien lidere la contestación al alcalde.

Vox, por su parte, centrará su intervención en la seguridad ciudadana, el respeto a las tradiciones, la vivienda asequible para los más jóvenes y "la presión fiscal que agobia a tantos madrileños". Su portavoz, Javier Ortega Smith, espera que el Pleno "deje a un lado la propaganda, el discurso fácil o el enfrentamiento innecesario". Después del examen de la oposición, llegará la réplica de Almeida.

El Pleno abordará también cuestiones de desigualdad territorial, políticas de igualdad de género, presión turística y efectos del cambio climático.

En las bancadas, la sesión llega con novedades: la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, estará de baja por maternidad, y se incorporan nuevos concejales tanto en el PSOE como en Más Madrid tras la salida de los veteranos Soledad Murillo y Félix López Rey, respectivamente.

Cibeles recibirá también a representantes de otras administraciones, asociaciones vecinales y organizaciones sociales, como CC.OO. o UGT. Entre los rostros que ya se han confirmado, la portavoz en la Asamblea, Mar Espinar; la secretaria de Organización de PSOE-M, Pilar Sánchez Acera; la presidenta del PSOE madrileño, Paca Sauquillo; el presidente del PSOE Madrid Ciudad, José Manuel Franco; o la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot.